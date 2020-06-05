 Берлин: что осталось от оккупационных секторов? (фотогалерея) | Германия | DW | 05.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Берлин: что осталось от оккупационных секторов? (фотогалерея)

75 лет назад союзники по антигитлеровской коалиции решили поделить Берлин на четыре оккупационных сектора. Берлинская декларация была подписана 5 июня 1945 года.

  • На месте КГБ

    Берлин: один город - четыре сектора

    Вместо КГБ

    В 1950-х годах в этот дом и соседние постройки в районе Лихтенберг въехал филиал КГБ - самый большой за пределами СССР. Эта фотография сделана 10 лет назад. Позже здесь обустроили новый квартал из двенадцати зданий - "Жилой парк Карлсхорст". В советский сектор оккупации входили районы Панков, Вайсензе, Пренцлауэр-Берг, Митте, Фридрихсхайн, Лихтенберг, Кёпеник и Трептов.

  • Бывший Дом офицеров

    Берлин: один город - четыре сектора

    Советский Дом офицеров

    Это здание в районе Лихтенберг было возведено в 1949 году. В зале на 600 мест советским офицерам и членам их семей показывали кино и спектакли. Немцы прозвали клуб "Русской оперой". После того, как советские военные покинули Берлин, здание также использовалось как культурное учреждение. Однако зрительный зал сейчас пустует: идут поиски инвесторов и тех, кто вдохнет новую жизнь в старые стены.

  • Французский культурный центр в Берлине (Centre Francais de Berlin)

    Берлин: один город - четыре сектора

    Эйфелева башня посреди Берлина

    Эта мини-копия знаменитой парижской башни служит ориентиром для тех, кто решил отыскать бывший французский сектор оккупации в Берлине. Здесь же рядом расположен культурный центр Centre Francais de Berlin. Обе достопримечательности находятся в районе Веддинг. Кроме него, во французский сектор входил еще берлинский район Райниккендорф.

  • Бывшее французское поселение Cité Foch в Берлине

    Берлин: один город - четыре сектора

    Французский квартал Cité Foch

    В 1952 году в Райниккендорфе образовалось французское поселение Cité Foch, где проживали офицеры и гражданские служащие. Оно было названо в честь маршала Фердинанда Фоша. Были здесь свои магазины и культурные учреждения, но все пришло в упадок после того, как французы покинули Берлин в 1994 году. На месте Cité Foch, когда снесут старые здания, отстроят новый жилой квартал - fleur de berlin.

  • Американский кинотеатр

    Берлин: один город - четыре сектора

    Американское кино

    Кинотеатр Outpost был построен в Берлине по приказу американского военного командования. В зале крутили кино, иногда давали концерты. Сейчас здесь находится Музей союзников, рассказывающий об истории пребывания на территории Берлина вооруженных сил США, Великобритании и Франции. В американский сектор оккупации входили районы Нойкёльн и Кройцберг, Темпельхоф, Шёнеберг, Штеглиц и Целендорф.

  • Аэропорт Темпельхов

    Берлин: один город - четыре сектора

    Аэропорт Темпельхов

    В 1945 году аэропорт Темпельхов перешел под контроль американских оккупационных властей. Во время блокады Западного Берлина Советским Союзом аэропорт использовался для доставки в город продовольствия и горючего. Сейчас он полностью выведен из эксплуатации. На территории разбит парк, проводят ярмарки, соревнования. В 2015 году здесь построили временное жилье для беженцев. Сейчас контейнеры пустуют.

  • Больница Paulinenkrankenhaus в Берлине

    Берлин: один город - четыре сектора

    Бывший военный госпиталь

    Здание британского военного госпиталя было построено в 1967 году. После того, как британские военные покинули объединенный Берлин, оно пустовало, но потом сюда въехала больница Paulinenkrankenhaus, в свое время названная в честь принцессы Паулины Ангальт-Бернбургской. В британский сектор оккупации входили берлинские районы Шарлоттенбург, Шпандау, Тиргартен и Вильмерсдорф.

  • Летное поле Берлин-Гатов

    Берлин: один город - четыре сектора

    Летное поле Берлин-Гатов

    В 1945 году аэродром Берлин-Гатов был передан в распоряжение Королевских военно-воздушных сил Великобритании и получил название Royal Air Force Station Gatow. Сейчас здесь находится филиал дрезденского Военно-исторического музея, посвященный истории авиации. На рулежных дорожках выставлены военные самолеты и вертолеты различных времен.

  • Карл-Маркс-аллее

    Берлин: один город - четыре сектора

    Воточный Берлин: Карл-Маркс-аллее

    После войны Берлин планировали перестраивать совместными усилиями союзников. Архитектор Ганс Шарун разработал "коллективный план" восстановления столицы. Но политические разногласия Востока и Запада свели начинание на нет. В советском секторе оккупации появилась эта аллея, сейчас носящая имя Карла Маркса. Ее отличительная черта - монументальные жилые здания в стиле социалистического классицизма.

