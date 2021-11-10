Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021)

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.