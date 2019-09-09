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Феномен этой рок-группы многогранен: брутальность сочетается с богатыми заимствованиями из немецкой культуры. Что же у Rammstein - гротескный стереотип, а что - пародия?
Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.
Одному из таких массовых народных гуляний в весенней Германии посвятил стихотворение Бертольт Брехт. Где и когда проходят самые крупные из них в 2018 году?
О Бертольте Брехте однажды написали, что это "самый советский немецкий писатель". Но точнее его можно было бы назвать антисоветским. 15 лет он был запрещен в СССР. Почему?
120 лет назад, 10 февраля 1898 года, родился Бертольт Брехт. В доме-музее Brechthaus можно увидеть уникальные экспонаты, повествующие о жизни великого немецкого драматурга и режиссера.
Карола Неер была одной из самых красивых и самых талантливых немецких актрис Веймарской республики. Ей было чуть больше сорока, когда умерла в ГУЛАГе.
В ходе судебного разбирательства принято решение снять с репертуара спектакль известного театрального режиссера Франка Касторфа, но показать его еще дважды.
Музыкальный фестиваль имени автора знаменитой "Трехгрошовой оперы", проходящий в 22-й раз, в этом году посвящен теме "Курт Вайль и СМИ".
Брехтовский фестиваль в Аугсбурге исследует на этот раз самую креативную фазу творческой биографии легендарного драматурга.
Свой юбилей Дрезденский государственный драматический театр отпраздновал постановкой 17-го века.
На его сцене с успехом ставил свои спектакли Бертольт Брехт. Уже в 20-х годах прошлого века он считался самым значимым немецкоязычным театром за пределами Берлина.
Пьеса Бертольта Брехта, впервые поставленная на берлинской сцене в 1928 году, и сегодня идет с аншлагом. А звучащие в ней зонги давно стали хитами.
"Нью-Йорк, Нью-Йорк" - таков девиз нынешнего праздника, который проводится в память о создателе "Трёхгрошовой оперы" и первом немце, покорившем Бродвей.
Нынешний фестиваль, который стартует на родине мастера, посвящен раннему творчеству Бертольта Брехта. В его программу включено 40 разнообразных мероприятий.
9 апреля 2012 года исполнилось бы 100 лет германисту, литературоведу, общественному деятелю Льву Копелеву, имя которого стало символом диалога между Россией и Германией.
Что можно противопоставить сегодня "нытью" и "чернухе"? От кого получить заряд оптимизма? Ответ: от героев Брехта. На этом строится спектакль "Кураж" в московском театре "Эрмитаж".
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