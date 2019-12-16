Бетховенскому юбилею - бетховенскую марку (фото)

Бонн • На этой неделе в Германии начали праздновать предстоящее в следующем году 250-летие Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Великий немецкий композитор родился в Бонне, предположительно, 16 декабря 1770 года.

С 16 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года по всей стране пройдут выставки, концерты и сотни разных других мероприятий. В свою очередь, немецкий почтовый концерн Deutsche Post и родной город композитора Бонн аккурат к началу юбилейного года представили специальную бетховенскую марку, изображенную на этой фотографии. Она поступит в продажу в январе.

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