 Берлин призывает Пекин освободить политзаключенных | Новости из Германии о Германии | DW | 04.06.2020

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Германия

Берлин призывает Пекин освободить политзаключенных

В годовщину разгона мирного протеста на площади Тяньаньмэнь правительство Германии обратилось к Пекину с призывом уважать права человека.

Памятное мероприятие в Гонконге в годовщину протеста на площади Тяньаньмэнь 4 июня 2019 года

В Гонконге традиционно в день годовщины протестов на площади Тяньаньмэнь проходят памятные мероприятия

В 31-ю годовщину протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине правительство Германии обратилась к властям Китая с призывом освободить из заключения участников тогдашних демонстраций. В четверг, 4 июня, уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) обратилась к властям КНР с "настоятельной" просьбой уважать права человека и основополагающие права граждан.

"Произошедшее 31 год назад в Пекине и многих других местах в Китае нельзя забыть, и эти события не должны повториться", - заявила Кофлер. "Мы вспоминаем о людях, которые мирно выступили за реформы и свои убеждения", - добавила она.

Разгон мирной демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

При этом уполномоченная правительства ФРГ по правам человека высказала сожаление о том, что в Гонконге в этом году впервые было запрещено проведение пикета в память о протестах на площади Тяньаньмэнь. Данный запрет власти Гонконга объяснили ограничениями, направленными на борьбу с коронавирусом.

4 июня 1989 года правительство Китая при помощи танков разогнало мирную демонстрацию студентов, вышедших на площадь Тяньаньмэнь с требованием соблюдать их демократические права. По некоторым оценкам, при этом погибло более тысячи демонстрантов.

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    Джефф Уайднер

    Джефф Уайднер в Берлине в 2011 году. Его работа, открывающая нашу галерею и запечатлевшая, как мужчина с авоськами останавливает колонну танков, считается одним из наиболее символичных снимков за всю историю фотографии - наряду со снимками первого человека на Луне. Позднее в прессе она получила название "Неизвестный бунтарь".

    Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин


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