 Берлин увеличил помощь пострадавшим от войны в Донбассе | Новости из Германии о Германии | DW | 11.07.2019

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Германия

Берлин увеличил помощь пострадавшим от войны в Донбассе

На продолжение проекта Мальтийской службы помощи на востоке Украины правительство ФРГ выделило 760 тысяч евро. Ранее Берлин уже предоставил благотворительной организации 2 млн евро.

Символ Мальтийской службы помощи

Правительство Германии предоставляет 760 тысяч евро для продолжения проекта благотворительной организации Malteser International (Мальтийская служба помощи) по психосоциальной стабилизации людей, затронутых вооруженным конфликтом на востоке Украины, говорится в пресс-релизе посольства ФРГ в Киеве, распространенном в четверг, 11 июля.

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С июля 2019 Мальтийская служба помощи запускает новую фазу проекта помощи в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей, которые располагаются вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной Киеву. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Кроме того, в отдаленной местности людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.

Ранее Берлин уже выделил 2 миллиона евро на гуманитарную деятельность Malteser, направленную на помощь внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны в Украине.

С 2018 года в рамках проекта, который осуществляется в Украине Мальтийской службой помощи совместно с Украинской ассоциацией специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий и Киево-Могилянской академии, путем предоставления индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7 000 пострадавшим, а еще 14 000 человек участвовали в групповых сеансах терапии. Согласно последним исследованиям около 30 процентов внутренне перемещенных лиц страдают от посттравматических стрессовых расстройств, почти 20 процентов - от депрессий.

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