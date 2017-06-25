Немецкий политик-евроскептик. Депутат Европарламента с 2014 года
Основатель и бывший лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Бернд Лукке в 2015 году вышел из АдГ и создал партии евроскептиков "Альянс за прогресс и прорыв"(AПП), который с ноября 2016 года называется "Либерально-консервативные реформаторы" (ЛКР).
По сведением Der Spiegel, партия "Альтернатива для Германии" готова получать консультации по стратегическим вопросам в посольстве РФ. По поводу конструктивного диалога с Россией мнения партийного руководства разделились.