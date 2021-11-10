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Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.
Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.