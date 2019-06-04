Берлин призывает Пекин освободить политзаключенных

В 31-ю годовщину протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине правительство Германии обратилась к властям Китая с призывом освободить из заключения участников тогдашних демонстраций. В четверг, 4 июня, уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) обратилась к властям КНР с "настоятельной" просьбой уважать права человека и основополагающие права граждан.
"Произошедшее 31 год назад в Пекине и многих других местах в Китае нельзя забыть, и эти события не должны повториться", - заявила Кофлер. "Мы вспоминаем о людях, которые мирно выступили за реформы и свои убеждения", - добавила она.
Разгон мирной демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году
При этом уполномоченная правительства ФРГ по правам человека высказала сожаление о том, что в Гонконге в этом году впервые было запрещено проведение пикета в память о протестах на площади Тяньаньмэнь. Данный запрет власти Гонконга объяснили ограничениями, направленными на борьбу с коронавирусом.
4 июня 1989 года правительство Китая при помощи танков разогнало мирную демонстрацию студентов, вышедших на площадь Тяньаньмэнь с требованием соблюдать их демократические права. По некоторым оценкам, при этом погибло более тысячи демонстрантов.
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Джефф Уайднер
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Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин