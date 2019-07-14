 Блэкаут на Манхэттене затронул почти 45 тысяч человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.07.2019

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Мир

Блэкаут на Манхэттене затронул почти 45 тысяч человек

Причиной отключения электричества в нью-йоркском районе Манхэттен мог стать пожар подземного трансформатора. Некоторые станции метро временно приостановили работу.

Район Таймс-сквер на Манхэттене во время блэкаута

Район Таймс-сквер на Манхэттене во время блэкаута

Нью-йоркский район Манхэттен вечером в субботу, 13 июля остался без электричества. Причиной блэкаута стала "механическая проблема" в электросети, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Градоначальник выразил уверенность в решении проблемы "в разумный промежуток времени".

В свою очередь, представители экстренных служб допустили, что причиной стал пожар и дальнейший взрыв трансформатора, расположенного под землей. По оценке энергетической компании Consolidated Edison, энергоснабжение большинства потребителей будет восстановлено к полуночи 14 июля (07.00 мск).

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Отключение электричества затронуло почти 45 тысяч человек. Экстренным службам пришлось неоднократно освобождать людей, застрявших в лифтах. Блэкаут привел к затруднениям в транспортном сообщении. Работа светофоров на Манхэттене была нарушена. Кроме того, ряд станций метро временно приостановили работу.

Спонтанные концерты и театральные выступления на Бродвее

На Бродвее был отменен ряд выступлений. При этом некоторые артисты устроили спонтанные представления у входов в театры. В Карнеги-холле пришлось прервать концерт и эвакуировать публику. Через некоторое время концерт возобновился, но уже перед зданием зала.

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  • Кабель ЛЭП NordLink

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    Электроэнергия превращается в газ

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    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

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    Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

  • Солнечная электростанция близ города Уарзазат в Марокко.

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    Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

  • Ученые университета Йены представляют проект Brine4power

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  • Проект Power-to-Heat в Берлине.

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    Крупнейший "кипятильник" Европы

    Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

  • Зарядная станция для электромобилей в Китае.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Накопители энергии на четырех колесах

    Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).

    Автор: Андрей Гурков


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