Ближний Восток

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В Литве в лагерях для нелегалов оказались тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В Вильнюсе уверены, что их из Беларуси в ЕС направляет Александр Лукашенко в качестве мести за санкции Брюсселя. Мигранты живут в очень тяжелых условиях.
Перемирие на Ближнем Востоке многие считают шатким. Ранее боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Израиль нанес ответные удары по целям в секторе Газа. После начала перемирия DW взяла интервью у представителя ХАМАС.