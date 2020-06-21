Беспорядки в Дижоне: обвинения предъявлены 4 подозреваемым

Трое граждан России и один выходец из РФ с французским паспортом обвиняются в преступном сговоре и участии в группировке, имеющей целью совершение разрушений или насилия. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
В связи с продолжавшимися три ночи беспорядками в Дижоне прокуратура города предъявила обвинения четырем подозреваемым. Среди них - трое граждан России, а также гражданин Франции российского происхождения. Об этом сообщил в субботу, 20 июня, на пресс-конференции прокурор Дижона Эрик Матэ.
Все обвиняемые были в числе шестерых человек, которые были задержаны французской полицией в связи с беспорядками, начавшимися в Дижоне вечером 12 июня, предположительно, после нападения местных жителей - преимущественно выходцев из Северной Африки - на 16-летнего чеченского юношу.
Какие обвинения предъявлены участникам беспорядков в Дижоне
Как сообщил журналистам прокурор Дижона Матэ, одному из российских граждан - 53-летнему мужчине, имеющему статус беженца и проживающему в городе Доле неподалеку от Дижона, - а также 41-летнему выходцу из России, имеющему гражданство Франции и проживающему в Дижоне, - были предъявлены обвинения в преступном сговоре, а также участии в группировке, имеющей целью совершение разрушений или насилия.
Двум другим гражданам России - 29-летнему жителю города Труа, а также 23-летнему жителю города Сент-Этьен, имеющему статус беженца, - были предъявлены те же обвинения в совокупности с обвинением в насильственных действиях, совершенных с особой жестокостью, а также в повреждении собственности. В отношении этих двух подозреваемых прокуратура потребовала также предварительного заключения под стражу, сообщает онлайн-издание Radio France Internationale (RFI).
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы. По словам прокурора Матэ, все обвиняемые признают, что присутствовали на месте беспорядков, однако отрицают, что принимали непосредственное участие в насильственных действиях.
Прокурор Дижона о последствиях беспорядков
"Насильственные события, которые Дижон познал с вечера пятницы 12 июня по 15 июня, поразили всех на национальном, даже на международном уровне, но, конечно же, в первую очередь, (поразили. - Ред.) жителей Дижона, - потому что, если и существуют в Дижоне так называемые "проблемные" кварталы, то, (все-таки), то, чему мы были свидетелями, было непредсказуемо и, к счастью, остается необычным", - цитирует RFI выступление Эрика Матэ на пресс-конференции 20 июня.
Уличные баталии в Дижоне между чеченцами и выходцами из Северной Африки продолжались четыре ночи подряд. По сведениям RFI, в Дижон съехались около 200 выходцев из Чечни, "чтобы разобраться с обидчиками чеченского парня".
По словам очевидцев, некоторые участники столкновений были в масках и вооружены бейсбольными битами и металлическими прутьями. Погромщики поджигали автомобили и мусорные контейнеры.
Пострадавшие в ходе беспорядков в Дижоне
По данным прокуратуры, ей удалось идентифицировать 20 пострадавших в результате беспорядков. Некоторые из них, по словам Матэ, имеют тяжелые ранения. В частности, речь идет о мужчине, пострадавшем в результате стрельбы, и о мужчине, пострадавшем в результате автомобильной аварии.
Масштабы насилия в Дижоне - традиционно мирном городе - вызвали шквал возмущения во Франции. Как сообщает агентство AFP, представители чеченской диаспоры запросили разрешение на проведение демонстрации в Страсбурге 21 июня, однако получили отказ в связи с ограничениями, направленными на борьбу с коронавирусом.
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