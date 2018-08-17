 Бизнес РФ предложил передавать личные данные граждан без их ведома | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Бизнес РФ предложил передавать личные данные граждан без их ведома

Ряд IT-компаний, операторов связи и банков разработали поправки к закону "О личных данных", которые отменяют запрет на передачу персональных данных граждан без их ведома.

Защита личных данных

Ряд представителей российского бизнеса предложили разрешить передачу от одной компании другой личных данных о гражданах без уведомления последних. Соответствующие поправки в закон "О персональных данных" фонд "Сколково" уже отправил в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, сообщает газета "Ведомости" вечером в четверг, 16 августа, со ссылкой на представителя фонда. Сейчас компаниям запрещено передавать дальше личные данные, полученные с согласия их обладателя.

Контекст

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно? (06.04.2018)

Скандал с Facebook коснулся и немецких интернет-пользователей. Но в ФРГ, похоже, до сих пор не поняли, что защита личных данных - это не национальная проблема, пишет Максимилиана Кошик. (06.04.2018)

Авторы поправок - эксперты IT-компаний, операторов связи, банков - предлагают разрешить перепоручение обработки данных, уведомив лишь компанию-заказчика, поясняет газета, которая ознакомилась с этим документом. Согласно нему, фирмы смогут обрабатывать данные в целях, которые посчитают выгодными для себя, а не только в изначально согласованных.

Нельзя будет запретить передачу данных 

Если поправки будут одобрены, компании должны будут отвечать за сохранность доверенных им личных данных и уведомлять их обладателей о том, кому передают их, например, опубликовав на своем сайте соответствующий список. Выбранные способы дальнейшей передачи данных должны быть "зафиксированы" в договоре о согласии на их обработку, отмечается далее. При этом нельзя будет запретить передачу личных данных по цепочке, можно только отозвать первоначальное согласие.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович считает, что поправки нарушают права пользователей. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные не может никто, отметила Орехович в беседе с "Ведомостями".

Смотрите также:

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Мастера камуфляжа

    Эта фотография из архива "штази" использовалась внутренней разведкой ГДР в качестве наглядного пособия по маскировке. Выпускавшиеся сериями подобные фотографии демонстрировали восточногерманским агентам, как нужно одеваться, чтобы не вызывать подозрения во время слежки на улицах. Феномену тотального контроля этой весной посвящены три выставки в Музее фотографии в Берлине и галерее c/o Berlin.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Орудия контроля

    На этой фотографии запечатлен фрагмент штаб-квартиры разведывательных служб бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи. Снимок предоставил на выставку "Watching You, Watching Me" фотограф из Нью-Йорка Эду Байер, совершивший поездку в Триполи в 2011 году по заказу журнала Wall Street Journal. Разведцентр располагался в шестиэтажном здании. Отсюда режим контролировал передвижение и переписку ливийцев.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Слежку ведет художник

    Серия фотографий "Detail From the New Town" Эндрю Хэммеранда из Чикаго была сделана с церковной башни в центре одного городка, спланированного как "идеальное поселение" на американском Среднем Западе. Используя интернет, фотохудожник получил доступ к камере на крыше церкви и фотографировал город и его жителей.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Пестрая цензура

    Бельгийский художник Мишка Хеннер создал серию "Голландские пейзажи" после того, как обнаружил, что коллажи из разноцветных многоугольных клякс были использованы на Google Maps для сокрытия объектов, считающихся важными с точки зрения национальной безопасности в Нидерландах, таких как королевские дворцы, склады горючего и армейские казармы.

  • Выставка The Field Has Eyes

    Искусство тотальной слежки

    Древние страхи

    Тотальный контроль - явление не новое. За людьми следили испокон веков, будь то по политическим или религиозным мотивам. Гравюра неизвестного нидерландского художника "Поле с глазами" является экспонатом выставки "The Field Has Eyes" в Музее фотографии в Берлине. Гравюра датируется 1546 годом. Изображенного на ней мужчину сопровождает кролик, традиционный символ страха.

