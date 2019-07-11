Берлин увеличил помощь пострадавшим от войны в Донбассе

На продолжение проекта Мальтийской службы помощи на востоке Украины правительство ФРГ выделило 760 тысяч евро. Ранее Берлин уже предоставил благотворительной организации 2 млн евро.
Правительство Германии предоставляет 760 тысяч евро для продолжения проекта благотворительной организации Malteser International (Мальтийская служба помощи) по психосоциальной стабилизации людей, затронутых вооруженным конфликтом на востоке Украины, говорится в пресс-релизе посольства ФРГ в Киеве, распространенном в четверг, 11 июля.
С июля 2019 Мальтийская служба помощи запускает новую фазу проекта помощи в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей, которые располагаются вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной Киеву. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Кроме того, в отдаленной местности людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.
Ранее Берлин уже выделил 2 миллиона евро на гуманитарную деятельность Malteser, направленную на помощь внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны в Украине.
С 2018 года в рамках проекта, который осуществляется в Украине Мальтийской службой помощи совместно с Украинской ассоциацией специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий и Киево-Могилянской академии, путем предоставления индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7 000 пострадавшим, а еще 14 000 человек участвовали в групповых сеансах терапии. Согласно последним исследованиям около 30 процентов внутренне перемещенных лиц страдают от посттравматических стрессовых расстройств, почти 20 процентов - от депрессий.
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