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Бишкек

The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Кыргызстан закупит у Турции беспилотники для охраны южной границы 28.10.2021

Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
05.10.2020, Kirgistan, Bischkek: 6349673 05.10.2020 In this video grab, law enforcement officers run through the smoke during a rally against the parliamentary elections results, in Bishkek, Kyrgyzstan. Sputnik Foto: Sputnik |

Экс-президент Кыргызстана обвинен в попытке насильственного захвата власти 15.09.2021

Адвокат Алмазбека Атамбаева напомнил, что в первые дни волнений в Бишкеке в октябре 2020 года экс-президент находился в СИЗО и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 18, 2012. First President of Kyrgyzstan Askar Akayev attends an international conference _Russia and world: 2012 _ 2020_ as part of Gaidar Forum at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. (Photo ITAR-TASS / Sergei Fadeichev)

Первый президент Кыргызстана Акаев вернулся в Бишкек и дает показания: почему? 02.08.2021

В Кыргызстан прилетел первый президент страны Аскар Акаев, проживший много лет в изгнании в Москве. Кто он и кому выгодно его возвращение?
29.04.2021 Kirgisische Ordnungshüter bewachen die Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan. Bei einem blutigen Grenzkonflikt um den Zugang zu Wasserressourcen sind in Zentralasien am 29. April mindestens 41 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка 24.07.2021

Бишкек заявляет, что конфликт с таджикскими пограничниками произошел после того, как жители Таджикистана без согласования "начали очищать участок" на границе.
ARCHIV 2015 **** Berlin, Deutschland - Gemeinsame Presseunterrichtung nach dem Gespräch der Bundeskanzlerin und des Staatspräsidenten der Kirgisischen Republik, Almasbek Atambajew, im Bundeskanzleramt in Berlin. Foto. Almasbek Atambajew, Staatspräsident der Kirgisischen Republik. © Imago/Reiner Zensen

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков 24.07.2021

По версии следствия, Алмазбек Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с экс-премьером Бабановым "с целью захвата власти" в Кыргызстане в октябре 2020 года.
30.04.2021 *** A Kyrgyzstan's emergencies ministry serviceman carries mattresses for citizens, who were evacuated from districts bordering Tajikistan following the fighting along the Kyrgyz-Tajik disputed border, on the grounds of a hotel in Kyrgyzstan's southwestern town of Batken on April 30, 2021. - Kyrgyzstan said on April 30, 2021 that 13 died and dozens of properties were burned during clashes with Central Asian rival Tajikistan, after a ceasefire agreed by the two countries hung in the balance following the heaviest fighting along their disputed border since post-Soviet independence. The clashes that erupted along the border between the two poor, mountainous countries were the heaviest in years and had raised fears they might escalate into a wider conflict. More than a third of the two countries' border is disputed, with the area surrounding the Tajik enclave of Vorukh, where Thursday's conflict erupted, a regular flashpoint over territorial claims and access to water. (Photo by STRINGER / AFP)

Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика? 02.06.2021

Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?
6560269 28.05.2021 Mining trucks carry gold ore at the Kumtor gold mine in the Issyk-Kul region, Kyrgyzstan. The Kumtor mine is one of the largest western-operated gold mines in Central Asia and the second-highest gold mining operation in the world after Yanacocha gold mine in Peru. Igor Yegorov / Sputnik

Страсти по "Кумтору", или Как поссорился Бишкек с канадскими золотодобытчиками 01.06.2021

Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на месторождении золота, которое разрабатывает фирма из Канады. DW - о подоплеке судебной тяжбы, ее возможных последствиях, а также интересах России и КНР.

Tadschikische Grenzsoldaten - Thema Tadschikistan: Unruhige Lage an der Grenze zu Afghanistan *** DW, Galim Faskhutdinov, DW-Korrespondent in Duschanbe, Tadschikistan, Januar 2015

Кыргызстан и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь на границе 01.05.2021

Стянутые к границе Кыргызстана и Таджикистана войска будут отведены в место постоянной дислокации. А демонстранты в Бишкеке хотят увидеть кыргызского президента и получить оружие для защиты границы.
Grenzsicherheit in Tadschikistan. Foto DW/Galim Faskhutdinow 27.05.2014 Auf den Bildern sind tadschikische Grenzschutzsoldaten.

Между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана возникла перестрелка 29.04.2021

Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в открытии огня на границе в Баткенском районе. В Бишкеке прошел стихийный митинг. Кыргызское МВД заверило, что силовики контролируют ситуацию.
ARCHIV +++ 03.07.2007 Copyright: imago/blickwinkel Praesidentenpalast, White House, in Bishkek (Frunse), Kirgisien presidents palace, White House, in Bishkek (Frunse), Kyrgyzstan BLWS087071 kbdig 2007 quer Gebaeude Bauwerk Bauwerke Repraesentationsgebaeude Palast Palaeste Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architektur Baukunst Baustil monumental kolossal gewaltig gigantisch imposant riesig Querformat Asien asiatisch Zentralasien zentralasiatisch GUS Kirgisistan kirgisisch Bischkek Verwaltungsgebaeude Amtsgebaeude Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltungen Regierungsviertel building buildings palace palaces building buildings official building official buildings government building government buildings architecture monolithic horizontal format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek administrative building administrative buildings adminsistration department head office head offices administrative centre administrative centres government district government quarter Bildnummer 53475233 Date 03 07 2007 Copyright Imago Angle Presidential palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Presidents Palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Kbdig 2007 horizontal Building Building Structures repraesentationsgebaeude Palace Palaces Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architecture Architecture Style Monumental Kolossal enormous gigantic impressive huge Landscape Asia Asian Central Asia Central Asian CIS Kyrgyzstan Kyrgyz Bishkek Verwaltungsgebaeude amtsgebaeude Administration Head office Main administrations Government area Building Buildings Palace palaces Building Buildings Official Building Official Buildings Government Building Government Buildings Architecture monolithic horizontally Format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek Administrative Building Administrative Buildings adminsistration Department Head Office Head Offices Administrative Centre Administrative CENTRES Government District Government Quarter

