Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) - новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в интернете.
Благодаря технологии блокчейн, биткоин (биткойн) защищен от внешних контроля и управления, эмиссия этой криптовалюты происходит в процессе работы компьютерной глобальной сети путем использования программы вычисления математических алгоритмов. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.
По информации агентства Reuters, с 1 января по 11 февраля 2021 года штабам Навального перечислили криптовалюты на сумму около 300 тысяч долларов. В январе поступления в биткоинах выросли вдвое по сравнению с декабрем.