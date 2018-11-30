 Биатлонистка Васильева наказана за нарушение антидопинговых правил | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2019

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Россия

Биатлонистка Васильева наказана за нарушение антидопинговых правил

Российская спортсменка дисквалифицирована сроком на полтора года. Васильева не сможет участвовать в турнирах двух следующих зимних сезонов.

Силуэт биатлониста

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU) в среду, 18 сентября. Васильеву наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования - 4 февраля она пропустила третью за 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Аргументы спортсменки о случайном характере пропуска тестирования были не приняты.

Контекст

Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. (25.01.2019)

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В сообщении IBU отмечается, что дисциплинарная комиссия приняла во внимание "степень вины спортсменки" и дисквалифицировала ее лишь на 18, а не на 24 месяца, как это обычно делается. Тем не менее Васильевой придется пропустить соревнования двух следующих зимних сезонов. Возобновить спортивную карьеру она сможет лишь в марте 2021 года. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.

Санкции в отношении Маргариты Васильевой приняты на фоне скандала вокруг российской команды по биатлону, которую подозревают в широком употреблении допинга на протяжении целого ряда лет. Власти Австрии также расследуют обвинения в том, что за сокрытие проваленных тестов на допинг платились взятки.

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    Автор: Илья Коваль


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