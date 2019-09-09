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Бертольт Брехт

dpatopbilder - 02.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein, tritt beim Konzert der Band Rammstein in der HDI-Arena auf. Die aus Berlin stammende Gruppe tritt im Rahmen ihrer Europa Stadion Tour in der HDI-Arena auf. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. Foto: Christophe Gateau/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Rammstein: Когда кровь рифмуется с любовью 09.09.2019

Феномен этой рок-группы многогранен: брутальность сочетается с богатыми заимствованиями из немецкой культуры. Что же у Rammstein - гротескный стереотип, а что - пародия?
Blick auf die Rückseite des Brecht-Weigel-Hauses im brandenburgischen Buckow in der Märkischen Schweiz, aufgenommen am Dienstag (08.08.2006). In dem Haus am Schermützelsee rund 70 Kilometer östlich von Berlin verbrachte Bertolt Brecht gemeinsam mit seiner Frau Helene Weigel von 1952 bis zu seinem Tod die Sommer fernab der Großstadt. Das als Atelierhaus 1910/11 errichtete Gebäude zählt als Museum heute jährlich rund 15.000 Besucher. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn (zu lbn-Korr.-Bericht vom 09.08.2006) +++(c) dpa - Report+++

Как выглядели дачи немецких поэтов и философов (фотогалерея) 25.08.2019

Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.
07.05.2011 *** Die Dirndldesignerin Pia Bolte, Herzi Dirndl, (5.v.l) macht mit Ihren Freundinnen in der Abendsonne am Samstag (07.05.2011) in München (Oberbayern) einen Ausflug in Dirdln aus Anlass des Frühlingsfestes bei Traumwetter. Dieses findet wie jedes Jahr auf der Theresienwiese statt und ist ein gegebener Anlass, seine Tracht zu tragen. Foto: Felix Hörhager Copyright: picture-alliance/dpa/F. Hörhager

Весенние ярмарки и народные гулянья в Германии - 2018 21.03.2018

Одному из таких массовых народных гуляний в весенней Германии посвятил стихотворение Бертольт Брехт. Где и когда проходят самые крупные из них в 2018 году?
ARCHIV - Das Porträt zeigt den Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht (undatiertes Archivfoto). Foto: dpa (zu dpa: «Theatergenie, Frauenheld und Medienprofi - 60. Todestag von Brecht» Wiederholung am 12.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa

Как Владимир Высоцкий реабилитировал Брехта 10.02.2018

О Бертольте Брехте однажды написали, что это "самый советский немецкий писатель". Но точнее его можно было бы назвать антисоветским. 15 лет он был запрещен в СССР. Почему?
Das Geburtshaus des Dichters Bertolt Brecht in Augsburg (Schwaben) am 30.08.2007. Foto: Stefan Puchner dpa/lby +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Дом, в котором родился Брехт 10.02.2018

120 лет назад, 10 февраля 1898 года, родился Бертольт Брехт. В доме-музее Brechthaus можно увидеть уникальные экспонаты, повествующие о жизни великого немецкого драматурга и режиссера.
Porträt der deutschen Schauspielerin Carola Neher. Die 1900 in München geborene Künstlerin starb 1942 im sowjetischen Straflager Soll-Ilezk bei Orenburg an Typhus. | Verwendung weltweit

Карола Неер: Немецкая звезда, погибшая в советском лагере 12.12.2017

Карола Неер была одной из самых красивых и самых талантливых немецких актрис Веймарской республики. Ей было чуть больше сорока, когда умерла в ГУЛАГе.

HANDOUT - Die Schauspieler (v.l.) Jürgen Stössinger, Aurel Manthei, Katharina Pichler und Bibiana Beglau bei einer Probenszene in dem Bertolt Brecht-Stück Baal, das am 15.01.2015 am Residenztheater in München (Bayern) Premiere feiert. Foto: Matthias Horn/Residenztheater München/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Matthias Horn/Residenztheater München/dpa)

В Германии запретили спектакль по пьесе Брехта "Ваал" 19.02.2015

В ходе судебного разбирательства принято решение снять с репертуара спектакль известного театрального режиссера Франка Касторфа, но показать его еще дважды.
GettyImages 2628887 German composer Kurt Weill (1900 - 1950). Weill created a new form of opera in two satiric-didactic works, 'Die Dreigroschenoper' ('The Threepenny Opera')1928 and 'Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny' ('Rise and Fall of the City of Mahagonny') 1929. (Photo by Keystone/Getty Images)

В Дессау открывается фестиваль Курта Вайля 21.02.2014

Музыкальный фестиваль имени автора знаменитой "Трехгрошовой оперы", проходящий в 22-й раз, в этом году посвящен теме "Курт Вайль и СМИ".
Bildbeschreibung: Bild 4 Titel: Brechthaus Schlagworte: Augsburg, Brecht, Museum, Stadtbilder Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Markus Siefer Wann wurde das Bild gemacht?: 25.05.13 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Augsburg Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Eingang Brechthaus

