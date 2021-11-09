Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) - новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в интернете.

Благодаря технологии блокчейн, биткоин (биткойн) защищен от внешних контроля и управления, эмиссия этой криптовалюты происходит в процессе работы компьютерной глобальной сети путем использования программы вычисления математических алгоритмов. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.