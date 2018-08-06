Близ аэропорта Болоньи взорвалась автоцистерна

Вблизи итальянского города Болонья, в понедельник, 6 августа, взорвалась автоцистерна. В результате взрыва погибли два человека, более 60 получили ранения. Авария произошла около 14.00 по местному времени, спустя два часа огонь был потушен. О причинах взрыва пока не сообщается.

Как следует из видеозаписей, распространяемых в соцсетях, над местом аварии поднялось облако плотного черного дыма. При этом на видеозаписях, которые опубликовала пожарная служба, видны горящие автомобили на одной из близлежащих автостоянок.

Автоцистерна взорвалась неподалеку от городского аэропорта. На его сайте размещено уведомление, что на графике прилетов и вылетов катастрофа не сказалась, но из-за перекрытия шоссе дорога в аэропорт может занять значительно больше времени, чем обычно.

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