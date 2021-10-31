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Бернд Ригерт, обозреватель DW

GERMANY, BONN - OCTOBER 26: Symbol photo on the subject time change summer and winter time. Alarm clocks with the clock pointers to 3 o'clock (L) and 2 o'clock on a European flag. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: ЕС должен отказаться от перевода часов 31.10.2021

После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
ACHTUNG: SPERRFRIST 9. JUNI 15:00 UHR. - ARCHIV - 23.04.2020, Berlin: Eine Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt in Mitte hält ein Abstrichstäbchen in ein Autofenster in einer ambulanten Corona Test-Einrichtung. Tests auf das Coronavirus können künftig deutlich ausgeweitet werden - und zwar auch ohne Krankheitsanzeichen und besonders in sensiblen Bereichen. Das legt eine am Dienstag in Kraft tretende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Spahn fest. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Вторая волна пандемии? Повода для паники нет 31.07.2020

Число инфицированных коронавирусом в Европе растет - однако не по всему ЕС, а лишь в отдельных городах и регионах. Так что для введения повсеместного локдауна нет оснований, считает Бернд Ригерт.

Russia's President Vladimir Putin gestures near French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel as they attend a joint news conference after a Normandy-format summit in Paris, France December 10, 2019. REUTERS/Charles Platiau/Pool

Комментарий: "Нормандская встреча" в российском духе 10.12.2019

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с Владимиром Путиным в Париже в "нормандском формате" завершилась ничьей. Он ошибается, полагает Бернд Ригерт.
ARCHIV - ILLUSTRATION - 07.10.2005, Türkei, Istanbul: Die türkische und die europäische Flagge wehen in Istanbul. (zu dpa «Rechnungshof kritisiert Hilfen für EU-Betritt der Türkei» vom 14.03.2018) Foto: epa Tolga Bozoglu/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Санкции в отношении Турции - не в интересах Евросоюза 15.10.2019

ЕС должен предотвратить дальнейшее сближение Турции с РФ и Ираном, поэтому Брюссель не должен идти на поводу у Трампа в вопросе введения санкций против Анкары, считает Бернд Ригерт.

Migrants and refugees stand next to burning house containers at the Moria refugee camp, on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Sunday, Sept. 29, 2019. Migrants protesting at an overcrowded camp on the Greek island of Lesbos set fires and clashed with police Sunday, authorities said. Police and local authorities said there were unconfirmed reports of two fatalities at the Moria camp. (InTime News via AP) |

Комментарий: Соглашение по беженцам между Турцией и ЕС не работает 07.10.2019

Соглашение между ЕС и Турцией было призвано предотвратить наплыв беженцев, переправлявшихся по морю в Грецию. Но ключевые моменты сделки не выполняются, считает Бернд Ригерт.
01.02.2019, Berlin: Raketenmodelle stecken bei einer Protestaktion gegen das drohende Aus des INF-Abrüstungsabkommen zwischen Russland und den USA in einem Eimer. Das Abkommen über nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) wollen die USA auflösen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: После краха ДРСМД надо спасти контроль над вооружениями 02.08.2019

Договор о РСМД имел существенные слабости. Но вместо того, чтобы его похоронить, ядерным державам следовало его модернизировать. Однако на это не хватило воли, считает Бернд Ригерт.
U.S. President Donald Trump speaks during a news conference in Osaka, Japan, June 29, 2019. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Комментарий: ЕС послал Трампу сигнал на саммите G20 29.06.2019

На саммите G20 в Осаке Евросоюз заключил со странами Южной Америки соглашение о зоне свободной торговли. Это четкий сигнал президенту США Трампу, считает Бернд Ригерт.

