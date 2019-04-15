Библия Гутенберга: 5 фактов, которые необходимо знать

Чем знаменита Библия Гутенберга?

С Библии Гутенберга берет начало книгопечатание в Европе, хотя формально это не первая инкунабула. Но печатный станок, изобретенный Иоганном Гутенбергом (Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg), позволил добиться исключительно высокого качества и произвел революцию в книгопечатании. Благодаря ему книги стали доступны многим.

В 2001 году Библия Гутенберга была внесена ЮНЕСКО в список документального мирового наследия.

Как появилась Библия Гутенберга?

Библия Гутенберга была напечатана на латыни в его типографии в Майнце в 1452-1454 годах. Гутенбергу пришлось влезть в долги, чтобы это осуществить. Над Библией работали, в общей сложности, около 20 человек. Всего отлили 290 различных шрифтовых литер. Цветные заглавные буквы и рисунки были выполнены позже вручную.

Иоганн Гутенберг в своей типографии. Гравюра 1456 года

Оба тома включают 1282 страницы. На каждой - две колонки по 42 строки. Поэтому в научной литературе Библию Гутенберга часто обозначают как "B 42".

Сколько экземпляров было напечатано?

Около 180. Из них 150 экземпляров - на бумаге и еще 30 - на более благородном пергаменте. До нашего времени дошли всего 49 экземпляров, причем не всегда полные: от некоторых остался только один том или даже отдельные фрагменты. 13 экземпляров хранятся в Германии, в университетских и государственных библиотеках. Другие экземпляры Библии Гутенберга, которая в XV веке продавалась и частным лицам, - в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Дании, Польше и других странах.

Библия Гутенберга в России

Два экземпляра Библии Гутенберга хранятся в Москве: одна - в Российской государственной библиотеке, другая - в библиотеке МГУ. Обе после Второй мировой войны были в качестве "трофеев" тайно вывезены из Лейпцига в Советский Союз. Официально этот факт был признан только в 1993 году.

На выставке в Москве представлен фолиант, который хранится сейчас в Российской государственной библиотеке. А с Библией Гутенберга из МГУ связана необычная криминальная история. Осенью 2012 года три бывших сотрудника ФСБ, один из которых, полковник Сергей Ведищев, был назначен проректором университета и осуществлял надзор за спецхраном МГУ, похитили два тома Библии и попытались продать их за 40 млн рублей. Их поймали. Ведищев получил три с половиной года колонии общего режима, его сообщники (майор и капитан ФСБ) - год и год и два месяца.

Сколько стоит сегодня Библия Гутенберга?

На этот вопрос ответить нелегко, потому что лишь считанные экземпляры Библии Гутенберга находятся сегодня в частном владении, а государственные и университетские библиотеки их, естественно, на антикварный рынок не выносят. В 1987 году японский издательский концерн приобрел у американского коллекционера только один том Библии Гутенберга за 5 с лишним миллионов долларов.

А когда Библия Гутенберга отправилась из Берлина в 2010 году на выставку в Южную Корею, ее застраховали на 25 миллионов долларов.

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