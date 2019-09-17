Берлин продлил эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Правительство ФРГ продлило еще на шесть месяцев эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии. Запрет на продажи оружия немецкими компаниями Эр-Рияду будет действовать до конца марта 2020 года, сообщил в среду, 18 сентября, представитель кабинета министров.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года продлено действие принятых в марте правил поставок комплектующих изделий для совместных проектов, связанных с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Речь идет об оборонных проектах, комплектующие для которых Германия поставляет европейским партнерам, в частности, Франции и Великобритании. Берлин настоял на том, чтобы совместно производимая оборонная продукция не поставлялась для участия в йеменском конфликте.

Меркель отклонила призыв отменить эмбарго

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отклонила призывы об отмене эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии. В настоящее время нет "предпосылок для изменения позиции федерального правительства", заявила она после встречи с королем Иордании Абдаллой II и призвала к дипломатическому разрешению кризиса в регионе Персидского залива.

Меркель также напомнила, что, принимая решение об эмбарго, Берлин, среди прочего, учитывал и участие Эр-Рияда в йеменском конфликте. Этот конфликт продолжается до сих пор, отметила канцлер.

Эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Запрет на поставки вооружений немецкими компаниями Саудовской Аравии был принят осенью 2018 года и продлен в марте 2019 гогда, несмотря на критику Лондона и Парижа. Еще в прошлом году Эр-Рияд являлся вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил королевству вооружений на сумму в 416,4 миллиона евро.

В октябре Меркель объявила о приостановке экспорта оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока власти этой страны не предоставят объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги. Введенный ФРГ мораторий распространяется не только на вооружения, произведенные немецкими компаниями, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали, в частности, истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии.

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