  • Выставка The Field Has Eyes

    Искусство тотальной слежки

    Всевидящее око

    Символ божественного всезнания, изображенный французским мастером офорта Жаком Калло на гравюре 1628 года, приобретает зловещий смысл, когда используется как символ тотальной слежки в стиле оруэлловского Старшего Брата. Имя персонажа из романа "1984" стало нарицательным обозначением государства или режима, стремящегося установить тотальный контроль над народом.

  • Выставка The Field Has Eyes

    Искусство тотальной слежки

    Технологии наблюдения

    Среди экспонатов выставки "The Field Has Eyes" находится и серия снимков ограблений банков из архивов американских газет. Сделанные системами видеонаблюдения фотографии предоставил Гюнтер Карл Бозе, профессор Академии визуальных искусств в Лейпциге. Он купил их для своей частной коллекции на eBay. Снимки, демонстрирующие работу механизмов наблюдения, выставляются публично впервые.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Истории из ССTV

    Многоканальная инсталляция "Sticky Floors (Lunch to Last Call)" шведской художницы Анн-Софи Сиден также демонстрирует видеоматериал из систем публичного видеонаблюдения. Двухчасовой фильм был смонтирован из кадров 24-часового цикла наблюдения с помощью CCTV - системы телевидения замкнутого контура - в одном из ирландских баров.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Охрана границ

    Снимок под названием "High Performance Camera" сделал берлинский фотограф Юлиан Рёдер (Julian Röder) для серии, документирующей оборудование, которое использует Европейский Союз для охраны своих границ и предотвращения нелегальной миграции. Рёдер вырос в коммунистической Восточной Германии, чем, видимо, объясняется его интерес к теме тотального наблюдения и контроля.

  • Выставка Watched! Surveillance Art and Photography

    Искусство тотальной слежки

    Жесткие выводы

    Помимо фотографий в галерее c/o Berlin представлены также видео. Сатирический фильм профессора медийного искусства из Берлина Хито Штайерль "How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational" предлагает практические советы, как оставаться незамеченным в эру цифровых технологий.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 00:55
Now live
00:55 мин

В Германии запретили Facebook собирать данные WhatsApp

Контекст

Искусство тотальной слежки

Раньше всевидящим считали бога, теперь - государство. Три выставки в Берлине исследуют феномен видеонаблюдения и выясняют, что от комичного до зловещего - всего один шаг. (23.03.2017)  

Ссылки в интернете

"Ведомости": Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии запретили Facebook собирать данные WhatsApp  

Европа после терактов: как далеко зайдет контроль за гражданами?  

Защита личных данных: ЕС укрепляет оборону  

Также по теме

Symbolbild Password

Нужен ли белорусам закон о защите личных данных 17.05.2017

В Беларуси пока нет закона о защите персональных данных. А нужен ли он вообще? Ответ на этот вопрос стал 16 мая одной из тем дискуссий на форуме Belarus IGF-2017.

Russland Visastelle für Deuschland in Moskau

В чьи руки попадают личные данные при оформлении немецких виз 26.10.2017

Все чаще оформлением данных, необходимых для получения немецкой визы, занимаются аутсорсинговые компании. Некоторые политики в Германии обеспокоены тем, что частные фирмы получают доступ к личным данным.

Facebook unter der Lupe

Суд отказал родителям погибшей девочки в доступе к ее странице в Facebook 31.05.2017

Родители 15-летней школьницы, погибшей при невыясненных обстоятельствах, пытались через суд вынудить Facebook предоставить им доступ к странице девочки. Суд занял сторону социальной сети.

Самые читаемые

Чего удалось достичь правительству Пашиняна за первые 100 дней  

Навальный опубликовал расследование о спикере Госдумы Володине  

Почему испортились отношения Греции и России?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно