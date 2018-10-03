 Бизнесмен из Марбурга поборется с Меркель за пост главы ХДС | Новости из Германии о Германии | DW | 03.10.2018

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Германия

Бизнесмен из Марбурга поборется с Меркель за пост главы ХДС

Предприниматель Андреас Ритценхофф уверен, что Христианско-демократический союз, 18 лет возглавляемый Ангелой Меркель, должен быть обновлен изнутри. Поэтому он выставит свою кандидатуру на пост главы партии.

Предвыборный плакат Ангелы Меркель

Предвыборный плакат Ангелы Меркель

Гессенский предприниматель Андреас Ритценхофф (Andreas Ritzenhoff) намерен бороться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) за пост председателя Христианско-демократического союза, выставив в декабре свою кандидатуру на съезде партии. "Мне кажется насущно необходимым, чтобы в ХДС были сформулированы новые политические цели, которые в ближайшее время приведут к ощутимой смене направления политики", - заявил 61-летний бизнесмен газетам медиагруппы Funke в среду, 3 октября. По словам Ритценхоффа, его кандидатура должна стать сигналом о том, что ХДС должен обновиться изнутри.

Контекст

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Блок ХДС/ХСС - одна из двух так называемых народных партий ФРГ. Гельмут Коль побил рекорд пребывания на посту канцлера. С 2005 года ХДС/ХСС формирует правительство в коалиции с другими партиями. (13.07.2009)

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"Меня беспокоит то, что сейчас происходит с Германией, Европой и западным миром. Я вижу здесь угрозу, направленную против экономической мощи, благосостояния, безопасности и не в последнюю очередь свободы культуры и духа нашего населения", - подчеркнул предприниматель из Марбурга. Свою политическую цель он описывает так: "Привести свободное западное общество к новой фазе подъема".

У Меркель уже два соперника

Андреас Ритценхофф вступил в земельную организацию ХДС в Гессене лишь в начале 2018 года. Он владеет и руководит фирмой Seidel, выпускающей дизайнерскую продукцию из алюминия, в том числе для косметической промышленности.

Ранее о намерении выставить свою кандидатуру на пост главы христианских демократов заявил 26-летний берлинский студент права Ян-Филипп Кноп (Jan-Philipp Knoop). Ангела Меркель руководит ХДС 18 лет и намерена баллотироваться еще раз на очередном съезде партии, который пройдет в начале декабря в Гамбурге.

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    Автор: Наталья Позднякова


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