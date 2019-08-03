 Блогера задержали из-за твита об ОМОНе | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2019

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Россия

Блогера задержали из-за твита об ОМОНе

Блогера Владислава Синицу обвиняют в призывах к насилию над детьми силовиков. Против него возбуждено дело об экстремизме.

Символ Twitter

Жителя Подмосковья Владислава Синицу задержали из-за сообщения в Twitter о детях полицейских. Его обвиняют в призывам к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщает в воскресенье, 4 августа, Следственный комитет РФ.

Контекст

Случайных пострадавших по статье за экстремизм в Сети после принятия Госдумой нового закона станет меньше, но власти продолжат использовать ее для наказания неугодных, считают эксперты. (19.12.2018)

Владимир Путин пошел лишь на минимальные уступки в вопросе смягчения статьи об экстремизме, считает директор аналитического центра "Сова" Александр Верховский. (03.10.2018)

По версии ведомства, такой призыв был в сообщении Синицы, который он опубликовал в Twitter 31 июля под ником "Макс Стеклов". В посте Синица, в частности, написал: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы". Блогер также упомянул диск со снафф-видео.

"Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей", - заявляет Следственный комитет РФ. Дома у Владислава Синицы провели обыск, у него изъяли компьютер и мобильные телефоны. Мужчине предъявлены обвинения по делу об экстремизме.

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    Автор: Евгений Жуков


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