  • Ганхафиртель

    Берлин: один город - четыре сектора

    Западный Берлин: Ганзафиртель

    В Западном Берлине в 1957 году прошла специализированная строительная выставка Interbau, где лучшие архитекторы того времени (среди них, в частности, были Оскар Нимейер, Алвар Аалто, Пьер Ваго, Арне Якобсен и Вальтер Гропиус) решали, каким образом восстанавливать берлинский район Ганзафиртель - в противовес архитектурным проектам на территории ГДР.

    Автор: Дарья Брянцева


  • На месте КГБ

    Берлин: один город - четыре сектора

    Вместо КГБ

    В 1950-х годах в этот дом и соседние постройки в районе Лихтенберг въехал филиал КГБ - самый большой за пределами СССР. Эта фотография сделана 10 лет назад. Позже здесь обустроили новый квартал из двенадцати зданий - "Жилой парк Карлсхорст". В советский сектор оккупации входили районы Панков, Вайсензе, Пренцлауэр-Берг, Митте, Фридрихсхайн, Лихтенберг, Кёпеник и Трептов.

  • Бывший Дом офицеров

    Берлин: один город - четыре сектора

    Советский Дом офицеров

    Это здание в районе Лихтенберг было возведено в 1949 году. В зале на 600 мест советским офицерам и членам их семей показывали кино и спектакли. Немцы прозвали клуб "Русской оперой". После того, как советские военные покинули Берлин, здание также использовалось как культурное учреждение. Однако зрительный зал сейчас пустует: идут поиски инвесторов и тех, кто вдохнет новую жизнь в старые стены.

  • Французский культурный центр в Берлине (Centre Francais de Berlin)

    Берлин: один город - четыре сектора

    Эйфелева башня посреди Берлина

    Эта мини-копия знаменитой парижской башни служит ориентиром для тех, кто решил отыскать бывший французский сектор оккупации в Берлине. Здесь же рядом расположен культурный центр Centre Francais de Berlin. Обе достопримечательности находятся в районе Веддинг. Кроме него, во французский сектор входил еще берлинский район Райниккендорф.

  • Бывшее французское поселение Cité Foch в Берлине

    Берлин: один город - четыре сектора

    Французский квартал Cité Foch

    В 1952 году в Райниккендорфе образовалось французское поселение Cité Foch, где проживали офицеры и гражданские служащие. Оно было названо в честь маршала Фердинанда Фоша. Были здесь свои магазины и культурные учреждения, но все пришло в упадок после того, как французы покинули Берлин в 1994 году. На месте Cité Foch, когда снесут старые здания, отстроят новый жилой квартал - fleur de berlin.

  • Американский кинотеатр

    Берлин: один город - четыре сектора

    Американское кино

    Кинотеатр Outpost был построен в Берлине по приказу американского военного командования. В зале крутили кино, иногда давали концерты. Сейчас здесь находится Музей союзников, рассказывающий об истории пребывания на территории Берлина вооруженных сил США, Великобритании и Франции. В американский сектор оккупации входили районы Нойкёльн и Кройцберг, Темпельхоф, Шёнеберг, Штеглиц и Целендорф.

  • Аэропорт Темпельхов

    Берлин: один город - четыре сектора

    Аэропорт Темпельхов

    В 1945 году аэропорт Темпельхов перешел под контроль американских оккупационных властей. Во время блокады Западного Берлина Советским Союзом аэропорт использовался для доставки в город продовольствия и горючего. Сейчас он полностью выведен из эксплуатации. На территории разбит парк, проводят ярмарки, соревнования. В 2015 году здесь построили временное жилье для беженцев. Сейчас контейнеры пустуют.

  • Больница Paulinenkrankenhaus в Берлине

    Берлин: один город - четыре сектора

    Бывший военный госпиталь

    Здание британского военного госпиталя было построено в 1967 году. После того, как британские военные покинули объединенный Берлин, оно пустовало, но потом сюда въехала больница Paulinenkrankenhaus, в свое время названная в честь принцессы Паулины Ангальт-Бернбургской. В британский сектор оккупации входили берлинские районы Шарлоттенбург, Шпандау, Тиргартен и Вильмерсдорф.

  • Летное поле Берлин-Гатов

    Берлин: один город - четыре сектора

    Летное поле Берлин-Гатов

    В 1945 году аэродром Берлин-Гатов был передан в распоряжение Королевских военно-воздушных сил Великобритании и получил название Royal Air Force Station Gatow. Сейчас здесь находится филиал дрезденского Военно-исторического музея, посвященный истории авиации. На рулежных дорожках выставлены военные самолеты и вертолеты различных времен.