В обмен на землю. Что Бишкек предложил Ташкенту и Душанбе? 23.04.2021

В Кыргызстане снова протесты. На этот раз - против соглашения, достигнутого с Узбекистаном о разрешении территориальных проблем. О чем именно идет речь и какими могут быть последствия?
Sadyr Schaparow, Präsident von Kirgisistan, geht während des Referendums zur Stimmabgabe in einem Wahllokal. Drei Monate nach dem gewaltsamen Machtwechsel in der zentralasiatischen Republik Kirgistan ist der Politiker Sadyr Schaparow mit 79,1 Prozent der Stimmen zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент стал ханом? Зачем в Бишкеке опять поменяли конституцию 12.04.2021

В Кыргызстане прошел референдум по внесению изменений в конституцию. За какие поправки в основной закон страны проголосовали избиратели, на что они повлияют и за что их критикуют?
3155275 07/20/2017 President of the Kyrgyz Republic Almazbek Atambaev at the Altai civilization and related peoples of the Altai linguistic family international forum in Bishkek. Tabyldy Kadyrbekov/Sputnik Foto: Tabyldy Kadyrbekov/Sputnik/dpa |

Суд в Бишкеке оставил экс-президента Кыргызстана Атамбаева под стражей 02.04.2021

Суд пересматривает дело о коррупции в отношении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который также является фигурантом дел о беспорядках в селе Кой-Таш и в Бишкеке.
ARCHIV +++ 03.07.2007 Copyright: imago/blickwinkel Praesidentenpalast, White House, in Bishkek (Frunse), Kirgisien presidents palace, White House, in Bishkek (Frunse), Kyrgyzstan BLWS087071 kbdig 2007 quer Gebaeude Bauwerk Bauwerke Repraesentationsgebaeude Palast Palaeste Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architektur Baukunst Baustil monumental kolossal gewaltig gigantisch imposant riesig Querformat Asien asiatisch Zentralasien zentralasiatisch GUS Kirgisistan kirgisisch Bischkek Verwaltungsgebaeude Amtsgebaeude Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltungen Regierungsviertel building buildings palace palaces building buildings official building official buildings government building government buildings architecture monolithic horizontal format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek administrative building administrative buildings adminsistration department head office head offices administrative centre administrative centres government district government quarter Bildnummer 53475233 Date 03 07 2007 Copyright Imago Angle Presidential palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Presidents Palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Kbdig 2007 horizontal Building Building Structures repraesentationsgebaeude Palace Palaces Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architecture Architecture Style Monumental Kolossal enormous gigantic impressive huge Landscape Asia Asian Central Asia Central Asian CIS Kyrgyzstan Kyrgyz Bishkek Verwaltungsgebaeude amtsgebaeude Administration Head office Main administrations Government area Building Buildings Palace palaces Building Buildings Official Building Official Buildings Government Building Government Buildings Architecture monolithic horizontally Format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek Administrative Building Administrative Buildings adminsistration Department Head Office Head Offices Administrative Centre Administrative CENTRES Government District Government Quarter

Визит в Ташкент и узбекский анклав Сох поссорил власть в Бишкеке? 18.03.2021

Президент Кыргызстана Жапаров посетил с визитом Ташкент и сделал там заявление об узбекском анклаве Сох. Глава киргизской службы нацбезопасности Ташиев его опроверг. К чему это приведет?

Почему в Кыргызстане на самом деле мальчиков рождается больше, чем девочек (16.02.2021) 16.02.2021

В Кыргызстане до сих пор сильна традиция, что именно сын продолжает семейный род. Муж героини сюжета DW настаивал на аборте, узнав, что жена снова ждет девочку. А во время ее пятой беременности вовсе ушел из семьи.
Sadyr Zhaparov, the top presidential candidate waves journalists after casting his ballot at a polling station in Bishkek, Kyrgyzstan, Sunday, Jan. 10, 2021. Voters in Kyrgyzstan are casting ballots in an early presidential election that follows the ouster of the nation's previous president. President Sooronbai Jeenbekov was forced to step down on Oct. 15 under pressure from demonstrators who challenged the results of a parliamentary vote earlier that month. (AP Photo/Vladimir Voronin)

Даст ли Москва деньги Бишкеку? Что пообещал Жапаров 05.02.2021

В Кыргызстане - новое правительство. Что известно о новом премьере и составе кабинета министров, и стоит ли ждать от него радикальных реформ, которые пообещал президент Садыр Жапаров?
Sadyr Japarov, Kyrgyzstan's Prime Minister and presidential candidate, attends an election rally in Tokmok, Kyrgyzstan, December 30, 2020. REUTERS/Vladimir Pirogov

Жапаров - новый президент Кыргызстана. Человек Бакиева с уголовным прошлым? 11.01.2021

По предварительным данным, президентские выборы в Кыргызстане выиграл Садыр Жапаров, экс- и.о президента и премьер-министра страны. Что о нем известно? DW собрала самые яркие факты из его биографии.
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