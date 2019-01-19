Беспрецедентный президент: два года правления Дональда Трампа

С надеждами на то, что, оказавшись в Белом доме, Дональд Трамп откажется от своих радикальных высказываний и на практике будет действовать аккуратнее, пришлось расстаться быстро. Пробыв у власти два года, он уже добился того, что США вышли из эпохального международного соглашения по ядерным вооружениям с Ираном, из подписанного в Париже глобального соглашения по климату и из исторического торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). Президент инициировал агрессивную торговую войну с Китаем, ударил повышением таможенных пошлин по европейским союзникам и приказал быстро вывести американские войска из Сирии.

Трамп подписал спорный закон об одной из крупнейших за последние десятилетия налоговых реформ, крайне ужесточил политику в отношении нелегальных иммигрантов и спровоцировал самый длинный правительственный "шатдаун" в истории США. В настоящее время он находится в процессе реорганизации американских судов путем назначения в их состав наибольшего количества федеральных судей, чем это делал кто-либо из его недавних предшественников на посту главы государства.

Негативное влияние на внешнюю политику США

И это лишь несколько из наиболее впечатляющих примеров того ощутимого воздействия на внутреннюю и внешнюю политику США, которое сумел оказать Трамп за первую половину своего президентского срока. Важно отметить: несмотря на то, что с точки зрения публичной презентации эти действия могли выглядеть хаотично, на самом деле дивиться тут нечему. Все эти пункты были частью предвыборных обещаний во время кампании тогдашнего кандидата Трампа.

Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Вместе взятые, они в значительной мере изменили восприятие США в остальном мире. "Полагаю, что Трамп оказал очень негативное влияние на внешнюю политику США и на американскую "мягкую силу" во всем мире", - говорит профессор Гарвардского университета Джозеф Най, специалист по международным отношениям. Именно он и ввел в мировую политологию термин "мягкая сила" (soft power), под которым подразумевается умение и возможность добиваться своих политических целей без принуждения, на основе добровольного участия и симпатии.

По мнению Ная, наиболее вредным в длительной перспективе стало решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату, если принять во внимание его потенциальные негативные последствия для борьбы с глобальным изменением климата. Что же касается отказа от ядерной сделки с Ираном, токсично повлиявшего на коммуникацию США с европейскими союзниками, а также непрерывного ужесточения позиции Вашингтона по отношению к Тегерану, то это одно из самых вредоносных решений администрации Трампа в перспективе ближайшего будущего, считает Най.

Непредсказуемость Трампа ни с кем не сравнима

Если же к противоречивым политическим решениям добавить взбалмошный стиль и склонность к манерной речи, то Трампа с полным на то правом можно назвать президентом, который играет в своей собственной одиночной лиге, суммирует Най. "У нас были опасные и сложные президенты, например Ричард Никсон или Линдон Джонсон. Но не было никого более непредсказуемого или более лживого, чем Трамп", - говорит американский политолог.

С ним вполне согласна Барбара Перри, руководительница исследований по истории президентской институции в Центре общественно-политической коммуникации имени Миллера в Университете Виргинии. Первые два года Трампа в Овальном кабинете доказали, что он и в самом деле исключение из правила по отношению к своим предшественникам. "Я бы попросту сказала, что он беспрецедентный президент. Он совершенно вне системы", - говорит она. По мнению Перри, Трамп "не похож ни на кого, кого мы когда-либо видели".

Надо учесть, что Соединенные Штаты повидали немало демагогов, но они еще никогда не оказывались в Белом доме, отмечает исследовательница. На пути туда их останавливала американская избирательная система, которая по своему устройству не является прямой демократией. (Голосуя за того или иного кандидата в президенты, избиратели в США на самом деле определяют членов коллегии выборщиков от своего штата, которая состоит из 538 человек. Чтобы стать главой государства, кандидату надо заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков).

Сбой системы привел Трампа в Белый дом

Барбара Перри уверена: победа Трампа на выборах - это тревожный сигнал о сбое системы. Он выиграл по количеству голосов коллегии выборщиков, но не по количеству проголосовавших за него американцев. А ведь отцы-основатели американской избирательной системы хотели, чтобы коллегия выборщиков препятствовала как раз такому типу людей - демагогам - занять высший государственный пост.

Что же ожидает нас во второй половине президентского срока Трампа, а в случае его переизбрания - и в следующие четыре года? Джозеф Най рекомендует приготовиться к еще большей непредсказуемости - и к неприятным сюрпризам. Барбара Перри более категорична. "Боюсь, четыре года мы еще переживем, но вот сможем ли пережить восемь таких лет, я отнюдь не уверена", - подытоживает она.

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