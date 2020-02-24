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Бешеный понедельник

"Бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста.

В этот день проходит главное карнавальное шествие в ряде регионов Германии.

24.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Motivwagen Uns Hätz schleiht för Hanau zum Anschlag von Hanau fährt mit beim Rosenmontagszug. Mit den Rosenmontagszügen erreicht der rheinische Straßenkarneval seinen Höhepunkt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Карнавал в Германии, омраченный трагедиями в Фолькмарзене и Ханау (фотогалерея) 24.02.2020

Трагедия в Фолькмарзене омрачила карнавальное шествие 24 февраля. Его участникам и без того было не до веселья. Они вспоминали жертв теракта в Ханау и других преступлений на почве расизма.

11.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Narren feiern vor dem Rathaus. In Deutschlands Karnevalshochburgen beginnt um elf Uhr elf die närrische Zeit. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

В ряде городов Германии из-за непогоды отменены карнавальные шествия 23.02.2020

В карнавальное воскресенье в некоторых регионах Германии скорость ветра может достигать 70-100 км/ч. Но в "бешеный понедельник" 24 февраля карнавальные шествия должны состояться.

Беспорядки в Украине из-за коронавируса: как устроили "теплый прием" эвакуированным из Китая (21.02.2020) 21.02.2020

Баррикадами и градом камней встретили в Украине в Новых Санжарах автобусы с эвакуированными из китайского Уханя, которых собирались поместить на двухнедельную обсервацию в местном санатории. Итог: девять полицейских и один гражданский пострадали, более 20 человек задержаны. Что же произошло в Новых Санжарах и что говорят об этом политики и местные жители?
04.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein politischer Mottowagen mit den Figuren von Donald Trump (l) und Wladimir Putin fährt beim Rosenmontagszug. Mit den Rosenmontagszügen erreicht der rheinische Straßenkarneval seinen Höhepunkt. Foto: Ina Fassbender/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Меркель, Трамп и Путин на немецком карнавале - 2019 (фотогалерея) 05.03.2019

Какие политики оказались объектами карнавальной сатиры во время нынешних шутовских шествий в Германии?
14.02.2019, Bayern, Burgharting: Ein Reh steht im Abendlicht auf einem Feld. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Что делать тем, кому нечего поделать с карнавалом? (фото) 04.03.2019

Так называемый "бешеный" или "безумный" понедельник - традиционный пик уличного карнавала в Германии. Куда бежать, куда глядеть глазам?
ARCHIV - Ein Mottowagen zeigt am 11.02.2013 beim Rosenmontagszug in Köln (Nordrhein-Westfalen) Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Dienstag findet das Richtfest des Kölner Rosenmontagszuges statt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях 01.03.2019

Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером.
A carnival float shows Christian Democratic Union (CDU) leader and German Chancellor Angela Merkel as black widow at the traditional Rosenmontag Rose Monday carnival parade in Duesseldorf, Germany, February 12, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen

"Виноватый" Шульц и "кровожадная" Меркель на карнавале (фотогалерея) 12.02.2018

Участники карнавального шествия, состоявшегося в "бешеный понедельник", 12 февраля в Кельне и Дюссельдорфе, по традиции не смогли обойти вниманием политические темы.

Сатирическая повозка, изображающая канцлера Ангелу Меркель и главу СДПГ Мартина Шульца качающимися на качелях

"Черная вдова" Ангела Меркель и Ким Чен Ын - Патрик Суэйзи 12.02.2018

"Бешеный понедельник" - кульминация карнавала в ФРГ. Участники карнавального шествия 12 февраля, как обычно, не смогли обойти вниманием политику. Фоторепортаж из Кельна и Дюссельдорфа.
Jecken feiern am 11.11.2017 vor dem Dom in Köln (Nordrhein-Westfalen) den Beginn der Karnevalsession. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии начался карнавальный сезон 11.11.2017

В Кельне, Дюссельдорфе, Майнце, Бонне и других немецких городах на Рейне наступило "пятое время года". Любители карнавала отметили его начало массовыми народными гуляниями.
Ein Motivwagen, der den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz als Steinzeitmenschen beim Angriff auf das Mammut Angela Merkel zeigt, fährt am 27.02.2017 im Rosenmontagsumzug durch Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Das diesjährige Motto beim Rosenmontagszug in Düsseldorf ist: _Uns kritt nix klein - Narrenfreiheit, die muss sein_. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Меркель и Трамп на карнавале в Дюссельдорфе 28.02.2017

Кульминация карнавала в ФРГ - "бешеный понедельник", в этом году - 27 февраля. Непременным атрибутом шествий являются сатирические повозки на политические темы. Фоторепортаж DW.

