 Благосостояние миллиардеров во всем мире резко выросло | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Благосостояние миллиардеров во всем мире резко выросло

В 2017 году состояние миллиардеров во всем мире выросло на 19 процентов. Общий объем их состояния более чем вдвое превысил ВВП Германии - крупнейшей экономики Европы.

Стодолларовые банкноты

Долларовые миллиардеры во всем мире становятся все многочисленнее и богаче благодаря буму на фондовых рынках, росту цен на недвижимость и благоприятной экономической конъюнктуре. В 2017 году общий объем состояния богатейших людей планеты вырос в годовом исчислении на 19 процентов до рекордной суммы в 8,9 трлн долларов, следует из отчета, обнародованного в пятницу, 26 октября, консалтинговой компанией PwC и швейцарским банком UBS.

Контекст

Одна из немецких газет назвала его "самым скромным в мире миллиардером". В начале его карьеры никто даже предположить не мог, что она будет столь блестящей. (22.10.2018)

По данным Oxfam, восемь миллиардеров владеют богатством превышающим состояние 3,6 млрд наименее обеспеченных людей. А один процент самых богатых располагает 50,8% мирового состояния. (16.01.2017)

Один процент самых богатых людей планеты скоро будет владеть половиной всего богатства на земле. Разве это справедливо? Вполне, считает обозреватель DW Фабиан Шмидт. (22.01.2015)

Обнародованные данные означают, что общее состояние долларовых миллиардеров в пересчете более чем вдвое превышает ВВП Германии - крупнейшей экономики Европы (3,3 млрд евро в 2017 году). Во всем мире в прошлом году насчитывалось 2158 долларовых миллиардеров - на 179 больше, чем годом ранее. Это означает, что на каждого из них приходилось в среднем по 4,1 млрд долларов.

Наибольший рост числа миллиардеров - с 318 до 373 - зафиксирован в Китае. Их имущество увеличилось в 2017 году на 39 процентов до 1,12 трлн долларов. Таким образом, китайцы получили наибольшую выгоду от роста мировой экономики. Средний возраст китайских миллиардеров - 55 лет. Средний общемировой возраст миллиардеров - 64 года.

В Германии число миллиардеров увеличилось со 117 до 123. В целом, в минувшем году еженедельно появлялось три новых миллиардера, из них два - в Китае.

Смотрите также:

  • Кофе Jacobs: Вольфганг Райман и его семья

    Самые богатые люди Германии

    1 место: Вольфганг Райман и его семья

    Парфюмерно-косметический концерн Wella. Холдинг JAB, включающий бренды кофе Jacobs, Senseo, Tassimo. Участие в капитале компании Coty, куда, среди прочего, входят бренды духов Gucci, Hugo Boss, Davidoff. Это лишь часть империи семьи Вольфганга Раймана (Wolfgang Reimann) - по версии Bilanz, самой богатой в ФРГ. Ее состояние - 30 млрд евро.

  • 2 место: Мария-Элизабет и Георг Шеффлер

    Самые богатые люди Германии

    2 место: Мария-Элизабет и Георг Шеффлер

    Про Марию-Элизабет Шеффлер (Maria-Elisabeth Schaeffler) не зря говорят, что она горы может свернуть. Принадлежащая ей и ее сыну Георгу компания Schaeffler была когда-то небольшой фирмой. Сегодня это один из крупнейших производителей автокомплектующих в мире. Сейчас бизнес-леди 76 лет, но она полна энергии и на отдых не собирается. Состояние Шеффлеров оценивается в 26 млрд евро.

  • 3 место: Дитер Шварц

    Самые богатые люди Германии

    3 место: Дитер Шварц

    Дитер Шварц (Dieter Schwarz), бизнесмен с состоянием 25 млрд евро, избегает публичности. Фотографий его очень мало. Свое состояние Шварц сколотил на основанной им сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl и Kaufland. У Lidl сейчас больше 10 тысяч филиалов в 28 странах. Сам Шварц живет скромно и экономит на всем, кроме безопасности. Его дом буквально напичкан видеокамерами и сигнализацией.

  • 4 место: Наследники Карла Альбрехта

    Самые богатые люди Германии

    4 место: Наследники Карла Альбрехта

    Низкая цена и высокое качество, - такова политика немецкой торговой сети дискаунтеров Aldi, имеющей филиалы даже в Австралии. Сооснователь этой империи Карл Альбрехт (Karl Albrecht), сколотивший миллиарды благодаря мощному развитию сети Aldi Süd, скончался в 2014 году в возрасте 94 лет. Наследникам после его смерти досталось состояние, оценивающееся в 25 млрд евро.

