Благосостояние миллиардеров во всем мире резко выросло

Долларовые миллиардеры во всем мире становятся все многочисленнее и богаче благодаря буму на фондовых рынках, росту цен на недвижимость и благоприятной экономической конъюнктуре. В 2017 году общий объем состояния богатейших людей планеты вырос в годовом исчислении на 19 процентов до рекордной суммы в 8,9 трлн долларов, следует из отчета, обнародованного в пятницу, 26 октября, консалтинговой компанией PwC и швейцарским банком UBS.

Обнародованные данные означают, что общее состояние долларовых миллиардеров в пересчете более чем вдвое превышает ВВП Германии - крупнейшей экономики Европы (3,3 млрд евро в 2017 году). Во всем мире в прошлом году насчитывалось 2158 долларовых миллиардеров - на 179 больше, чем годом ранее. Это означает, что на каждого из них приходилось в среднем по 4,1 млрд долларов.

Наибольший рост числа миллиардеров - с 318 до 373 - зафиксирован в Китае. Их имущество увеличилось в 2017 году на 39 процентов до 1,12 трлн долларов. Таким образом, китайцы получили наибольшую выгоду от роста мировой экономики. Средний возраст китайских миллиардеров - 55 лет. Средний общемировой возраст миллиардеров - 64 года.

В Германии число миллиардеров увеличилось со 117 до 123. В целом, в минувшем году еженедельно появлялось три новых миллиардера, из них два - в Китае.

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