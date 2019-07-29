Блокированный счет для учебы в Германии: что важно знать

Для получения учебной визы в Германию студентам может понадобиться блокированный счет (Sperrkonto) в немецком банке. Оформить его можно и в России, Украине или Беларуси. О том, что для этого нужно сделать, - в инструкции DW.

Что такое блокированный счет?

Блокированный счет, как и финансовое поручительство, - своего рода гарантия того, что у вас будут средства для жизни в Германии во время учебы. Такой счет отличается тем, что ежемесячно с него можно снимать лишь фиксированную сумму. Например, для первого года в немецком вузе на счете должно быть 8640 евро, то есть по 720 евро на месяц. Для подачи документов на визу с сентября 2019 года действуют новые условия: на счете должно быть 853 евро на месяц (10236 на год). Объясняется такое повышение тем, что "прожиточный минимум" для студентов-иностранцев привязан к размеру государственной стипендии-ссуды BAföG, которую в Германии получают студенты из малоимущих семей. Ее максимальный размер в последние годы составлял 735 евро в месяц. С зимнего семестра 2019/2020 немецкое правительство приняло решение повысить стипендию. Это, соответственно, вызвало и рост суммы на блокированном счете для визы.

Когда и где нужно открывать блокированный счет?

Справка об открытии счета потребуется еще до отъезда в Германию для подачи документов на визу. Как только вам придет приглашение из немецкого университета, можно сразу обращаться в банк. Это небыстрая процедура, поэтому лучше иметь в запасе несколько месяцев.

Блокированный счет для иностранных студентов открывают многие банки: например, Commerzbank, Sparkasse, Postbank, DKB. Но пока на сайте посольства Германии в России указаны лишь три организации, предоставляющие такие услуги - Deutsche Bank, Fintiba, X-Patrio. При выборе банка стоит обратить внимание на стоимость услуг. Некоторые предлагают студентам беспроцентное обслуживание счета и бесплатную дополнительную кредитную карту.Кроме того, узнайте, есть ли филиалы банка в городе, где находится ваш университет. Еще один важный пункт: можно ли сохранить счет без комиссии после окончания учебы, эта возможность есть не у всех банков.

Как заверить документы для блокированного счета?

После выбора банка нужно заполнить электронный формуляр на его сайте и заверить этот документ в немецком консульстве или посольстве в ближайшем городе. Для этого запишитесь на встречу в консульско-правовом отделе и распечатайте две анкеты, но пока не ставьте под ними подпись. Чтобы получить заверенную справку, не забудьте оба паспорта - внутренний и заграничный, их копии, а также все документы, указанные на сайте банка. Сама процедура обойдется в 25 евро. После этого консульство отправит необходимые бумаги в немецкий банк.

Как перевести деньги на блокированный счет?

Как только банк в Германии получит документы, вам придет подтверждение об открытии счета с реквизитами. На эту операцию банку обычно требуется около недели, однако доставка письма из Германии с подтверждением может длиться более месяца. Если возникли вопросы, лучше связываться с банком через контактный формуляр на официальном сайте. Звонить бесполезно: немецкие банки не рассматривают по телефону просьбы, касающиеся персональных данных.

Реквизиты счета в Германии

После получения подтверждения можно положить деньги на немецкий счет через любой местный банк - в рублях, евро или другой валюте. Не забывайте, что сумма должна быть более 8640 евро, так как придется заплатить еще и комиссию за перевод с иностранного банка. Сумму можно вносить и по частям. Как только все деньги будут получены, немецкий банк вновь пришлет подтверждение (Sperrbestätigung). Именно этот документ и нужен для получения студенческой визы в Германию.

Что делать, если сумма повысилась?

8640 евро на год (10236 евро с сентября 2019 года) - не абстрактная сумма, она учитывает актуальные цены в Германии: аренду жилья, стоимость продуктов питания и необходимые студенческие расходы (семестровый взнос и плата за обучение сюда не входят). Еще в 2015 году было достаточно 8040 евро. Если вы уже перевели деньги на свой блокированный счет, а необходимая сумма внезапно изменилась, нужно заново заполнить приложение к анкете для банка (Zusatzblatt) и отправить по почте в филиал. Заново заверять документы в посольстве или консульстве не требуется. Потом можно перевести недостающую сумму и вновь дождаться подтверждения.

Как снимать деньги в Германии?

Снять деньги с немецкого счета получится только в Германии. Для начала нужно отправиться в филиал вашего банка с заграничным паспортом и визой. После активации счета вы получите карту и доступ к онлайн-банкингу. Теперь можно смело пользоваться картой. Но помните, что больше предусмотренной на месяц суммы потратить не получится.

