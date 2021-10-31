Бернд Ригерт, обозреватель DW

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После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
Число инфицированных коронавирусом в Европе растет - однако не по всему ЕС, а лишь в отдельных городах и регионах. Так что для введения повсеместного локдауна нет оснований, считает Бернд Ригерт.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с Владимиром Путиным в Париже в "нормандском формате" завершилась ничьей. Он ошибается, полагает Бернд Ригерт.
ЕС должен предотвратить дальнейшее сближение Турции с РФ и Ираном, поэтому Брюссель не должен идти на поводу у Трампа в вопросе введения санкций против Анкары, считает Бернд Ригерт.
Соглашение между ЕС и Турцией было призвано предотвратить наплыв беженцев, переправлявшихся по морю в Грецию. Но ключевые моменты сделки не выполняются, считает Бернд Ригерт.
Договор о РСМД имел существенные слабости. Но вместо того, чтобы его похоронить, ядерным державам следовало его модернизировать. Однако на это не хватило воли, считает Бернд Ригерт.
На саммите G20 в Осаке Евросоюз заключил со странами Южной Америки соглашение о зоне свободной торговли. Это четкий сигнал президенту США Трампу, считает Бернд Ригерт.
Президент США может быть доволен: британская королева ухаживала за ним, а правительству он пообещал жесткие переговоры о торговле после "Брекзита". Своеобразная дружба, считает Бернд Ригерт.
Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт.
После окончания холодной войны многие считали НАТО ненужной структурой. Но организация сегодня вновь стала бастионом, защищающим от российской угрозы - а значит будет нужна и дальше, считает Бернд Ригерт.
Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт.
НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт.
Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт.
Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт.
Италия наотрез отказывается принимать мигрантов, нарушая законодательство ЕС. Если Брюссель и дальше будет молча наблюдать, ситуация скатится в очередной кризис, считает Бернд Ригерт.
Испания сменила Италию в качестве главной страны в Европе, куда прибывают нелегальные мигранты. Для ЕС . - это шанс проверить, как работают его решения на практике, считает Бернд Ригерт.
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