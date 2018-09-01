 Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию в Калифорнии | Новости о немецких автомобилях | DW | 01.09.2018

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Автомобиль

Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию в Калифорнии

Никто не пострадал. Машина под управлением искусственного интеллекта двигалась со скоростью 1,5 километра в час, когда в нее врезался обычный автомобиль.

Тестирование беспилотного автомобиля

Тестирование беспилотного автомобиля в Германии (Фото из архива)

Беспилотный автомобиль под управлением искусственного интеллекта от Apple попал в аварию в Калифорнии. Об этом заявили в автомобильном управлении штата в пятницу, 31 августа. Сам инцидент случился еще 24 августа неподалеку от штаб-квартиры Apple в Купертино.

Контекст

В США беспилотный автомобиль компании Uber сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Компания тут же остановила тесты беспилотных машин на улицах. (19.03.2018)

General Motors обещает сдать в эксплуатацию первое беспилотное такси уже в 2019 году. Американский автопроизводитель обгоняет конкурентов по коммерциализации технологий. (01.12.2017)

В аварии никто не пострадал. Беспилотный автомобиль Lexus RX450H двигался со скоростью 1,5 километра в час и собирался выехать на автостраду, ожидая возможности для  безопасного перестроения. В этот момент в него врезался Nissan Leaf под управлением обычного водителя со скоростью 25 километров в час.

Не первая увария с участием беспилотных автомобилей

Разработки Apple в области беспилотного вождения держатся в секрете. Известно лишь, что над программой работают около 5000 сотрудников. Некоторое время назад компания получила разрешение на тестирование таких машин от властей Калифорнии. По различным данным, в парке Apple около 60 беспилотных автомобилей. Известно также, что для подстраховки в каждом автомобиле присутствует обычный водитель.

Тесты в этой сфере ведут сразу несколько высокотехнологичных компаний. Это не первый случай, когда беспилотные автомобили попадают в аварию. В марте этого года самоуправляемая машина от Uber насмерть сбила в Аризоне переходившую в неположенном месте дорогу женщину. Ранее корпорация General Motors пообещала запустить первое беспилотное такси в 2019 году.

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  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    На языке аборигенов

    За семь день австралийский художник Майкл Джагамара Нельсон превратил гоночный BMW M3 в шедевр искусства школы Папунья. Это древняя техника живописи аборигенов, геометрические орнаменты которой являются языком для кодировки религиозных мифов. "Автомобиль - это как бы ландшафт, который можно увидеть из летящего самолета: здесь есть и вода, и кенгуру и опоссум", - так описывал свою идею автор.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Буйство красок

    Из Австралии родом также Кен Доун, который в 1989 году превратил в арт-кар гоночный автомобиль BMW M3. Художник сразу же решил, что дизайн для машины будет типичным для его яркого и жизнерадостного родного континента. "Я нарисовал попугаев и рыбу-попугая. И те, и другие красивы и могут передвигаться с фантастической скоростью. Я хотел, чтобы мой BMW создавал такое же впечатление".

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Зимняя вишня

    Японский художник Матацо Кайама оформил в 1990 году автомобиль BMW 535i в традициях художественных ремесел своей страны и дал ему поэтическое название "Снег, луна и цветущая вишня". "Картина на колесах" создана с использованием аэрозольной краски. На кузов нанесены также кусочки золотой, серебряной и алюминиевой фольги.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Элегантная мобильность

    Также в 1990 году испанец Сезар Манрике, архитектор, скульптор, дизайнер, живописец и эколог, превратил в арт-кар автомобиль BMW 730i, преследуя цель объединить в одном объекте представления о скорости, аэродинамике и эстетической привлекательности. "Мой дизайн для BMW должен был создать впечатление, что машина скользит сквозь пространство, не встречая никакого сопротивления", - заявил он.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Культ в квадрате

    Компактный кабриолет BMW Z1 (их выпущено всего 8 тысяч), по мнению немецкого художника А. Р. Пенка (A. R. Penck), уже сам по себе является произведением искусства, созданным дизайнерами и инженерами. В 1991 году Пенк украсил один из этих культовых родстеров с дверьми, убирающимися в порог машины, своими фирменными орнаментами, напоминающими одновременно наскальную живопись и шифровальный код.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Женский почерк

    В 1991 году художница из Южной Африки Эстер Малангу стала первой женщиной в череде создателей арт-каров для баварского автоконцерна. Ее BMW 525i оформлен в стиле традиционной африканской живописи, которой она научилась еще ребенком у матери и бабушки. Абстрактными геометрическими орнаментами женщины племени ндебеле украшают стены своих домов по особым случаям.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Объект вожделения

    Прототип кузовного гоночного автомобиля на базе серийного BMW 3 превратил в арт-кар в 1992 году итальянский художник Сандро Чиа. "Автомобиль - желанный объект в нашем обществе. Он в центре внимания. На него смотрят. Автомобиль отражает эти взгляды".

  • Deutschland Sonderausstellung BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Вывернутый наизнанку

    Британский художник Дэвид Хокни долго размышлял над дизайном для вверенного ему в 1995 году арт-кара и, наконец, решил сделать BMW 850 CSi "прозрачным". В орнаменте на кузове различимы мотор, фигуры водителя и собаки на заднем сиденье, а также элементы пейзажа.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Синим по белому

    В 1999 году гоночный автомобиль BMW V12 оформила американская концептуалистка Дженни Хольцер. В типичной для нее манере она украсила болид не орнаментами, а словами, сохранив фирменную цветовую гамму BMW. Надпись "Protect me from what I want" ("Защити меня от моих желаний"), сделанная из фольги, чтобы не утяжелять автомобиль, отражает синеву неба.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Поэзия прогресса

    В 2007 году датский художник Олафур Элиассон снял кузов с прототипа BMW H2R на водородном топливе и заменил его сложной многослойной конструкцией из металла и льда. Таким образом продукт продвинутых автомобильных технологий заговорил на языке искусства о времени, климате, энергии и экологии.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Динамика даже в покое

    17-й по счету арт-кар, последний на сегодняшний день, создал в 2010 году на основе модели BMW M3GT2 американский художник Джефф Кунс. "Под этим капотом скрыта большая мощь, и моя идея заключается только в одном: реализовать эту энергию в художественной форме". В гонке "24 часа Ле-Мана" арт-кар произвел благодаря своему динамичному и красочному дизайну фурор, но довольно быстро сошел с дистанции.

    Автор: Инза Вреде, Элла Володина


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Дубай заменит часть полицейских беспилотными автомобилями (12.07.2017)

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Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

Вот уже 40 лет известные художники регулярно превращают автомобили немецкого автоконцерна в произведения искусства. Некоторые из расписанных ими машин даже участвуют в гонках. (19.04.2016)  

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