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Плата за обучение в вузах Европы



Плата за обучение в вузах Европы Нововведение в Германии С учебного года 2017/18 Баден-Вюртемберг ввел плату за образование для студентов из стран, не входящих в ЕС. 1500 евро стоит один семестр для тех, кто осенью начал обучение. В остальных федеральных землях первое высшее образование останется пока бесплатным. Хотя о плате для иностранцев уже подумывают и в Северном Рейне - Вестфалии. А как обстоят дела в других странах Европы?

Плата за обучение в вузах Европы (Не) из ЕС Общих правил на европейском уровне нет. Каждая страна вправе сама решать, брать ли плату со студентов. Единственное законодательное требование - статус учащихся из стран, входящих в ЕС, приравнивается к статусу местных студентов. То есть если в Германии с немцев платы не взимают, ее не взимают и, например, с датчан или французов. Студенты не из ЕС - отдельная категория.

Плата за обучение в вузах Европы Норвегия Одна из немногих стран, которые всем предоставляют возможность бесплатно получить диплом вуза, - Норвегия. Но придется платить регистрационный взнос в районе 300-600 евро в семестр. Эта сумма покрывает затраты вузов на организацию питания для студентов, спортивных секций и языковых курсов. Следует учесть, что расходы на жизнь в этой стране самые высокие по Европе.

Плата за обучение в вузах Европы Франция Во французских государственных вузах со всех студентов в одинаковой мере взимают лишь минимальный семестровый взнос - около 200 евро в год для бакалавров и магистров, 600 евро для будущих инженеров и около 400 евро для участников программ PhD. Не удивительно, что Франция входит в пятерку стран мира с самым большим числом студентов из-за рубежа.

Плата за обучение в вузах Европы Люксембург Эта страна - не только налоговый рай, сберечь свои финансы здесь могут и студенты. Обучение по большинству образовательных программ здесь бесплатное для всех. Обязателен, однако, регистрационный взнос - 100 евро в семестр. Правда, выбор у студентов небольшой: в этой стране один-единственный государственный университет с тремя факультетами.

Плата за обучение в вузах Европы Чехия В чешских государственных вузах не взимают плату за обучение на чешском языке. Студенты англоязычных программ платят до 1000 евро в семестр, в зависимости от выбранной специальности и ступени обучения. Дополнительно вуз может потребовать 20 евро за регистрацию.

Плата за обучение в вузах Европы Греция В Греции плату за обучение с иностранцев не из ЕС взимают лишь некоторые государственные вузы. Это касается как бакалаврских, так и магистерских программ. В таком случае учеба может обойтись в 1500 евро в год. В сочетании с относительно низкими расходами на жизнь учебу в этой стране можно назвать вполне доступной.

Плата за обучение в вузах Европы Финляндия С лета 2017 года эта страна ввела плату за обучение для студентов не из ЕС. От 4 до 20 тысяч евро в год будет стоить первое высшее образование на английском языке. Нововведение не коснется бакалавров и магистров, ранее начавших обучение. Программы на финском или шведском языках остаются бесплатными, как и обучение в аспирантуре. Сами финны и граждане ЕС за учебу в государственном вузе не платят.

Плата за обучение в вузах Европы Австрия Для студентов из стран, не входящих в ЕС, расходы на образование в Австрии составляют примерно 1500 евро в год. Если студент (независимо от гражданства) превышает предусмотренный срок обучения более чем на два семестра, за каждое последующее полугодие придется платить около 360 евро. Обязательной для всех является оплата страхования от несчастных случаев - 20 евро в семестр.

Плата за обучение в вузах Европы Дания Дания - магнит для европейских студентов. Высокие стандарты образования и отсутствие платы за него - аргумент в ее пользу. Но не для учащихся не из ЕС. С них взимается плата, размер которой может достигать 16 тысяч евро в год. Исключение - учащиеся с видом на жительство в Дании. К странам Европы с самой высокой стоимостью обучения (до 20 тысяч и выше) также относятся Швеция и Великобритания.

Плата за обучение в вузах Европы Нидерланды Эта страна также в списке с высокой платой за образование. Голландцы, как и граждане стран ЕС платят ежегодно около 2000 евро. Для студентов из-за пределов Евросоюза взнос в государственных вузах составляет от 5 до 25 тысяч в год.

Плата за обучение в вузах Европы Швейцария На этом фоне высшее образование в Швейцарии кажется вполне доступным. С иностранцев не из стран ЕС за обучение здесь берут плату размером в 750-3500 евро за полугодие. Регистрационный взнос в швейцарских государственных вузах составляет 50-80 евро в семестр. Автор: Татьяна Вайнман



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