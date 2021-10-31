Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий: Вторая волна пандемии? Повода для паники нет

Число инфицированных коронавирусом в Европе растет - однако не по всему ЕС, а лишь в отдельных городах и регионах. Так что для введения повсеместного локдауна нет оснований, считает Бернд Ригерт.