Аугсбург чествует Бертольта Брехта 31.01.2014

Брехтовский фестиваль в Аугсбурге исследует на этот раз самую креативную фазу творческой биографии легендарного драматурга.
Auf dem Bild: Matthias Reichwald (König Arthur), Ensemble Foto: David Baltzer

Дрезденский драматический театр отметил 100 лет 16.09.2013

Свой юбилей Дрезденский государственный драматический театр отпраздновал постановкой 17-го века.
ARCHIV - Passanten gehen am 25.09.2012 auf der Maximilianstraße in München (Bayern) am Schauspielhaus Münchner Kammerspiele vorbei. 44 Kritiker haben die Höhepunkte der Theatersaison bewertet. Die Münchner Kammerspiele erhielten mit großem Abstand das meiste Lob. Foto: Frank Leonhardt/dpa (zu dpa 0230 vom 05.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Мюнхенский камерный театр признан лучшим в Германии 05.09.2013

На его сцене с успехом ставил свои спектакли Бертольт Брехт. Уже в 20-х годах прошлого века он считался самым значимым немецкоязычным театром за пределами Берлина.
Bildnummer: 54938655 Datum: 26.09.2007 Copyright: imago/DRAMA-Berlin.de Holtz, Jürgen (Schauspieler). Hier: Als Jonathan Jeremiah Peachum in Die Dreigroschenoper , Premiere am 27.09.2007 im Berliner Ensemble. People Kultur Theater Aktion kbdig xo0x xsk 2007 quer Querformat Kultur Rollenfoto Porträt Portrait Bildnummer 54938655 Date 26 09 2007 Copyright Imago Drama Berlin de Holtz Jürgen Actor here as Jonathan Jeremiah Peachum in the Three Penny Opera Premiere at 27 09 2007 in Berlin Ensemble Celebrities Culture Theatre Action shot Kbdig xo0x xSK 2007 horizontal Landscape Culture Roll photo Portrait Portrait

В Берлине отметили юбилей "Трехгрошовой оперы" 01.05.2013

Пьеса Бертольта Брехта, впервые поставленная на берлинской сцене в 1928 году, и сегодня идет с аншлагом. А звучащие в ней зонги давно стали хитами.
Fahnen für das Kurt-Weill-Fest hängen am 21.02.2013 in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt). Unter dem Motto New York, New York! steht in diesem Jahr das Leben und Werk des Komponisten Kurt Weill in der US-Metropole im Mittelpunkt. Das 17-tägige Festival widmet sich vom 22. Februar bis 10. März dem letzten Lebensabschnitt des Künstlers. 50 Veranstaltungen mit 600 Künstlern stehen auf dem Programm. Weill wurde 1900 in Dessau geboren und flüchtete vor den Nazis in die USA. Er starb 1950 in New York. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фестиваль Курта Вайля в Дессау пройдет в нью-йоркской атмосфере 21.02.2013

"Нью-Йорк, Нью-Йорк" - таков девиз нынешнего праздника, который проводится в память о создателе "Трёхгрошовой оперы" и первом немце, покорившем Бродвей.
Bertolt Brecht *10.02.1898-14.08.1956+ Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker, Theaterregisseur; D Portrait mit Zigarre - 1931 Digitale Kolorierung. Original: Bildnummer 00005001 - Bertolt Brecht *10.02.1898-14.08.1956+ Writer, Poet, Director, Germany Portrait - 1931 Digitally colorized. Original image no: 00005001

В Аугсбурге пройдет фестиваль памяти Брехта 31.01.2013

Нынешний фестиваль, который стартует на родине мастера, посвящен раннему творчеству Бертольта Брехта. В его программу включено 40 разнообразных мероприятий.
Der russische Schriftsteller, Literaturkritiker und Germanist Lew Kopelew besucht am 12. November 1980 seinen deutschen Kollegen Heinrich Böll in Köln, nachdem er im Oktober überraschend in die Bundesrepublik reisen durfte. Mit Böll gründete er 1982 nach seiner Ausbürgerung eine Gesellschaft zur Förderung von unterdrückten Ost-Autoren. Kopelew, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1981, starb am Mittwoch (18.6.97) im Alter von 85 Jahren in einem Kölner Krankenhaus. dpa (Nur s/w)

Патриарх Лев Копелев 09.04.2012

9 апреля 2012 года исполнилось бы 100 лет германисту, литературоведу, общественному деятелю Льву Копелеву, имя которого стало символом диалога между Россией и Германией.
Premiere Mutter Courage und ihre Kinder im Moskauer Theater Ermitage Copyright: Ermitage/Eugeny Ljuljukin 10.02.2012, Moskau

Колесо Фортуны на свалке войны: "Кураж" Брехта в Москве 13.02.2012

Что можно противопоставить сегодня "нытью" и "чернухе"? От кого получить заряд оптимизма? Ответ: от героев Брехта. На этом строится спектакль "Кураж" в московском театре "Эрмитаж".
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