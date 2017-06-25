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Бернд Лукке

Немецкий политик-евроскептик. Депутат Европарламента с 2014 года

Основатель и бывший лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Бернд Лукке в 2015 году вышел из АдГ и создал партии евроскептиков "Альянс за прогресс и прорыв"(AПП), который с ноября 2016 года называется "Либерально-консервативные реформаторы" (ЛКР).

ARCHIV - Bernd Lucke, Spitzenkandidat der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) für die Bundestagswahl, spricht am 26.02.2016 in Berlin in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. (zu dpa «AfD-Aussteiger kooperieren mit Konservativen aus der CDU» vom 01.03.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Сооснователь АдГ: Демонизировать эту партию - это ошибка 25.06.2017

Он не принял правых взглядов "Альтернативы для Германии", но остался евроскептиком. Один из основателей АдГ Бернд Лукке не стал ее демонизировать, но на выборы идет с новой партией.
Der ehemalige Parteichef der AfD, Bernd Lucke, jubelt am 19.07.2015 in Kassel (Hessen) nach Gründung der neuen Partei ALFA. Lucke führt die Neugründung als Vorsitzender. Die rund 70 Gründungsmitglieder gehören zu dem von Lucke gegründeten Verein «Weckruf 2015». Foto: Uwe Zucchi/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (eingest. fab)

Лукке возглавит список новой партии евроскептиков на выборах в бундестаг 05.06.2016

Партия "Альянс за прогресс и прорыв", отколовшаяся от АдГ, избрала главным кандидатом на выборах в бундестаг своего основателя Бернда Лукке. В своей речи Лукке раскритиковал как крупные партии, так и АдГ.
19.07.2015 *** Bernd Lucke, ehemaliger Vorsitzender der AfD, klatscht am 19.07.2015 in Kassel (Hessen) zu Beginn einer Versammlung von Teilnehmern des Vereins Weckruf 2015. Nach dem Zerwürfnis innerhalb der rechtskonservativen Alternative für Deutschland (AfD) berät eine Gruppe um den abgewählten Vorsitzenden Lucke über die Gründung einer neuen Partei. Dazu kamen in Kassel Mitglieder des von Lucke gegründeten Vereins «Weckruf 2015» zusammen. Foto: Uwe Zucchi/dpa (zu dpa «Treffen von AfD-Abtrünnigen begonnen - Parteigründung erwartet» vom 19.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бывший лидер немецких евроскептиков создал новую партию 19.07.2015

После поражения на перевыборах бывший глава "Альтернативы для Германии" основал новую партию. Так же как и АдГ, "Альянс за прогресс и прорыв" не поддерживает евроинтеграцию.
European member of Parliament of the Eurosceptic party Alternative for Germany (AfD) Bernd Lucke gives a press conference, on July 7, 2015 at the European Parliament in Strasbourg, eastern France. AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG (Photo credit should read PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images)

Партию немецких евроскептиков покинет ее основатель 08.07.2015

Бывший лидер "Альтернативы для Германии" Бернд Лукке объявил о своем выходе из партии. Политик отверг новый политический курс своих однопартийцев.
Bildunterschrift:ESSEN, GERMANY - JULY 4: Bernd Lucke, co-Chairman of the AfD (Alternative fuer Deutschland) political party, and co-Chairwoman Frauke Petry arrive for the AfD federal party congress on July 4, 2015 in Essen, Germany. The AfD, a relative newcomer to the German political landscape, won seats in several state legislatures on a right-of-center campaign stressing opposition to the Euro and other conservative populist themes. More recently the party has been torn by internal strife between centrist and more right-leaning members, as well as personal antagonism between co-chairs Bernd Lucke and Frauke Petry. (Photo by Volker Hartmann/Getty Images)

В партии немецких евроскептиков сменилось руководство 04.07.2015

Новой главой "Альтернативы для Германии" стала Фрауке Петри, которая придерживается пророссийских взглядов и выступает за ужесточение миграционной политики.
Gebäude der russischen Botschaft in Berlin Bildnummer: 52572871 Datum: 27.05.2008 Copyright: imago/Jürgen Ritter Russische Botschaft in Berlin,

СМИ: Немецкая партия евроскептиков ищет совета в российском посольстве 08.12.2014

