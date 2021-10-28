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Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
Адвокат Алмазбека Атамбаева напомнил, что в первые дни волнений в Бишкеке в октябре 2020 года экс-президент находился в СИЗО и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.
В Кыргызстан прилетел первый президент страны Аскар Акаев, проживший много лет в изгнании в Москве. Кто он и кому выгодно его возвращение?
Бишкек заявляет, что конфликт с таджикскими пограничниками произошел после того, как жители Таджикистана без согласования "начали очищать участок" на границе.
По версии следствия, Алмазбек Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с экс-премьером Бабановым "с целью захвата власти" в Кыргызстане в октябре 2020 года.
Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?
Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на месторождении золота, которое разрабатывает фирма из Канады. DW - о подоплеке судебной тяжбы, ее возможных последствиях, а также интересах России и КНР.
Стянутые к границе Кыргызстана и Таджикистана войска будут отведены в место постоянной дислокации. А демонстранты в Бишкеке хотят увидеть кыргызского президента и получить оружие для защиты границы.
Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в открытии огня на границе в Баткенском районе. В Бишкеке прошел стихийный митинг. Кыргызское МВД заверило, что силовики контролируют ситуацию.
В Кыргызстане снова протесты. На этот раз - против соглашения, достигнутого с Узбекистаном о разрешении территориальных проблем. О чем именно идет речь и какими могут быть последствия?
В Кыргызстане прошел референдум по внесению изменений в конституцию. За какие поправки в основной закон страны проголосовали избиратели, на что они повлияют и за что их критикуют?
Суд пересматривает дело о коррупции в отношении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который также является фигурантом дел о беспорядках в селе Кой-Таш и в Бишкеке.
Президент Кыргызстана Жапаров посетил с визитом Ташкент и сделал там заявление об узбекском анклаве Сох. Глава киргизской службы нацбезопасности Ташиев его опроверг. К чему это приведет?
В Кыргызстане до сих пор сильна традиция, что именно сын продолжает семейный род. Муж героини сюжета DW настаивал на аборте, узнав, что жена снова ждет девочку. А во время ее пятой беременности вовсе ушел из семьи.
В Кыргызстане - новое правительство. Что известно о новом премьере и составе кабинета министров, и стоит ли ждать от него радикальных реформ, которые пообещал президент Садыр Жапаров?
По предварительным данным, президентские выборы в Кыргызстане выиграл Садыр Жапаров, экс- и.о президента и премьер-министра страны. Что о нем известно? DW собрала самые яркие факты из его биографии.
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