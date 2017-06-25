Сооснователь АдГ: Демонизировать эту партию - это ошибка

Он не принял правых взглядов "Альтернативы для Германии", но остался евроскептиком. Один из основателей АдГ Бернд Лукке не стал ее демонизировать, но на выборы идет с новой партией.