  • Карл-Маркс-аллее

    Берлин: один город - четыре сектора

    Воточный Берлин: Карл-Маркс-аллее

    После войны Берлин планировали перестраивать совместными усилиями союзников. Архитектор Ганс Шарун разработал "коллективный план" восстановления столицы. Но политические разногласия Востока и Запада свели начинание на нет. В советском секторе оккупации появилась эта аллея, сейчас носящая имя Карла Маркса. Ее отличительная черта - монументальные жилые здания в стиле социалистического классицизма.

  • Ганхафиртель

    Берлин: один город - четыре сектора

    Западный Берлин: Ганзафиртель

    В Западном Берлине в 1957 году прошла специализированная строительная выставка Interbau, где лучшие архитекторы того времени (среди них, в частности, были Оскар Нимейер, Алвар Аалто, Пьер Ваго, Арне Якобсен и Вальтер Гропиус) решали, каким образом восстанавливать берлинский район Ганзафиртель - в противовес архитектурным проектам на территории ГДР.

    Автор: Дарья Брянцева


В ходе Ялтинской конференции 1945 года союзники по антигитлеровской коалиции решили, что Берлин после завершения войны будет поделен на четыре оккупационных сектора: советский, британский, американский и французский. Разделение города на сектора окончательно закрепила Берлинская декларация, подписанная 5 июня 1945 года. Что сегодня в Берлине все еще напоминает нам о периоде, когда город был поделен? DW отыскала по паре объектов из каждого сектора. Что с ними стало? Что сейчас находится в этих зданиях?

Смотрите также:
Тропа вдоль Берлинской стены

  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполняется уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии. Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


Контекст

Так капитулировал Берлин

2 мая 1945 года капитулировал городской гарнизон Берлина. Как события 75-летней давности оценивают в Германии? (02.05.2020)  

Блокада Берлина: почему Сталину пришлось отступить

70 лет назад, 12 мая 1949 года, закончилась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост. Заглянем в дневник осажденного города. (11.05.2019)  

"Секретный Карлсхорст": берлинские тайны КГБ и ГРУ

Сотрудники берлинского музея решили собрать информацию о деятельности советских спецслужб в Германии. Подразделения КГБ и ГРУ размещались в районе Карлсхорст в восточной части немецкой столицы. (26.04.2019)  

Архитектура в ГДР (фотогалерея)

Фотоальбом "Архитектура ГДР" рассказывает, какие постройки были характерны для того времени. Работы из него - в этой подборке. (05.11.2019)  

Ялтинская конференция: кто развязал холодную войну?

По мнению немецкого историка Йоста Дюльфера, британцы, американцы и Советский Союз одинаково виновны в разжигании холодной войны. А Россия сегодня наступает на те же грабли, что и СССР в 1945 году. (04.02.2020)  

Пылающий Дрезден: зачем разбомбили город на Эльбе?

Союзники по антигитлеровской коалиции вынесли Дрездену смертный приговор. Он был приведен в исполнение ровно 70 лет назад. Красивейший город Германии сравняли с землей. (13.02.2015)  

На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на русском и других языках

Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Таким образом союзников поблагодарили за освобождение от нацизма. (09.05.2020)  

Освобождение или захват: немецкие историки о событиях мая 1945 года

Как немцы восприняли конец войны? Знают ли новые поколения о преступлениях нацистской Германии? Ответы немецких историков - эксклюзивно для DW. (09.05.2020)  

Окончание Второй мировой: может ли оно быть праздником в Германии?

8 мая в Берлине - выходной: власти города отмечают окончание Второй мировой войны. Все чаше слышны призывы сделать этот день праздником во всей стране. DW собрала мнения "за" и "против". (08.05.2020)  

Виктор Ерофеев: Немцы - побежденные или освобожденные?

С неожиданной стороны взглянул на победу антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и на трансформацию немецкого сознания писатель Виктор Ерофеев. (08.05.2020)  

Портрет: Вальтер Адольф Георг Гропиус

(28.07.2003)  

Берлин: один город - четыре сектора

В ходе Ялтинской конференции 1945 года было решено разделить побежденный Берлин на четыре сектора оккупации: британский, американский, французский и советский. Что напоминает о секторах сегодня? (05.06.2020)  

Ссылки в интернете

Музей союзников (AlliiertenMuseum)

Жилой комплекс Wohnpark Karlshorst

Бывший аэропорт Темпельхоф

Филиал Военно-исторического музея, бывший аэродром Берлин-Гатов

Французский культурный центр в Берлине

Будущий жилой комплекс fleur de berlin

Сайт больницы Paulinenkrankenhaus

Аудио- и видеофайлы по теме

КПП "Чарли", или Disneyland холодной войны (05.10.2018)  

На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены (15.09.2017)  

Разделенная деревня, или "маленький Берлин" (25.05.2018)  

Берлинская стена пала, аллея Карла Маркса осталась (23.11.2014)  

Музей Берлинской стены у КПП "Чарли" (03.10.2016)  

Как в Потсдаме модернизировали квартал с советскими пятиэтажками (25.10.2018)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW