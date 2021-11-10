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Берлин

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Берлин".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja spricht bei einer Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать 10.11.2021

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.

23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung stehen an einem Faltpavillon am Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Шеф-редактор The Insider выступит свидетелем в деле об убийстве чеченца в Берлине 09.11.2021

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов, объявленный в России в розыск, выступит свидетелем на процессе по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. Заседание назначено на 23 ноября.
brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021) 08.11.2021

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.

2021 LGBT-Aktion für demokratisches Belarus Wer hat das Bild gemacht? DW / Elena Barysheva

Квир-акция белорусов в Берлине: “Мы 20 лет откладывали эту тему” 06.11.2021

Церковная квир-служба, шествие в центре города с радужным флагом и вечеринка - в Берлине в новом формате прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Репортаж DW.
16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021) 05.11.2021

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.

Die russische Flagge weht am 20.03.2014 auf dem Gebäude der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa |

Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине 05.11.2021

Погибший числился вторым секретарем посольства РФ в Берлине, но спецслужбы ФРГ подозревали его в связях с ФСБ, пишет Der Spiegel. Диппредставительство отказало во вскрытии тела, найденного в октябре.

Германию накрыла "четвертая волна" пандемии (04.11.2021) 04.11.2021

Число инфицированных коронавирусом бьет рекорды, берлинцы выстраиваются в очереди за прививками, но об обязательной вакцинации официально пока речи не идет.

Пандемия невакцинированных: как в Германии борются с четвертой волной COVID-19 (03.11.2021) 03.11.2021

В Германии почти 67 процентов населения вакцинированы от COVID-19, но число заражений растет. Берлин стремится избежать очередного жесткого локдауна ускорением темпов вакцинации.
Activists and members of the Belarusian diaspora in Ukraine hold former national red and white flags of Belarus during a rally at Independence Square in the Ukrainian capital of Kiev on May 30, 2021, to support Belarusian anti-government movements and arrested opposition journalist. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Диалог о будущем Беларуси: белорусы мира провели второй конгресс 31.10.2021

Белорусы со всего мира в течение суток обсуждали, как помочь стране выйти из политического и гуманитарного кризиса.
Logo Deutsche Welle an der Glastür zum Hauptsitz des Unternehmens, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что говорят в Берлине о блокировке сайта DW в Беларуси 29.10.2021

Акт отчаяния, произвол, признак панического страха - так комментируют в Берлине решение белорусских властей перекрыть доступ пользователей к контенту Deutsche Welle.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Разбор полета турецкого беспилотника в Донбассе: кто и что нарушил? 28.10.2021

Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
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Обвиненный в шпионаже на РФ гражданин ФРГ приговорен к условному сроку 28.10.2021

Прокуратура Германии обвиняла сотрудника фирмы, обслуживающей электроприборы на территории бундестага, в тайной агентурной деятельности в пользу России.
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