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Биткоин, биткойн

Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) - новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в интернете.

Благодаря технологии блокчейн, биткоин (биткойн) защищен от внешних контроля и управления, эмиссия этой криптовалюты происходит в процессе работы компьютерной глобальной сети путем использования программы вычисления математических алгоритмов. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Golden crypto currency coin isolated on white background. 3D illustration.

Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов 09.11.2021

За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 3 процента. Вслед за биткоином максимум обновил и альткоин.
Ein Mann hält eine nachgemachte Münze mit dem Bitcoin-Logo in den Händen. El Salvador will die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel machen. (zu dpa: El Salvador will Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen) +++ dpa-Bildfunk +++

Кому биткоины? Как земельные власти в Германии заработали миллионы 26.10.2021

Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.
People march during a protest against President Nayib Bukele in San Salvador, El Salvador, Sunday, Oct. 17, 2021. (AP Photo/Salvador Melendez)

Тысячи сальвадорцев протестовали против президента и биткоина 18.10.2021

Не менее 4 тысяч человек прошлись маршем по столице Сальвадора, протестуя против политики президента Букеле, в частности - против увольнения судей Верховного суда и биткоина как платежного средства.
Golden crypto currency coin isolated on white background. 3D illustration.

В Китае все финансовые операции с криптовалютами объявили вне закона 24.09.2021

Пекин будет считать любые операции с криптовалютами "незаконной финансовой деятельностью". Участвующим в подобных сделках будет грозить уголовное преследование, сообщили в Народном банке Китая.
Münzen populärer Kryptowährungen wie Ripple, Bitcoin und Ethereum. Foto vom 18. April 2021.

Финансовую пирамиду "криптокоролевы" Игнатовой разберет немецкий суд 17.09.2021

В немецком Мюнстере начался процесс по делу о мошенничестве с криптовалютами - вероятно, первый подобного рода судебный процесс в мире. Найти главную мошенницу пока так и не удалось.
We accept Bitcoin is announced at a barber shop in Santa Tecla, El Salvador, Saturday, Sept. 4, 2021. Starting Tuesday, Sept. 7, all businesses will have to accept payments in Bitcoin, except those lacking the technology to do so. (AP Photo/Salvador Melendez)

Сальвадор первым в мире признал биткоин официальной валютой 07.09.2021

Впервые в истории биткоин стал официальным платежным средством - соответствующий закон вступил в силу в Сальвадоре. Расплачиваться криптовалютой можно будет за все товары и услуги.
Back view of young hacker pointing at glowing bitcoin sign on blurry city background. with binary code. Web safety and cryptocurrency concept. Double exposure

REvil и другие: почему хакеры предпочитают биткоины? 11.07.2021

Биткоины, как считается, можно легко отследить. Но при этом хакеры, требуя выкуп, обычно предпочитают именно криптовалюту. Как так может быть?
A sign reading Out of Fuel is taped to the window at an Exxon Gas Station on Boonsboro Road in Lynchburg, Va., Tuesday, May 11, 2021. More than 1,000 gas stations in the Southeast reported running out of fuel, primarily because of what analysts say is unwarranted panic-buying among drivers, as the shutdown of a major pipeline by hackers entered its fifth day. In response, Virginia Gov. Ralph Northam declared a state of emergency. (Kendall Warner/The News

США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам 08.06.2021

По сообщению министерства юстиции США, ФБР вернуло компании биткоины на сумму около 2,3 млн долларов. Colonial Pipeline заплатила предполагаемым хакерам из России почти 5 млн долларов.
Münze mit Bitcoin-Zeichen *** Coin with Bitcoin sign

Хакеры DarkSide получили от своих жертв минимум 90 млн долларов 19.05.2021

Киберпреступники получали выкуп в биткоинах, средний платеж - 1,9 млн долларов, выяснили аналитики Elliptic. США считают, что хакеры DarkSide атаковали оператора сети трубопроводов Colonial Pipeline.
Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 2/8/21 Tesla buys $1.5 Billion in bitcoin, plans to accept it as payment. STAR MAX Photo: Tesla logo photographed off an iphone 6s.

Tesla прекратила продажу электромобилей за биткоины 13.05.2021

Прием биткоинов в качестве средства оплаты прекращен из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты, пояснил Илон Маск. Решение главы Tesla обрушило курс биткоина.

Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 2/8/21 Tesla buys $1.5 Billion in bitcoin, plans to accept it as payment. STAR MAX Photo: Tesla logo photographed off an iphone 6s.

Автомобили Tesla будут продаваться за биткоины 24.03.2021

Глава компании Tesla Илон Маск впервые сообщил о возможности купить электромобиль за биткоины.
***NUR in der Bildergalerie Bitcoin zu benutzen!!!*** --- Bildtext Galerie: Es gibt verschiedene Wege, sich Bitcoins zu besorgen: 1. Kaufen (z.B. auf einer Internet-Plattform gegen Euros) 2. Als Zahlungsmittel akzeptieren 3. Als Miner schürfen

Биткоин, блокчейн, майнинг: как все это работает? (фотогалерея) 07.03.2021

Очередной взлет курса биткоина привлек внимание к криптовалюте многих новичков в мире технологий. Как во всем этом разобраться? Об основных принципах функционирования криптовалюты - в фотогалерее DW
***NUR in der Bildergalerie Bitcoin zu benutzen!!!*** --- Bildtext Galerie: Es gibt verschiedene Wege, sich Bitcoins zu besorgen: 1. Kaufen (z.B. auf einer Internet-Plattform gegen Euros) 2. Als Zahlungsmittel akzeptieren 3. Als Miner schürfen

Что такое биткоин, и как он функционирует 07.03.2021

После сильного падения курс ведущей мировой криптовалюты вновь растет и каждую неделю устанавливает новые рекорды. А как вообще работает биткоин? Объяснения - в фотогалерее DW.
Protesters march in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in downtown Moscow on January 23, 2021. The placard with an image of the Kremlin critic reads Freedom to Navalny!. - Navalny, 44, was detained last Sunday upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Reuters: Штабам Навального с начала года перевели 300 тыс долларов в биткоинах 12.02.2021

По информации агентства Reuters, с 1 января по 11 февраля 2021 года штабам Навального перечислили криптовалюты на сумму около 300 тысяч долларов. В январе поступления в биткоинах выросли вдвое по сравнению с декабрем.
Bitcoin golden physical coin illustration on United States Dollar banknotes. Visual representations of the digital Cryptocurrency Bitcoin with the USD bill. Bitcoin with the symbol BTC, XBT is a popular digital currency that showed growth and is widely spread, accepted from banks, markets and other services and shops as ways of payments. The exchange rate today for 1 bitcoin blockchain is 34.588 US Dollar. On January 7, 2021 Bitcoin's price crossed 40,000 for the first time and the next day on January 8, 2021 Bitcoin traded with the historical record price as high as $41,973 while the next day Price briefly fell as much as 26% but pared losses to trade around $33,400 whipping $200 billion of trade value from the cryptocurrency market in 24 hours according to American Financial media. Eindhoven, the Netherlands on January 13, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

Курс биткоина установил новый рекорд 09.02.2021

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 47 тыс. долларов. Стремительный рост отмечен на фоне объявления Tesla о приобретении криптовалюты и готовности в дальнейшем принимать ее в качестве платы за электромобили.

Bitcoin, digitale Kryptowaehrung, physische Bitcoin Muenze.

Курс биткойна упал на 15 процентов 11.01.2021

После значительного роста на прошлой неделе курс важнейшей в мире криптовалюты вновь стал падать и снизился менее чем до 34 тысяч долларов.
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