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Ближний Восток

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Атака Лукашенко на Евросюз: что происходит на белорусско-польской границе (09.11.2021) 09.11.2021

Сотни беженцев из стран Африки и Ближнего Востока разбили лагерь на границе Беларуси с Польшей. ЕС обвиняет Лукашенко в использовании мигрантов как оружия.

Karikatur – belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko läuft mit einer Karre voller Menschen in Richtung Europa, einige Menschen fallen aus der Karre und bleiben auf dem Boden liegen. Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin.

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран 09.11.2021

При содействии властей Беларуси в страну прилетели тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Их цель - попасть в ЕС. Цель Лукашенко - отомстить Евросоюзу за санкции. Каким образом - знает Сергей Елкин.
ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
(FILES) This file photo taken on October 5, 2021, shows a view of construction work in the Jewish settlement of Givat Zeev, near the Israeli-occupied West Bank city of Ramallah. - Israel plans to build more residences for Jewish settlers in the occupied West Bank, a government ministry said, adding to those announced in August by the new ruling coalition. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Израиль намерен возвести около 1300 квартир на Западном берегу реки Иордан 01.11.2021

Власти Израиля одобрили строительство 170 квартир на Западном берегу реки Иордан, еще на 1133 единицы жилья дано первоначальное разрешение. Планы Израиля ранее вызвали критику 12 стран Европы.
09.07.2021 Lithuanian army soldiers install razor wire on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе 02.09.2021

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки продолжают попытки попасть в Литву, Латвию и Польшу с территории Беларуси. В Европарламенте обсуждали, как нормализовать ситуацию на границе.
Migranten aus Afghanistan kampieren an der Grenze Polen-Belarus in Usnarz Gorny, Nordosten Polens, bewacht von polnischen und belarussischen Soldaten

В ловушке на границе. Как беженцы застряли между Польшей и Беларусью 25.08.2021

Драма с беженцами с Ближнего Востока, которые более двух недель живут на белорусско-польской границе, вызывает в Польше все более острую дискуссию. Власти считают, что Лукашенко это и нужно.

Литва в шоке от наплыва мигрантов: гибридная месть Лукашенко (18.08.2021) 18.08.2021

В Литве в лагерях для нелегалов оказались тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В Вильнюсе уверены, что их из Беларуси в ЕС направляет Александр Лукашенко в качестве мести за санкции Брюсселя. Мигранты живут в очень тяжелых условиях.
09.07.2021 Lithuanian army soldiers install razor wire on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Месть Лукашенко ЕС: как мигранты стали основной проблемой Литвы 31.07.2021

Все больше мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока нелегально пересекают из Беларуси границу Литвы. Для маленькой страны ЕС это становится настоящим испытанием. Репортаж DW с границы.
BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 15: High Representative of EU for Foreign Affairs and Security Policy Joseph Borrell makes a speech during European Parliament plenary session in Brussels, Belgium on December 15, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Как Европарламент отреагировал на поток мигрантов из Беларуси в Литву 13.07.2021

В июле резко выросло число мигрантов с Ближнего Востока и Африки, прибывших в Литву с территории Беларуси. В Европарламенте прошли слушания о ситуации на границе и о том, как ЕС помогает Литве.
A Patriot missile battery is seen near Prince Sultan air base at al-Kharj on February 20, 2020. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP via Getty Images)

США сокращают военный контингент на Ближнем Востоке 19.06.2021

США выведут из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии 8 ЗРК Patriot с обслуживающим персоналом и противоракетный комплекс THAAD, пишет WSJ. Пентагон не сообщил, в какие страны направят военных.
Explosions light-up the night sky above buildings in Gaza City as Israeli forces shell the Palestinian enclave, early on June 16, 2021. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа 16.06.2021

Истребители Армии обороны Израиля атаковали военные объекты ХАМАС в секторе Газа - впервые с окончания 11-дневной эскалации конфликта в мае.

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021) 08.06.2021

Перемирие на Ближнем Востоке многие считают шатким. Ранее боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Израиль нанес ответные удары по целям в секторе Газа. После начала перемирия DW взяла интервью у представителя ХАМАС.

Почему на самом деле Байден встретится с Путиным (26.05.2021) 26.05.2021

Почему Джо Байден согласился на встречу с Владимиром Путиным и почему Вашингтон позволяет Германии и России продолжать строительство "Северного потока-2"?
Protesters hold Palestinian flags in Paris, Saturday, May 22, 2021, as they take part in a rally supporting Palestinians. Egyptian mediators held talks Saturday to firm up an Israel-Hamas cease-fire as Palestinians in the Hamas-ruled Gaza Strip began to assess the damage from 11 days of intense Israeli bombardment.Supporters of the Palestinians. (AP Photo/Thibault Camus)

Во Франции тысячи человек выразили солидарность с палестинцами 23.05.2021

Манифестации прошли в Париже, где на площади Республики собрались до 4000 сторонников палестинцев, а также в Страсбурге, Лилле и других городах.
US Secretary of State Antony Blinken speaks during a joint press conference with Danish Foreign Minister Jeppe Kofod, following their meeting at the Danish Ministry of Foreign Affairs, Eigtveds Pakhus, in Copenhagen, Denmark, Monday, May 17, 2021. Blinken is seeing Danish leaders as well as top officials from Greenland and the Faeroe Islands in Copenhagen on Monday before he heads to Iceland for an Arctic Council meeting that will be marked by his first face-to-face talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a time of significantly heightened tensions between Washington and Moscow. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан в конце мая 22.05.2021

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток состоится 24-27 мая, пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
19/05/2021*** Israelische Soldaten bedienen eine Artilleriebatterie von einer Position an der Grenze zwischen Israel und Gaza in der Nähe von Sderot.

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США  22.05.2021

Израиль и группировка ХАМАС договорились о прекращении огня - при активном посредничестве Египта. Почему эту роль не удалось сыграть таким крупным игрокам, как США, Россия, ООН или ЕС?
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