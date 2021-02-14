 Берлин стал похож на Амстердам. Люди катаются на коньках по каналу (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.02.2021

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По Германии

Берлин стал похож на Амстердам. Люди катаются на коньках по каналу (фото)

Зима 2021 года явно запомнится жителям Германии. Вот еще несколько фотографий в копилку впечатлений: жители Берлина катаются по замерзшему Ландвер-каналу.

Замерзший Ландвер-канал в Берлине

Замерзший Ландвер-канал в Берлине

Берлин • Постоянные читатели нашей рубрики "По Германии" (и не только они) знают, что в Берлине есть такой, примерно 10-километровый, Ландвер-канал. Он был проложен в середине XIX века, чтобы разгрузить движение по реке Шпрее, и проходит по территории районов Кройцберг, Нойкёльн, Тиргартен и Шарлоттенбург. Вода в нем движется очень медленно, вернее - почти стоит, поэтому в летние месяцы здесь скапливается много мусора, о чем мы, собственно, не так давно рассказывали.

Сейчас в результате необычно длительного для Германии периода морозной погоды Ландвер-канал и другие водоемы в немецкой столице и окрестностях замерзли, - причем, так прочно, что уставшие от локдауна жители немецкой столицы получили прекрасную возможность заняться активным отдыхом на свежем воздухе, достав из кладовок и подвалов запылившиеся коньки. В свою очередь, на самой реке Шпрее в Берлине на прошлой неделе можно было даже наблюдать за работой ледоколы - шанс тоже очень редкий, которым мы, конечно же, воспользовались.

По Берлину - на коньках, лыжах и санках. Фотографии

Ландвер-канал, Берлин

По каналу в Берлине сейчас можно кататься на коньках или просто гулять, наслаждаясь свежим воздухом

Ландвер-канал, Берлин

Как видно на фотографиях, столь редкой возможностью в прошлые выходные воспользовались многие жители немецкой столицы

Берлин

Эта фотография тоже сделана в Берлине, но не на канале, а в одном из парков. Как и коньки, санки без дела также не простаивают

Берлин

Для полноты зимней картины - прогулка на лыжах перед Бранденбургскими воротами

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