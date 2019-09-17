 Берлин продлил эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии | Новости из Германии о Германии | DW | 18.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Берлин продлил эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Немецким компаниям запрещено продавать оружие Эр-Рияду до марта 2020 года. Эмбарго было введено осенью 2018 года после убийства Джамаля Хашогги.

Саудовские солдаты в Йемене

Саудовские солдаты в Йемене

Правительство ФРГ продлило еще на шесть месяцев эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии. Запрет  на продажи оружия немецкими компаниями Эр-Рияду будет действовать до конца марта 2020 года, сообщил в среду, 18 сентября, представитель кабинета министров.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года продлено действие принятых в марте правил поставок комплектующих изделий для совместных проектов, связанных с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Речь идет об оборонных проектах, комплектующие для которых Германия поставляет европейским партнерам, в частности, Франции и Великобритании. Берлин настоял на том, чтобы совместно производимая оборонная продукция не поставлялась для участия в йеменском конфликте.

Меркель отклонила призыв отменить эмбарго

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отклонила призывы об отмене эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии. В настоящее время нет "предпосылок для изменения позиции федерального правительства", заявила она после встречи с королем Иордании Абдаллой II и призвала к дипломатическому разрешению кризиса в регионе Персидского залива.

Контекст

Нападения беспилотников на саудовские нефтеперерабатывающие заводы привели к масштабным сбоям в добыче топлива. Кто отдал приказ об атаке - йеменские хуситы или Тегеран? Комментарий FAZ. (16.09.2019)

И без того опасную ситуацию в регионе Персидского залива подогревает целый ряд других региональных конфликтов. DW знакомит с важнейшими игроками на региональной политической арене. (15.06.2019)

Меркель также напомнила, что, принимая решение об эмбарго, Берлин, среди прочего, учитывал и участие Эр-Рияда в йеменском конфликте. Этот конфликт продолжается до сих пор, отметила канцлер.

Эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Запрет на поставки вооружений немецкими компаниями Саудовской Аравии был принят осенью 2018 года и продлен в марте 2019 гогда, несмотря на критику Лондона и Парижа. Еще в прошлом году Эр-Рияд являлся вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил королевству вооружений на сумму в 416,4 миллиона евро.

В октябре Меркель объявила о приостановке экспорта оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока власти этой страны не предоставят объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги. Введенный ФРГ мораторий распространяется не только на вооружения, произведенные немецкими компаниями, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали, в частности, истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | YouTube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:49

Атаки беспилотников на заводы в Саудовской Аравии привели к повышению цен на нефть

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Атаки беспилотников на заводы в Саудовской Аравии привели к повышению цен на нефть  

"Я - Рахаф": мир озабочен судьбой саудовской девушки в аэропорту Бангкока  

Также по теме

Berlin König von Jordanien bei Bundeskanzlerin Merkel

Меркель намерена сохранить эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии 17.09.2019

Выступая на пресс-конференции после встречи с королем Иордании, канцлер ФРГ призвала к поиску политического решения йеменского конфликта.

Litauen NATO-Kampfjets

Германия продлила эмбарго на поставку оружия Саудовской Аравии 28.03.2019

Несмотря на критику Франции и Великобритании, а также разногласия в кабинете, Берлин продлил мораторий на поставки оружия Саудовской Аравии еще на полгода.

Satteltieflader

Берлин одобрил новые военные поставки для Саудовской Аравии 11.04.2019

ФРГ готова предоставить Саудовской Аравии технологию производства полуприцепов с низкорамной платформой. Две недели назад сообщалось, что Берлин продлил на полгода эмбарго на поставку оружия Эр-Рияду.

Реклама

Самые читаемые

Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка  

Удар в спину: как СССР напал на Польшу  

Пограничники Таджикистана и Киргизии вступили в боевое столкновение  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно