Бешеный понедельник

Беспорядки в Украине из-за коронавируса: как устроили "теплый прием" эвакуированным из Китая (21.02.2020)

Баррикадами и градом камней встретили в Украине в Новых Санжарах автобусы с эвакуированными из китайского Уханя, которых собирались поместить на двухнедельную обсервацию в местном санатории. Итог: девять полицейских и один гражданский пострадали, более 20 человек задержаны. Что же произошло в Новых Санжарах и что говорят об этом политики и местные жители?