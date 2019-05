Биеннале для "чайников": что смотреть в Венеции в 2019 году

Про все, что сейчас можно посмотреть в Венеции, написать физически невозможно, да и кто бы стал это читать, поэтому выделим пять пунктов, на которых нам хотелось бы сосредоточить ваше внимание.

1. Искусство в эпоху перемен.

Девиз основного проекта биеннале, который развернется в центральном павильоне садов Джардини и в Арсенале, - "May you live in interesting times". На русский можно перевести как "Чтоб ты жил во времена перемен". И этому "проклятию" полностью соответствует политически и экологически ангажированная тематика представленных произведений. В главном проекте участвуют 79 художников из разных стран. Посмотреть их работы надо обязательно!

2. Инсталляция-провокация.

Швейцарец Кристоф Бюхель (Christoph Büchel) привез в Венецию остатки судна, затонувшего по пути из Ливии в Италию в 2015 году с более чем 800 пассажирами на борту. Бюхель известен своими масштабными инсталляциями, критикующими глобальный капитализм, беспринципное потребление, религиозный консерватизм и т.д. Судно, ставшее частью экспозиции, должно напомнить "высшему обществу" Италии, собирающемуся на открытии биеннале, о той трагедии.

Инсталляция Кристофа Бюхеля

3. Робот-кровосос.

Скандально известный дуэт из Китая Сунь Юань и Пэн Юй показывают в рамках основного проекта биеннале свое творение под названием "Can't Help Myself": робот, убирающий кровь с пола на глазах у изумленной публики. Китайцы известны использованием в своих работах биологических материалов. В свое время их видео с собаками (в инсталляции участвовали восемь питбультерьеров, прикованных друг против друга к работающим беговым дорожкам) запретили показывать в нью-йоркском Музее Гуггенхайма. Робот, представленный в Венеции, согласно замыслу, призывает людей задуматься о проблеме конкуренции между человечеством и искусственным интеллектом.

Сунь Юань и Пэн Юй, "Can't Help Myself"

4. Немецкий павильон.

На время биеннале (с 11 мая до 24 ноября 2019 года) площадкой для демонстрации произведений современного искусства фактически становится вся Венеция. Помимо основной экспозиции есть еще национальные павильоны, а также масса площадок по всему городу. Мы обратим ваши взоры в сторону павильона Германии, потому что два года назад именно немецкие художники увезли из Венеции главные призы биеннале.

Наташа Садр Хагигян (Natascha Sadr Haghighian) родилась в Тегеране в 1967 году, живет и работает в Германии, преподает в бременской Высшей школе искусств. Известна скульптурными работами, видео-артом. Ее перформанс и инсталляции - главный вклад Германии на Венецианской биеннале в этом году.

Наташа выступает перед публикой и прессой под псевдонимом и в маске из папье-маше. Ее голова представляет собой огромный серый камень, который, по замыслу художницы, Европа бросает в беженцев, отгораживаясь от них. Собственно, тема миграции и проблем мигрантов - главная тема работы Хагигян. В художественной форме она критикует отказ некоторых европейских стран принимать беженцев, методику "отсева" новоприбывших мигрантов и подчас далекие от нормальных условия труда беженцев.

Наташа Садр Хагигян (справа)

5. Россия на биеннале.

Пушкинский музей совместно со Stella Art Foundation представляют в Венеции проект "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто", посвященный 500-летию со дня рождения знаменитого венецианского живописца. Выставка пройдет в церкви Сан-Фантин и будет работать для публики с 11 мая по 11 сентября 2019 года. В экспозиции представлены работы самого Тинторетто, Эмилио Ведова - одного из крупнейших представителей информальной живописи в Италии, а также работы Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гэри Хилла и других.