Britain's Queen Elizabeth and U.S. President Donald Trump arrive at the State Banquet at Buckingham Palace in London, Britain June 3, 2019. Victoria Jones/Pool via REUTERS

Комментарий: Трамп использует "Брекзит" для давления на Лондон 05.06.2019

Президент США может быть доволен: британская королева ухаживала за ним, а правительству он пообещал жесткие переговоры о торговле после "Брекзита". Своеобразная дружба, считает Бернд Ригерт.
Berlin, on May 19, 2019 A protestor waves the European Union flag during the pro-Europe demonstration One Europe for all- your voice against nationalism a week before European elections in Berlin, on May 19, 2019. (Photo by Omer MESSINGER / AFP) (Photo credit should read OMER MESSINGER/AFP/Getty Images)

Комментарий: Выборы в Европарламент не стали революцией 27.05.2019

Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт.
Illustration picture shows the newly constructed NATO headquarters, in Evere Brussels, Monday 07 May 2018. BELGA PHOTO DIRK WAEM Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa |

Комментарий: НАТО еще рано отправлять на пенсию 03.04.2019

После окончания холодной войны многие считали НАТО ненужной структурой. Но организация сегодня вновь стала бастионом, защищающим от российской угрозы - а значит будет нужна и дальше, считает Бернд Ригерт.
LONDON, ENGLAND - MARCH 13: A Union flag flies outside the Houses of Parliament on March 13, 2019 in London, England. Last night MPs voted 242 to 391 against British Prime Minister Theresa May's Brexit deal in the second meaningful vote. They will now vote today on whether the UK should leave the EU without a deal. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Комментарий: Британцы и "Брекзит" - запутать, отложить, проиграть 15.03.2019

Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт.
FILE PHOTO: Components of SSC-8/9M729 cruise missile system are on display during a news briefing, organized by Russian defence and foreign ministries, at Patriot Expocentre near Moscow, Russia January 23, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Комментарий: Проблему с ДРСМД решат переговоры, а не вооружение 14.02.2019

НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт.

Britain's Prime Minister Theresa May gestures as she speaks during a debate on her Brexit 'plan B' in Parliament, in London, Britain, January 29, 2019, in this screen grab taken from video. Reuters TV via REUTERS

Комментарий: Вокруг "Брекзита" разворачивается психологическая драма 30.01.2019

Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт.
EU Commission President Jean-Claude Juncker welcomes Britain's Prime Minister Theresa May for Brexit talks at the EU Headquarters in Brussels on November 24, 2018. - Britain's Prime Minister on November 24 will meet the EU Commission president, head of the bloc's executive, and the EU Council president, whose institution represents the member states. European diplomats told AFP no more substantive negotiations are planned for this weekend and it was hoped the summit on November 25 would simply see leaders sign off on the fruit of 17 months of dialogue. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP) (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

Комментарий: Проблемы "Брекзита" отсрочены, но не решены. Что дальше? 26.11.2018

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт.
(COMBO) This combination of files pictures created on May 10, 2018 shows anti-establishment Five Star Movement (M5S) leader Luigi Di Maio (L) speaking to the press after a meeting with Italian President Sergio Mattarella on May 7, 2018 at the Quirinale palace in Rome. And the leader of the far-right party Lega, Matteo Salvini, speaking to journalists after a meeting with the Italian President on April 12, 2018, at the Quirinale Palace in Rome. With coalition negotiations underway between the anti-establishment Five Star Movement and the nationalist League party, on May 10, 2018 Italy could deliver Western Europe it's first deeply populist government. / AFP PHOTO / Tiziana FABI

Комментарий: Завравшееся итальянское правительство 27.08.2018

Италия наотрез отказывается принимать мигрантов, нарушая законодательство ЕС. Если Брюссель и дальше будет молча наблюдать, ситуация скатится в очередной кризис, считает Бернд Ригерт.
June 23, 2018 - Malaga, Malaga, Spain - Migrants, who were rescued from a dinghy in the Mediterranean Sea, stand aboard of the rescue boat after their arrival at Port of Malaga. Members of the Spanish Maritime Safety rescued 314 migrants aboard six dinghies near the Malaga coast and brought at Port of Malaga, where they were assisted by the Spanish Red Cross. A total of 769 migrants were rescued this Saturday from Alboran sea, Canary Islands and Strait of Gibraltar aboard 25 dinghies |

Комментарий: Рост числа мигрантов в Испании - проверка для ЕС? 01.08.2018

Испания сменила Италию в качестве главной страны в Европе, куда прибывают нелегальные мигранты. Для ЕС . - это шанс проверить, как работают его решения на практике, считает Бернд Ригерт.
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