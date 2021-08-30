Беспилотный автомобиль

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Автомобиль, оборудованный системой автоматического управления. Может передвигаться без участия человека.
По данным телеканала ToloNews, в результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек, большинство из них - дети.
Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.
От гор на юге до моря на севере: Германию заново измерят с точностью до миллиметра. Данные будут использоваться для исследований в сфере изменений климата и для беспилотного вождения. DW - о самых важных фактах.
Германия стала первой страной, которая ввела беспилотные автомобили в регулярную эксплуатацию, заявили в Минтрансе ФРГ.
Смертельная авария с участием электромобиля Tesla заставила многих обратить внимание на проблему самоуправляемых машин. Появятся ли беспилотники на дорогах общего пользования - и когда?
Немецкий автостроитель стал разработчиком софта, тестирует "облако" со своими цифровыми сервисами и создал платформу в сфере автоматизированного вождения и беспилотной парковки.
Немецкий и американский автоконцерны подписали договор о совместном производстве электромобилей, легких коммерческих автомобилей и сотрудничестве в сфере автономного вождения.
"Город будущего" с летающими авто и искусственным интеллектом представил на выставке CES в Лас-Вегасе японский автоконцерн Toyota. Хотите увидеть, как он выглядит? Смотрите галерею DW.
Японский концерн Toyota представил свою модель "города будущего". Кто будет в нем жить? И какие ноу-хау будут в нем использованы - в галерее DW. Листайте фото, чтобы узнать больше.
Беспилотные автомобили уже на подходе: автобусы, грузовики, такси. Но магистральное направление развития - не автономная, а автоматизированная езда, считают немецкие автостроители.
До конца года Daimler вместе с группой компаний Robert Bosch проведут первые тестовые испытания самоуправляемых автомобилей в Силиконовой долине.
За неделю сразу два ДТП с участием автомобилей Tesla произошли в штате Флорида - и закончились трагическим исходом. Федеральные власти хотят выяснить, находился ли автомобиль режиме автоматического управления.
Volkswagen будет создавать совместно с Microsoft новую облачную платформу, а конкуренты BMW и Daimler займутся совместными разработками. Вызовы будущего заставляют концерны заключать стратегическое партнерство.
Совместная платформа BMW и Daimler по созданию роботизированных автомобилей будет открыта для других IT-компаний и автопроизводителей. В первую очередь будет разрабатываться система для беспилотной езды на автострадах.
Ученые в Женеве и Кёльне выяснили, у каких компаний больше всего патентов в сфере ИИ, какое место занимают стартапы из Израиля и какова роль китайских госуниверситетов.
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