Трамп-насильник и Путин-обезьяна на карнавале в Дюссельдорфе (27.02.2017) 27.02.2017

Карнавальное шествие в "бешеный понедельник" в Дюссельдорфе считается самым политическим в Германии. Шуты не щадят никого. Особенно сильно в этот раз досталось Путину и Трампу.
Ein Motivwagen, der den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz als Steinzeitmenschen beim Angriff auf das Mammut Angela Merkel zeigt, fährt am 27.02.2017 im Rosenmontagsumzug durch Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Das diesjährige Motto beim Rosenmontagszug in Düsseldorf ist: _Uns kritt nix klein - Narrenfreiheit, die muss sein_. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Меркель и Трамп на карнавале в Дюссельдорфе (фотогалерея) 27.02.2017

Кульминация карнавала в ФРГ - "бешеный понедельник", в этом году - 27 февраля. Непременным атрибутом шествий являются сатирические повозки на политические темы. Фоторепортаж DW.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Verkleidete Jecken feiern am 12.02.2015 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) Karneval. Nach den Angriffen mutmaßlich nordafrikanischer und arabischer Männer auf Frauen in der Kölner Silvesternacht ist ein Karnevalsumzug am Niederrhein abgesagt worden. Dabei spiele auch die Nähe des Umzugs zu einer Flüchtlingsunterkunft eine Rolle, wie ein Vertreter der Stadt Rheinberg am Donnerstag einräumte. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Дюссельдорфе впервые за 25 лет отменен традиционный карнавал 08.02.2016

Правила безопасности предусматривают отмену карнавального шествия в Дюссельдорфе в случае циклона с силой ветра в 8 баллов. В "бешеный понедельник" ожидается циклон с порывами ветра до 10 баллов.
20.2.2004 #### Mit dem närrischen Gruß Helau verabschiedet sich die traditionelle Karnevals-Garde am 18.2.2004 während der Generalprobe zu der Sendung Mainz bleibt Mainz vom Saalpublikum. Die Sitzung, die nach wie vor eine der quotenstärksten Unterhaltungssendungen des Jahres im Fernsehen ist, wird am 20.2.2004 im ZDF gezeigt. #### Copyright: picture-alliance / dpa

В "карнавальных столицах" Германии отменяют шествия из-за непогоды 08.02.2016

Немецкие города один за другим отменяют традиционные карнавальные процессии в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков на "бешеный понедельник". Порывы ветра могут превысить 100 км/ч.
Der Hoppeditz feiert am 11.11.2014 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) mit den Karnevalisten den Beginn der Karnevalssession. In den rheinischen Karnevalshochburgen hat die närrische Zeit begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr nahm das Unvermeidliche seinen Lauf. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Дюссельдорф может отменить карнавальное шествие из-за циклона 06.02.2016

Немецкая метеорологическая служба предупреждает, что 8 февраля в земле Северный Рейн-Вестфалия ожидаются сильные порывы ветра. В Кельне возможную отмену праздника из-за погодных условий пока не обсуждают.
Zwei Kölner küssen sich am 12.02.2015 in der Innenstadt von Mainz (Rheinland-Pfalz) um den Fastnachtsbrunnen zum Beginn der Karnevals-Saison. Mit der Weiberfastnacht beginnt in Rheinland-Pfalz der Straßenkarneval. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa Copyright: imago/Ralph Peters

Можно ли целоваться во время карнавала? 29.01.2016

Правила поведения на карнавале для беженцев - с такой инициативой выступили власти некоторых городов Рейнской области. Информационные брошюры призваны разъяснить мигрантам местные обычаи.
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