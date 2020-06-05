Берлин: что осталось от оккупационных секторов? (фотогалерея)

75 лет назад союзники по антигитлеровской коалиции решили поделить Берлин на четыре оккупационных сектора. Берлинская декларация была подписана 5 июня 1945 года.
В ходе Ялтинской конференции 1945 года союзники по антигитлеровской коалиции решили, что Берлин после завершения войны будет поделен на четыре оккупационных сектора: советский, британский, американский и французский. Разделение города на сектора окончательно закрепила Берлинская декларация, подписанная 5 июня 1945 года. Что сегодня в Берлине все еще напоминает нам о периоде, когда город был поделен? DW отыскала по паре объектов из каждого сектора. Что с ними стало? Что сейчас находится в этих зданиях?
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