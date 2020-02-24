"Бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста.
В этот день проходит главное карнавальное шествие в ряде регионов Германии.
Баррикадами и градом камней встретили в Украине в Новых Санжарах автобусы с эвакуированными из китайского Уханя, которых собирались поместить на двухнедельную обсервацию в местном санатории. Итог: девять полицейских и один гражданский пострадали, более 20 человек задержаны. Что же произошло в Новых Санжарах и что говорят об этом политики и местные жители?