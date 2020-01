Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей "Грэмми" в главной номинации

Американская певица - 18-летняя Билли Айлиш (Billie Eilish) - удостоилась музыкальной премии "Грэмми" сразу в нескольких номинациях, став благодаря композиции Bad Guy самой молодой исполнительницей, получившей награду в главной категории - "Запись года". В Лос-Анджелесе в воскресенье, 26 января, прошла 62-я церемония вручения премии, учрежденной Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Дебютный сборник в студийной записи When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, выпущенный в марте минувшего года, принес Айлиш победы еще в четырех номинациях: "Альбом года", "Песня года", "Лучший новый исполнитель" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Финнеас Бэрд О’Коннелл

Американский певец и брат Айлиш - Финнеас Бэрд О’Коннелл, который больше известен как FINNEAS, спродюсировал этот альбом и стал его соавтором, благодаря чему собрал наибольшее число - сразу шесть - золотых граммофонов.

"Ничего не ждали, написали альбом про суицидальные мысли"

Благодаря за награды, семейный подряд отметил: "Речи мы не писали, потому что альбом мы записывали не для того, чтобы выиграть "Грэмми". Мы вообще не думали, что сборник чего-то удостоится.

Написали альбом про депрессию, суицидальные мысли и изменения климата, а теперь вот стоим тут как самые настоящие "плохие парни" - что бы это ни значило - в полном раздрае, но с благодарностью".

Билли Айлиш хотела покончить с собой

Ранее Айлиш, исполняющая песни в стиле dark pop, признавалась, что в 16 лет хотела покончить с собой: выпрыгнуть из окна отеля в Берлине. Мысли о близких ее остановили, после чего певица пошла к психологу. Певица страдает от синдрома Туретта - генетически обусловленного расстройства центральной нервной системы, - в чем призналась лишь недавно.

"Это мои первые "Грэмми". Вообще не думала, что такое когда-нибудь произойдет", - призналась Айлиш.

"Все ребятки, которые сейчас пишут музыку в своих спальных, помните: вы когда-нибудь тоже такие получите", - добавил ее брат.

"Грэмми" - посмертно

Вспомнили организаторы церемонии и о застреленном в прошлом году в Лос-Анджелесе американском рэпере Nipsey Hussle (Эрмиесс Джозеф Асхедом). Он стал одним из тех, кому "Грэмми" присудили посмертно.

Были среди победителей и завсегдатаи премии - Леди Гага (Lady Gaga) получила два граммофона за саундтрек к популярному фильму "Звезда родилась". Бейонсе (Beyoncé Giselle Knowles-Carter) была отмечена в категории лучший музыкальный фильм (сериал "Возвращение домой", Homecoming).

Автобиография Мишель Обамы

Мишель Обама - в числе лауреатов

Попала в число лауреатов и бывшая первая леди - Мишель Обама. Жюри оценило аудиоверсию ее автобиографии "Становление " (Becoming).

В прошлом году она уже выступала на церемонии "Грэмми" - в тот раз в роли приглашенного гостя - и рассказывала о роли музыки в своей жизни.

В жюри "Грэмми" входят успешные и получившие признание артисты и звукоинженеры. Среди представителей России, удостоенных наград в минувшие годы, - скрипач Максим Венгеров, виолончелист Мстислав Ростропович и пианист Михаил Плетнев.

