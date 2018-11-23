Биткоин опустился ниже 4000 долларов

Стоимость цифровой валюты биткоин в воскресенье, 25 ноября, опустилась до отметки ниже 4000 долларов США. По информации специализированного портала Coindesk, на 13.20 мск один биткоин стоил 3534 доллара. Таким образом, самая популярная криптовалюта за сутки потеряла более 17 процентов своей стоимости. За последние 24 часа более чем на 10 процентов подешевели и многие другие цифровые валюты, в частности эфириум, литкоин и XPR.

С декабря 2017 года, когда биткоин на пике своей стоимости оценивался почти в 20 тысяч долларов, цифровая валюта непрерывно падает в цене. Так, в феврале стоимость биткоина опустилась ниже 6000 долларов. Среди причин падения аналитики называли решение Китая запретить майнинг биткоинов в стране, запрет британских и американских банков на использование кредитных карт для покупки биткоинов, а также усилия ряда стран по регулированию рынка криптовалют.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявлял об опасности инвестиций в биткоины. Он назвал криптовалюту спекулятивным активом, покупка которого сопряжена с большими рисками.

Смотрите также:

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Новые и старые 4 апреля новенькие купюры достоинством в 50 евро войдут в обращение. На первом этапе 5,4 миллиарда банкнот будут выпущены в обращение через банки (в первую очередь,банкоматы), и магазины. Старые купюры в 50 евро остаются действительными, но постепенно, шаг за шагом, их будут изымать из обращения. Кроме того, в госбанках стран Еврозоны их можно в любой момент обменять на новые банкноты.

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Что общего у новой купюры с футболом? Если сложить рядом все 5,4 миллиарда новых банкнот, которые будут введены в обращение, то они покроют площадь, равную 8200 футбольным полям. О ведении в обращение новых банкнот было объявлено заранее, так что банки и магазины имели возможность подготовить персонал и технику к нововведению.

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Хлопчатобумажные деньги Основу материала, из которого изготовляют денежные купюры, составляет хлопок: он более прочный, чем обычная бумага. Поэтому даже если такая банкнота случайно попадет с одеждой в стиральную машину, с ней ничего не случится, даже если ее стирать при температуре 90 градусов. Деньги - старые и новые - специально проверяют на прочность: скручивают, складывают, окунают в краску и даже в лак для ногтей.

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Секретная смесь Хлопок отбеливают, моют и изготавляют из него бумажную кашицу. Точный ее состав держится в секрете. Так называемая "Круглосеточная бумагоделательная машина" отливает из этой бумажной массы длинные полотна бумаги. Уже на этом этапе производства бумага содержит некоторые из многочисленных элементов защиты купюр - такие, например, как водяные знаки.

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Хитроумная защита Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Глубокая печать под многотонным прессом В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Дизайнер банкнот Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают От семи до 16 центов за банкноту Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают Защита евро от подделок Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро. Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь

