Блокированный счет для учебы в Германии: что важно знать

Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С 1 сентября размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW.
Для получения учебной визы в Германию студентам может понадобиться блокированный счет (Sperrkonto) в немецком банке. Оформить его можно и в России, Украине или Беларуси. О том, что для этого нужно сделать, - в инструкции DW.
Что такое блокированный счет?
Блокированный счет, как и финансовое поручительство, - своего рода гарантия того, что у вас будут средства для жизни в Германии во время учебы. Такой счет отличается тем, что ежемесячно с него можно снимать лишь фиксированную сумму. Например, для первого года в немецком вузе на счете должно быть 8640 евро, то есть по 720 евро на месяц. Для подачи документов на визу с сентября 2019 года действуют новые условия: на счете должно быть 853 евро на месяц (10236 на год). Объясняется такое повышение тем, что "прожиточный минимум" для студентов-иностранцев привязан к размеру государственной стипендии-ссуды BAföG, которую в Германии получают студенты из малоимущих семей. Ее максимальный размер в последние годы составлял 735 евро в месяц. С зимнего семестра 2019/2020 немецкое правительство приняло решение повысить стипендию. Это, соответственно, вызвало и рост суммы на блокированном счете для визы.
Когда и где нужно открывать блокированный счет?
Справка об открытии счета потребуется еще до отъезда в Германию для подачи документов на визу. Как только вам придет приглашение из немецкого университета, можно сразу обращаться в банк. Это небыстрая процедура, поэтому лучше иметь в запасе несколько месяцев.
Блокированный счет для иностранных студентов открывают многие банки: например, Commerzbank, Sparkasse, Postbank, DKB. Но пока на сайте посольства Германии в России указаны лишь три организации, предоставляющие такие услуги - Deutsche Bank, Fintiba, X-Patrio. При выборе банка стоит обратить внимание на стоимость услуг. Некоторые предлагают студентам беспроцентное обслуживание счета и бесплатную дополнительную кредитную карту.Кроме того, узнайте, есть ли филиалы банка в городе, где находится ваш университет. Еще один важный пункт: можно ли сохранить счет без комиссии после окончания учебы, эта возможность есть не у всех банков.
Как заверить документы для блокированного счета?
После выбора банка нужно заполнить электронный формуляр на его сайте и заверить этот документ в немецком консульстве или посольстве в ближайшем городе. Для этого запишитесь на встречу в консульско-правовом отделе и распечатайте две анкеты, но пока не ставьте под ними подпись. Чтобы получить заверенную справку, не забудьте оба паспорта - внутренний и заграничный, их копии, а также все документы, указанные на сайте банка. Сама процедура обойдется в 25 евро. После этого консульство отправит необходимые бумаги в немецкий банк.
Как перевести деньги на блокированный счет?
Как только банк в Германии получит документы, вам придет подтверждение об открытии счета с реквизитами. На эту операцию банку обычно требуется около недели, однако доставка письма из Германии с подтверждением может длиться более месяца. Если возникли вопросы, лучше связываться с банком через контактный формуляр на официальном сайте. Звонить бесполезно: немецкие банки не рассматривают по телефону просьбы, касающиеся персональных данных.
После получения подтверждения можно положить деньги на немецкий счет через любой местный банк - в рублях, евро или другой валюте. Не забывайте, что сумма должна быть более 8640 евро, так как придется заплатить еще и комиссию за перевод с иностранного банка. Сумму можно вносить и по частям. Как только все деньги будут получены, немецкий банк вновь пришлет подтверждение (Sperrbestätigung). Именно этот документ и нужен для получения студенческой визы в Германию.
Что делать, если сумма повысилась?
8640 евро на год (10236 евро с сентября 2019 года) - не абстрактная сумма, она учитывает актуальные цены в Германии: аренду жилья, стоимость продуктов питания и необходимые студенческие расходы (семестровый взнос и плата за обучение сюда не входят). Еще в 2015 году было достаточно 8040 евро. Если вы уже перевели деньги на свой блокированный счет, а необходимая сумма внезапно изменилась, нужно заново заполнить приложение к анкете для банка (Zusatzblatt) и отправить по почте в филиал. Заново заверять документы в посольстве или консульстве не требуется. Потом можно перевести недостающую сумму и вновь дождаться подтверждения.
Как снимать деньги в Германии?
Снять деньги с немецкого счета получится только в Германии. Для начала нужно отправиться в филиал вашего банка с заграничным паспортом и визой. После активации счета вы получите карту и доступ к онлайн-банкингу. Теперь можно смело пользоваться картой. Но помните, что больше предусмотренной на месяц суммы потратить не получится.
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