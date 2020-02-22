 Биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ в Италии | Новости из Германии о Европе | DW | 23.02.2020

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Европа

Биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ в Италии

Отказ от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону в Антхольце лидер сборной РФ Александр Логинов объяснил психологической неготовностью. 22 февраля в его номере провели обыск из-за подозрений в допинге.

Александр Логинов - лидер сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Александр Логинов - лидер сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира по этому виду спорта в итальянском Антхольце из-за психологической неготовности. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, спортивное онлайн-издание "Чемпионат" со ссылкой на личного тренера биатлониста Александра Касперовича.

Ранним утром в субботу, 22 февраля, итальянская полиция провела обыск в гостиничном номере у Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также в комнате тренера Александра Касперовича. Впоследствии выяснилось, что проверка была инициирована антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой Фуссек.

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Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещенных препаратов, указывает "Чемпионат".

10 июля 2015 года Александр Логинов был дисквалифицирован решением IBU до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе, взятой у него в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Из-за этого все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были аннулированы. 

Биатлонист Александр Логинов на ЧМ в Антхольце

22 февраля 2020 года  Александр Логинов в составе российской команды принял участие в мужской эстафете на ЧМ в Антхольце. В этом виде соревнований российская четверка заняла четвертое место. Ранее Логинов выиграл на ЧМ в Антхольце золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

После окончания мужской эстафеты Логинов заявил, что в скором времени может завершить свою спортивную карьеру. При этом биатлонист выразил мнение, что стороны, инициировавшие обыск его номера на чемпионате мира в Италии, хотят вынудить его поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне.

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