 Бетховенскому юбилею - бетховенскую марку (фото) | Кадр дня | DW | 17.12.2019

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Кадр за кадром

Бетховенскому юбилею - бетховенскую марку (фото)

Филателисты и меломаны смогут пополнить свои коллекции такой вот почтовой маркой.

Юбилейная почтовая марка

Бонн • На этой неделе в Германии начали праздновать предстоящее в следующем году 250-летие Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Великий немецкий композитор родился в Бонне, предположительно, 16 декабря 1770 года.

С 16 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года по всей стране пройдут выставки, концерты и сотни разных других мероприятий. В свою очередь, немецкий почтовый концерн Deutsche Post и родной город композитора Бонн аккурат к началу юбилейного года представили специальную бетховенскую марку, изображенную на этой фотографии. Она поступит в продажу в январе.

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  • Бранденбургские ворота
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    Их построили в тогдашней прусской столице в 1789-1791 годах. Проект был разработан в стиле классицизма. Ворота украшает квадрига - античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями, которой управляет богиня Победы Виктория. Завоевав Берлин, император Наполеон приказал перевезти ее в Париж, однако после поражения французов колесницу вернули на место.

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    Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. В 2012 году немецкая почта выпустила марку, посвященную средневековому замку Кайзербург, расположенному в этом городе. Среди других достопримечательностей Нюрнберга особо следует упомянуть Дом-музей Альбрехта Дюрера и здешний рождественский базар - самый известный в Германии.

  • Кайзербург в Нюрнберге
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    Этот замок был заложен еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в Германии. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

  • Дрезденская Фрауэнкирхе
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    Эту марку выпустили по случаю освящения восстановленной церкви Фрауэнкирхе в Дрездене. Храм, построенный в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах, был разрушен во время Второй мировой войны в результате налетов британской и американской авиации. Средства на восстановление поступали не только из Германии. Тираж марки составил 15 миллионов экземпляров.

  • Дрезденская Фрауэнкирхе
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    Дрезденская Фрауэнкирхе

    Барочная церковь в центре саксонской столицы стала символом примирения народов. Сейчас здесь бывает около двух миллионов человек ежегодно. За десять лет после восстановления в храме прошло более 1600 богослужений, 800 крещений, 315 бракосочетаний, 1150 концертов и 26 тысяч экскурсий.

  • Айслебен и Виттенберг
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    Следующая почтовая марка была выпущена в специальной серии ООН. Она посвящена памятным местам Мартина Лютера (1483-1546) в Айслебене и Виттенберге, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Виттенберге немецкий церковный реформатор провел большую часть своей жизни. Родился и умер Лютер в Айслебене, находящемся примерно в ста километрах от этого города на Эльбе.

  • Виттенберг
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    В 2017 году в Германии отметили 500-летие начала Реформации. Помимо Айслебена и Виттенберга главными центрами празднования стали также замок Вартбург и Дом-музей Мартина Лютера в Айзенахе. На фотографии - Замковая церковь в Виттенберге, на дверях которой 31 октября 1517 года он вывесил для обсуждения свои 95 тезисов, положивших начало Реформации в Германии.

  • Регенсбургский собор
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    Регенсбургский собор

    Почтовая марка из специальной серии, посвященной немецким памятникам Всемирного наследия. На ней изображен кафедральный собор Святого Петра в баварском Регенсбурге. История города насчитывает более 1800 лет. Основали его римляне. В городе сохранилось около тысячи домов и других памятников времен Средневековья, что сыграло решающую роль в решении присвоить ему престижный статус ЮНЕСКО.

  • Регенсбургский собор
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    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Регенсбургский собор

    Храм был возведен в стиле французской готики в 1275-1634 годах. Он считается главным памятником готического периода в южной Германии. Высота башен превышает сто метров. Первая церковь на этом месте была заложена в начале VIII века. Одна из боковых башен собора относится еще к романскому периоду. Она использовалась при строительстве готического здания для поднятия грузов.

  • Келлервальд-Эдерзе
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    Келлервальд-Эдерзе

    В 2011 году концерн Deutsche Post в своей серии "Немецкие национальные и природные парки" выпустил марку, посвященную заповеднику Келлервальд-Эдерзе в Гессене - одному из старых буковых лесов Германии. В этом же году эти природные достопримечательности, расположенные в четырех землях, были включены в список Всемирного наследия вместе с буковыми лесами в Карпатах на территории Словакии и Украины.

  • Келлервальд-Эдерзе
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    Келлервальд-Эдерзе

    В Германии помимо парка Келлервальд-Эдерзе этот престижный международный статус получили национальные парки Ясмунд на острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании, Хайних в Тюрингии, бранденбургский заповедник Грумзин, а также мекленбургский буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.

  • Бад-Мускау
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    Бад-Мускау

    Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Он находится на территории двух государств - Германии и Польши. В 2004 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по их совместной заявке. Несколько лет назад в обеих странах были выпущены памятные марки, посвященные этой достопримечательности. В Германии номинал составил 90 центов, в Польше - три злотых.

  • Бад-Мускау
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    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бад-Мускау

    Самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году в Бад-Мускау по распоряжению прусского аристократа, генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау. Новый дворец возведен в стиле неоренессанса в середине XIX века. P.S. Если вы хотите, чтобы мы продолжили рассказ о немецких достопримечательностях на марках, напишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

www.bthvn2020.de

Сайт Бетховенского года - 2020

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