Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Беспилотный автомобиль

Автомобиль, оборудованный системой автоматического управления. Может передвигаться без участия человека.

General view of a residence house destroyed after a rocket attack in Kabul, Afghanistan August 29, 2021.REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVE

СМИ сообщают о гибели не менее 10 мирных жителей при авиаударе США в Кабуле 30.08.2021

По данным телеканала ToloNews, в результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек, большинство из них - дети.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

США нанесли военный удар по цели в Кабуле 29.08.2021

Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
Der automatisiert fahrende Shuttlebus Thyra Floh fährt für den Pilotbetrieb auf dem Marktplatz im Südharz. Jeweils sechs Personen kann der elektrisch betriebene Kleinbus auf seiner Fahrt befördern.

Немецкому фахверку - беспилотный автобус (фото) 29.06.2021

В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.

Blick über den See Aalkasten im Landkreis Märkisch-Oderland (Luftaufnahme mit einer Drohne). Deutschland soll in diesem Sommer von der Küste bis zu den Alpen neu vermessen werden. Die 250 grundlegenden Vermessungspunkte würden überprüft, um die neuen Koordinaten auf den Millimeter genau zu bestimmen, teilte das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Frankfurt am Main am 07.06.2021 mit. (zu dpa Von der Küste bis zu den Alpen: Deutschland wird neu vermessen) +++ dpa-Bildfunk +++

Германию измерят до миллиметра с помощью российской ГЛОНАСС 18.06.2021

От гор на юге до моря на севере: Германию заново измерят с точностью до миллиметра. Данные будут использоваться для исследований в сфере изменений климата и для беспилотного вождения. DW - о самых важных фактах.
25.04.2018, Niedersachsen, Hannover: Ein Auto mit dem von Continental entwickelten System Cruising Chauffeur fährt über die Autobahn A352. Die Continental AG hat das autonom fahrende Fahrzeug bei einer Testfahrt vorgestellt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию 21.05.2021

Германия стала первой страной, которая ввела беспилотные автомобили в регулярную эксплуатацию, заявили в Минтрансе ФРГ.
Cars sit on a Tesla parking lot in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed Fremont plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company s headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SXP2020051018 TERRYxSCHMITT

ДТП с участием Tesla: есть ли будущее у беспилотных авто? 29.04.2021

Смертельная авария с участием электромобиля Tesla заставила многих обратить внимание на проблему самоуправляемых машин. Появятся ли беспилотники на дорогах общего пользования - и когда?
27.02.2019, Berlin: Herbert Diess (l), Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, und Satya Nadella, CEO von Microsoft, stehen anlässlich eines Fireside-Chats mit Journalisten im Volkswagen Digital Lab in Friedrichshain neben einem Fahrzeug. Volkswagen und Microsoft entwickeln im Rahmen ihrer Technologiepartnerschaft die Volkswagen Automotive Cloud. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Зачем концерну Volkswagen партнерство с Microsoft и облачные технологии 04.03.2021

Немецкий автостроитель стал разработчиком софта, тестирует "облако" со своими цифровыми сервисами и создал платформу в сфере автоматизированного вождения и беспилотной парковки.
ARCHIV - 14.01.2019, USA, Detroit: Jim Hackett (l), Vorstandsvorsitzender von Ford und Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von VW unterhalten sich auf dem Messestand von VW. Volkswagen und Ford wollen künftig auch bei Elektrofahrzeugen und Roboterautos die Kräfte bündeln. Das verkündeten VW-Konzernchef Herbert Diess und Ford-Chef Jim Hackett am 12.07.2019 in New York. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

VW и Ford будут сотрудничать в сфере автономного вождения 10.06.2020

Немецкий и американский автоконцерны подписали договор о совместном производстве электромобилей, легких коммерческих автомобилей и сотрудничестве в сфере автономного вождения.
06.01.2020 Akio Toyoda, President of Toyota Motor Co., speaks about the company's plan to build the Woven City, which will be a fully connected ecosystem powered by hydrogen fuel cell, at the base of Mt. Fuji in Susono City, Shizuoka Prefecture during a press conference in Las Vegas on Jan. 6, 2020, one day before the opening of the CES consumer technologies show. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

Toyota построит "город будущего". Каким он будет (фотогалерея) 13.01.2020

"Город будущего" с летающими авто и искусственным интеллектом представил на выставке CES в Лас-Вегасе японский автоконцерн Toyota. Хотите увидеть, как он выглядит? Смотрите галерею DW.

Летающий автомобиль

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект 10.01.2020

Японский концерн Toyota представил свою модель "города будущего". Кто будет в нем жить? И какие ноу-хау будут в нем использованы - в галерее DW. Листайте фото, чтобы узнать больше.
SYMBOLBILD - 04.05.2015, Baden-Württemberg, Abstatt: Ein Mitarbeiter von Bosch fährt auf der Autobahn 81 in einem Auto, das als Prototyp für autonomes Fahren genutzt wird. (zu dpa: «Bosch und Daimler testen fahrerlosen Shuttle-Service in den USA» vom 11.07.2018) Foto: Daniel Naupold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Автономное вождение для автопрома Германии не самоцель, а средство 01.11.2019

Беспилотные автомобили уже на подходе: автобусы, грузовики, такси. Но магистральное направление развития - не автономная, а автоматизированная езда, считают немецкие автостроители.
22.03.2018 +++ A self-driving car travels on the road during a road test in Beijing, China, 22 March 2018. Beijing issued the long-awaited approval to Chinese Internet giant Baidu to start open-road tests for its driverless vehicles, days after a self-driving Uber car failed to slow down and killed a 49-year-old woman in the US. Baidu, named by the Chinese government to a national team of so-called artificial intelligence (AI) champions, is the only firm to receive the first batch of five number license plates to conduct the road test. The Beijing-based company has been tasked to spearhead the development of self-driving cars. Beijing joins Shanghai in allowing car companies to test their self-driving vehicles under real-world traffic conditions, a step which is crucial for the machines to learn and calibrate their responses. Foto: Pan Zhiwang/Imaginechina/dpa |

Daimler анонсировал массовый выпуск беспилотных автомобилей 16.03.2019

До конца года Daimler вместе с группой компаний Robert Bosch проведут первые тестовые испытания самоуправляемых автомобилей в Силиконовой долине.

ILLUSTRATION - ARCHIV - Ein Mann sitzt am 17.08.2015 in München (Bayern) in einem Tesla Model S auf dem Fahrersitz vor einem Showroom des Autoherstellers. Ein Tesla-Wagen mit Autopilot ist auf der A24 auf einen Bus aufgefahren. Der 50 Jahre alte Fahrer des Elektrowagens habe das Fahrassistenz-System «Autopilot» genutzt, wie die Polizei am 29.09.2016 mitteilte. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Власти США расследуют смертельные ДТП с участием Tesla 03.03.2019

За неделю сразу два ДТП с участием автомобилей Tesla произошли в штате Флорида - и закончились трагическим исходом. Федеральные власти хотят выяснить, находился ли автомобиль режиме автоматического управления.

Каким должен быть автомобиль будущего (01.03.2019) 01.03.2019

Volkswagen будет создавать совместно с Microsoft новую облачную платформу, а конкуренты BMW и Daimler займутся совместными разработками. Вызовы будущего заставляют концерны заключать стратегическое партнерство.

GERMANY, BONN - FEBRUARY 25: Collaboration - joint venture in mobility services between Daimler AG and the BMW Group. The picture shows the logos of Daimler AG (Mercedes Benz) and the BMW Proup. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили 28.02.2019

Совместная платформа BMW и Daimler по созданию роботизированных автомобилей будет открыта для других IT-компаний и автопроизводителей. В первую очередь будет разрабатываться система для беспилотной езды на автострадах.
Xinhua news anchor Qiu Hao stands next to an AI virtual news anchor based on him, at a Sogou booth during an expo at the fifth World Internet Conference (WIC) in Wuzhen town of Jiaxing, Zhejiang province, China November 7, 2018. Picture taken November 7, 2018. E Xiaoying/Qianlong.com via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта? 01.02.2019

Ученые в Женеве и Кёльне выяснили, у каких компаний больше всего патентов в сфере ИИ, какое место занимают стартапы из Израиля и какова роль китайских госуниверситетов.

Показать еще