Российские сотовые операторы "большой тройки" - "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и МТС - отменят плату за входящие звонки в роуминге по России. Об этом говорится в сообщениях операторов, обнародованных в понедельник, 6 августа.

Для абонентов "Вымпелкома" внутрисетевой роуминг будет отменен с 20 августа. "Мегафон" планирует отменить плату за входящие для большей части своих абонентов к 1 сентября, для оставшихся - до конца сентября. В МТС пока не объявили точной даты, но отметили, что тоже "в ближайшее время" отменят плату за входящие звонки в поездках по стране.

В "Т2 РТК Холдинге" (бренд Tele2) агентству РБК заявили, что на большинстве их тарифов нет внутрисетевого роуминга и что компания окончательно завершит отмену роуминга к 31 августа, как того требует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Таким образом, абоненты всех этих операторов вскоре смогут пользоваться своими тарифами в других регионах РФ на тех же условиях, что и в домашнем.

Требования ФАС

ФАС на протяжении последнего года добивалась отмены внутрисетевого роуминга. Летом прошлого года антимонопольное ведомство потребовало от "Билайна", "Мегафона", МТС и Tele2 пересмотреть свои тарифные планы и изменить разницу в ценах на услуги в домашнем регионе и при поездках по стране. В марте этого года ФАС завела дело на "Вымпелком", "Мегафон" и МТС за невыполнение антимонопольных требований. Для компании "Т2 РТК Холдинг" был установлен срок исполнения требований ФАС до конца августа.

Смотрите также:

Смотреть видео 00:51 Now live 00:51 мин Поделиться Что означает отмена платы за роуминг в ЕС Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2aob0 Что означает отмена платы за роуминг в ЕС