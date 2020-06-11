Берлин против аннексии Западного берега Иордана Израилем

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что возможная аннексия Израилем Западного берега реки Иордан будет противоречить международному праву, и следует предпринять усилия по предотвращению этого шага. Это следует из совместного заявления МИД Германии, МИД Иордании и офиса премьер-министра Палестинской национальной автономии (ПНА), распространенного в ночь на четверг, 11 июня, после видеоконференции Маса с главой МИД Иордании Айманом Сафади и премьер-министром ПНА Мухаммедом Штайе.

Стороны едины в том, что "все переговоры по разрешению конфликта должны базироваться на международном праве и релевантных резолюциях ООН", говорится в заявлении.

Хайко Мас в среду посетил Израиль, где в разговоре со своим коллегой Габи Ашкенази выразил озабоченность в связи с планами аннексии. Аннексия, по его словам, "не сделает решение ближневосточного конфликта путем создания двух государств более вероятным". В то же время он отказался от обсуждения возможных санкций, которые могут ввести против Израиля после аннексии, и призвал к мирному урегулированию конфликта.

План США и стратегия аннексии еврейских поселений

Спорный план США по мирному урегулированию на Ближнем Востоке предусматривает аннексию Израилем еврейских поселений и Иорданской долины на Западном берегу реки Иордан. Новое правительство национального единства по главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сменным премьер-министром Бенни Ганцем намерено после 1 июля представить стратегию аннексии оккупированных территорий.

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