Беспилотный автомобиль

Германию измерят до миллиметра с помощью российской ГЛОНАСС

От гор на юге до моря на севере: Германию заново измерят с точностью до миллиметра. Данные будут использоваться для исследований в сфере изменений климата и для беспилотного вождения. DW - о самых важных фактах.