  • 5 место: Штефан Квандт

    Самые богатые люди Германии

    5 место: Штефан Квандт

    Инженер по образованию, Штефан Квандт (Stefan Quandt) – представитель одной из известнейших династий предпринимателей. Он держит крупный пакет акций и является вторым человеком в наблюдательном совете автомобилестроительного концерна BMW. Многое досталось ему по наследству. Но Штефан Квандт инвестирует в новые технологии, хорошо зарабатывая на этом. Его состояние оценивается в 18 млрд евро.

  • 6 место: Сузанне Клаттен

    Самые богатые люди Германии

    6 место: Сузанне Клаттен

    Сузанне Клаттен (Susanne Klatten) - сестра Штефана Квандта. Она владеет крупным пакетом акций концерна BMW и считается самой богатой женщиной в Германии (17,5 млрд евро). Около 10 лет назад Клаттен стала жертвой афериста, который завел с ней роман, а потом шантажировал, угрожая обнародовать видеозаписи их интимных свиданий. Аферист угодил в тюрьму, но имидж замужней бизнес-леди был подпорчен.

  • 7 место: Семья Тео Альбрехта

    Самые богатые люди Германии

    7 место: Семья Тео Альбрехта

    После Второй мировой войны Тео Альбрехт (Theo Albrecht) вместе с братом Карлом (Karl Albrecht) унаследовал небольшой отцовский продуктовый магазин. На его основе предприимчивые братья постепенно создали мощную сеть дискаунтеров Aldi. В 1961 году они разделили бизнес на Aldi Süd (для Карла) и Aldi Nord (для Тео). Тео умер в 2010 году. Его состояние в размере 17 млрд евро перешло наследникам.

  • 8 место: Райнхольд Вюрт и его семья

    Самые богатые люди Германии

    8 место: Райнхольд Вюрт и его семья

    Райнхольд Вюрт (Reinhold Würth) не любит, когда его называют "гаечным королем". Тем не менее, он разбогател именно благодаря изготовлению крепежных элементов и торговле инструментами. Принадлежащая его семье компания Würth – мировой лидер по поставкам комплектующих, расходных материалов и инструментов для монтажа, техобслуживания и ремонта. Состояние семьи Вюрта оценивается в 12,2 млрд евро.

  • 9 место: Хассо Платтнер

    Самые богатые люди Германии

    9 место: Хассо Платтнер

    Известный предприниматель и меценат Хассо Платтнер (Hasso Plattner) – один из основателей, совладелец и глава наблюдательного совета компании SAP, крупнейшего в Европе и четвертого по величине в мире производителя программного обеспечения для бизнеса. Его состояние оценивается в 9 млрд евро. Платтнер коллекционирует изобразительное искусство. Для своего собрания он построил в Потсдаме музей.

  • 10 место: Семья Хайнца Херманна Тиле

    Самые богатые люди Германии

    10 место: Семья Хайнца Хермана Тиле

    Хайнц Херман Тиле (Heinz Hermann Thiele) начинал простым клерком. Сегодня он – главный акционер и председатель наблюдательного совета одной из ведущих компаний на рынке железнодорожной инфраструктуры и технологий Vossloh, а также владелец одного из лидирующих в мире поставщиков тормозных и приводных систем для грузового автотранспорта Knorr-Bremse. Состояние его семьи оценивается в 8,6 млрд евро.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:10
Now live
02:10 мин

Сколько денег у Петра Порошенко? (24.01.2017)

 

Контекст

Самые богатые люди Германии

Немецкие миллиардеры - это предприниматели, накопившие капитал за долгие годы кропотливого труда. Или получившие его по наследству. Представляем первую десятку рейтинга экономического журнала Bilanz. (10.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сколько денег у Петра Порошенко? (24.01.2017)  

Мега-яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре  

Где прячет деньги миллиардер Захарченко?  

Также по теме

Dollarnoten

Forbes сообщил о росте числа долларовых миллиардеров в России 19.04.2018

Рост числа миллиардеров в России зафиксирован на фоне западных санкций. Самое крупное состояние - у Владимира Лисина, за ним следует Алексей Мордашов.

Karikatur Sergey Elkin Milliardäre in Russland

Российская экономика в одной картинке 19.04.2018

По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.

USA Washington Alex Van der Zwaan

Зять российского миллиардера солгал по делу о связях Трампа с РФ 20.02.2018

Американский спецпрокурор по России предъявил обвинения адвокату Алексу ван дер Зваану. Зять российского миллиардера Хана в 2017 году солгал следователям в деле о связях Трампа с РФ.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Комментарий: Трамп предложил Путину бороться с Китаем  

Немцы и налоги: сколько нужно платить с зарплаты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно