Бернхард Шлинк: Любовь на всю жизнь возможна

Бернхард Шлинк (Bernhard Schlink) - один из самых известных и популярных немецких писателей. В июле этого года ему исполнилось 76 лет, а на книжных полках Швейцарии, Австрии и Германии появилась его новая книга: сборник новелл под названием "Abschiedsfarben" (можно перевести как "Цвета разлуки").

Мировая известность пришла к нему во второй половине 1990-х. Роман Шлинка "Чтец", вышедший в 1995 году, стал бестселлером не только в немецкоязычных странах. В США о книге широкие массы узнали (самое позднее!), когда в эфире своего знаменитого ток-шоу Опра Уинфри порекомендовала ее прочитать. А когда в прокат вышла экранизация "Чтеца" с Кейт Уинслет в главной роли, имя Бернхарда Шлинка стало известно всем. Роман об истории любви студента и бывшей надзирательницы концлагеря переведен почти на сорок языков мира и издан миллионными тиражами.

Кадр из фильма "Чтец"

Бернхард Шлинк - юрист. Он преподавал право на протяжении десятилетий. Но в какой-то момент начал писать и быстро добился успеха. Его первая книга была опубликована в 1987 году, вслед за ней последовали и другие.

Его новый сборник рассказов - это девять новелл, речь в которых идет о расставаниях и прощаниях, об отношениях между женщинами и мужчинами и между разными поколениями. В интервью DW Бернхард Шлинк рассказал о новой книге и о том, каково это - быть писателем.

Deutsche Welle: В каждой новелле новой книги речь в той или иной степени идет о чувстве вины. Это то, что особенно волнует Вас сегодня?

Бернхард Шлинк: Меня интересовала тема расставания. Но когда люди расстаются, прощаются друг с другом, это может привести к ранам, боли, скорби. И тогда возникает тема вины.

- О каких именно расставаниях и прощаниях идет речь?

- Это не прощание с жизнью, это разные прощания в течение жизни. Прощание с людьми, прощание с определенными периодами жизни, прощание с надеждами, ожиданиями, страхами, прощания мучительные и освобождающие. Речь идет о расставаниях, с которыми нам приходится иметь дело снова и снова на протяжении всей жизни.



Обложка новой книги

Я пишу об отношениях между мужчинами и женщинами, об отношениях между друзьями, между братьями и сестрами, между родителями и детьми. Все эти отношения, а не только любовные, по жизни являются основополагающими для нас. А то, что является для нас столь важным, делает нас очень счастливыми, когда все складывается хорошо, и бесконечно несчастными, когда нас постигает неудача.

- Мужчины и женщины вообще не созданы друг для друга и не могут быть счастливы вместе в долгосрочной перспективе?

- О, я не сомневаюсь, что мужчины и женщины предназначены друг для друга! И они могут быть счастливы друг с другом на протяжении долгих лет. Раньше люди умирали раньше, и браки длились не так долго. Сегодня трудности возникают еще и потому, что мы живем дольше. Но и в наше время отношения могут длиться всю жизнь.

- В разговоре с Вами люди, наверное, всегда упоминают "Чтеца" как самый известный Ваш роман. Вас это не раздражает?

- Я не против. Добиться такого успеха даже раз в жизни - это замечательно. Нельзя ожидать такого же успеха от каждой последующей книги. Мне достаточно и того, что сейчас я, когда пишу, испытываю те же радостные ощущения, как и раньше.

- Как юрист Вы в своей работе должны были быть точны до мелочей. Как у писателя у вас больше свободы? Разница ощущается?

- Хорошему адвокату тоже необходимо воображение. Юрист, который лишь воспроизводит то, что написано в справочниках и другой литературе, который не ищет и не находит новых ответов на вопросы права и справедливости, имеет жалкий вид. А точность и достоверность хороши как для юристов, так и для писателей. Я не могу представить свою жизнь без писательства. Но я никогда не мог и никогда не хотел отказываться и от работы в юридической сфере. Это важно для меня. В конечном итоге все творческие процессы схожи, пишете ли вы историю, решаете ли вы правовую проблему или организуете вечеринку по случаю дня рождения вашей маленькой дочери.

- Книга "Цвета разлуки" как бы подводит итоги, делает выводы. Она - не последняя?

- Я надеюсь, что нет. Сейчас я как раз работаю над написанием новой книги.

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