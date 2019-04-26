 Берлин сожалеет о решении США выйти из договора о торговле оружием | Новости из Германии о Германии | DW | 27.04.2019

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Германия

Берлин сожалеет о решении США выйти из договора о торговле оружием

Решение Дональда Трампа отозвать подпись США под договором наносит удар по усилиям мирового сообщества улучшить регулирование торговли оружием, заявил глава МИД Германии Хайко Мас.

Глава МИД Германии Хайко Мас в Берлине

Глава МИД Германии Хайко Мас

Официальный Берлин сожалеет о решении американского президента Дональда Трампа отозвать подпись США, стоящую под Международным договором о торговле оружием. Действия президента Соединенных Штатов наносят удар "по усилиям международного сообщества улучшить регулирование торговли оружием", заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в субботу, 27 апреля. США как крупнейший экспортер обычных вооружений несут "особую ответственность за внедрение международных стандартов", подчеркнул глава МИД ФРГ.

Контекст

В первую половину срока президент негативно повлиял на внутреннюю и внешнюю политику США, считают американские политологи. Трамп отличается от всех предшественников в Белом доме. (19.01.2019)

На рынке торговли оружием концерны из США остаются абсолютным лидером. Согласно докладу SIPRI, они доминируют на рынке вооружений. Россия вышла на второе место, обогнав Великобританию. (10.12.2018)

Дональд Трамп сообщил об отзыве подписи Соединенных Штатов под документом на годовом собрании членов Национальной стрелковой ассоциации 26 апреля. В свою очередь, Белый дом в своем заявлении подчеркнул, что договор не является действенным, так как его не подписали 63 страны, в числе которых - такие крупные экспортеры оружия как Россия и Китай. При этом документ дает хорошую почву тем, кто хочет ограничить США в продажах оружия своим союзникам, считают в Белом доме.

Цель договора - регулировать поставки оружия в кризисные регионы

Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, впервые вводил международные стандарты торговли обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая ракетами, танками, боевыми самолетами и военными кораблями. Его целью было регулирование поставок в кризисные регионы.

Документ подписали 130 государств, однако лишь 101 страна из них ратифицировала его к настоящему моменту. США входят в число государств, до сих пор не ратифицировавших договор. Германия ратифицировала договор 2 апреля 2014 года.

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