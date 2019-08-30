 Берлин призывает Совбез проголосовать по резолюции о перемирии в Идлибе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2019

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Мир

Берлин призывает Совбез проголосовать по резолюции о перемирии в Идлибе

Проект резолюции ФРГ, Бельгии и Кувейта предлагает ввести режим прекращения огня с полуночи 21 сентября. ВВС Сирии и России с апреля совершают налеты на провинции Идлиб и Хаму.

Человек идет около искореженного автомобиля

Последствия авиаудара в провинции Идлиб, август 2019 года

Германия, Бельгия и Кувейт призывают Совет Безопасности ООН провести голосование по резолюции о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Оно состоится 19 сентября, сообщает агентство AFP в среду, 18 сентября, со ссылкой на неназваного собеседника из дипломатических кругов, знакомого с положением дел.

Проект резолюции, имеющийся в распоряжении агентства, указывает на необходимость немедленно прекратить столкновения сторон. Режим прекращения огня должен вступить в силу 21 сентября в полночь по местному времени, говорится в документе. Его цель - "избежать ухудшения и без того катастрофической ситуации" в Идлибе, подчеркивают авторы.

Москва предлагает не распространять перемирие на часть военных операций

Россия, которая является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада, представила проект собственной резолюции. Документ, подержанный Китаем, также призывает к прекращению боевых действий. Однако Москва предлагает не распространять режим прекращения огня на военные операции против лиц или групп, "связанных с террористическими группировками".

ООН сообщает о сотнях тысяч беженцев

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов.

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Идлиб, где проживают около трех миллионов сирийцев, является последним бастионом противников Асада. Регион контролирует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам" с одной стороны, и светские вооруженные группировки из "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией, - с другой стороны.

По данным активистов, авианалеты, при которых пострадали школы и медицинские учреждения, привели к гибели более 960 мирных жителей. Свыше 400 000 человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий, отмечают в ООН.

Многолетний конфликт

Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

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    Автор: Илья Коваль


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