По сведением Der Spiegel, партия "Альтернатива для Германии" готова получать консультации по стратегическим вопросам в посольстве РФ. По поводу конструктивного диалога с Россией мнения партийного руководства разделились.
:BERLIN, GERMANY - MAY 23: Bernd Lucke, head of the Alternative fuer Deutschland (AfD) political party, speaks at a rally ahead of European parliamentary elections on May 23, 2014 in Berlin, Germany. The AfD, a relative newcomer on the German political landscape, has positioned itself as a Eurosceptic party and is broadening its support among conservative voters. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Партия АдГ стремительно набирает политический вес в ФРГ 15.09.2014

"Альтернатива для Германии" начинала как движение противников евро. Теперь она требует регулировать миграцию, бороться с преступностью и прекратить санкции против России.
Members of Alternative fuer Deutschland party (AfD) react after first exit polls in the German general election (Bundestagswahl) in Berlin September 22, 2013. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Немецкие евроскептики из АдГ: кто они на самом деле? 22.09.2013

По предварительным итогам, партия "Альтернатива для Германии" едва не преодолела пятипроцентный барьер. DW выясняла, как партии евроскептиков удалось завоевать симпатии избирателей.
Zur Bundestagswahl füllt eine junge Frau am Sonntag (27.09.2009) in einer Schule in Köln ihren Wahlzettel aus. Bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag sind nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes rund 62,2 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Foto: Jörg Carstensen dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Шанс на сенсацию: в бундестаг могут попасть две новые партии 29.08.2013

Маленькие партии на выборах в ФРГ имеют незначительные шансы попасть в бундестаг. Но в этом году сразу две новые политические силы могут добиться успеха. Подробности - у DW.
Gründungsparteitag der Alternative für Deutschland im Hotel Intercontinental, Berlin-Charlottenburg, Deutschland, am Sonntag, den 14.04.2013. Die Partei Alternative f r Deutschland verkauft im Foyer des Hotels Intercontinental Zettelkästen als Fanartikel mit dem Aufdruck «Da haben wir was angezettelt!». Foto: Martin Lejeune

Евроскептики баллотируются на выборах в бундестаг во всех землях ФРГ 15.07.2013

Глава партии надеется, что ей удастся преодолеть пятипроцентный барьер.
Bernd Lucke, professor of macroeconomics and co-founder of Germany's anti-euro party Alternative fuer Deutschland (Alternative for Germany), holds up a ballot paper as he addresses delegates during the first party congress in Berlin April 14, 2013. The party is holding its first general meeting and plans to get listed for Germany's upcoming general elections in September. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: BUSINESS POLITICS)

Партия противников евро начинает борьбу за голоса немцев 15.04.2013

Учредительный съезд "Альтернативы для Германии" показал, что у партии есть харизматичный лидер, способный объединить вокруг одного лозунга разгневанных мужчин. DW c подробностями.
Bernd Lucke, co-founder of Germany's anti-euro party AfD 'Alternative fuer Deutschland' (Alternative for Germany) gestures during the first party meeting of Germany's anti-euro party AfD 'Alternative fuer Deutschland' on April 14, 2013 in Berlin. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

"Альтернатива для Германии" нацелилась на ликвидацию еврозоны 14.04.2013

Новая партия "Альтернатива для Германии" приняла предвыборную программу. Противники единой европейской валюты намерены получить места в бундестаге.
ARCHIV - Eine Europafahne weht am 15.09.2011 vor dem Reichstag in Berlin im Wind. Das Bundesverfassungsgericht hat einen wichtigen Teil der Verfahrensregeln für die deutsche Beteiligung an Nothilfen des Euro-Rettungsfonds EFSF vorläufig gestoppt. Die Entscheidungsrechte des Bundestags dürfen nicht von einem Sondergremium aus lediglich neun Parlamentariern wahrgenommen werden, entschied der Zweite Senat im Eilverfahren in einem am Freitag (29.10.2011) bekanntgegebenen Beschluss. Foto: Kay Nietfeld dpa (zu dpa 0353 vom 28.10.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новая партия в Германии: Евросоюзу - да, евро - нет 14.03.2013

Противники единой европейской валюты в Германии объединились в новую партию. Они считают, что евро только вредит ЕС и слишком дорого обходится стране. Все подробности - у DW.