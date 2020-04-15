Бескрайние поля немецких тюльпанов (фото)

Гревенброх • Во время пандемии коронавируса не всем цветам уготовлена участь остаться на полях или оказаться сразу на свалке. В Германии на уборку тюльпанов сейчас вышли студенты.

Рабочих рук фермерским хозяйствам сейчас не хватает. На помощь здесь пришли студенты

Хотя спрос на эти и другие свежие цветы нынешней весной в Германии сильно упал, в супермаркетах и других работающих магазинах они все же продаются, то есть хотя бы часть урожая будет спасена и доставит радость людям. Эти фотографии сделаны под Кельном в окрестностях города Гревенброха - своего рода тюльпановой столицы Германии.

Тюльпановые поля около Гревенброха. Вид сверху

Отсюда - рукой подать до Нидерландов, с которыми обычно ассоциируются такие красочные фотографии цветущих тюльпановых полей. Как сообщил цветочный аукцион FloraHolland, за последний месяц в этой стране было уничтожено около 400 миллионов цветов, из них - 140 миллионов тюльпанов.

По данным немецкого статистического портала Statista, в рейтинге популярности свежих цветов в Германии тюльпаны (12,7%) занимают второе место между розами (44%) и хризантемами (около 11,3%). Далее следуют подсолнухи и герберы - примерно по 4%.

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