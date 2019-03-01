Берлин призывает найти виновных в применении химоружия в Сирии

После того как эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт химической атаки в сирийской Думе в 2017 году, Берлин намерен принять усилия в Совете Безопасности ООН с целью добиться немедленного прекращения использования химоружия. Данную тему необходимо поднять в СБ ООН на предстоящей неделе, заявил МИД Германии в субботу, 2 марта.

Кроме того, следует установить виновных в совершении химической атаки, призывает ведомство. "Чтобы подобные ужасные события не повторились, для правительства ФРГ очевидно, что применение химического оружия не может оставаться без последствий для тех, кто несет за это ответственность", - указала представитель МИДа. Поэтому, по ее словам, Германия приложила усилия для того, чтобы эксперты ОЗХО установили виновных в применении химического оружия и продолжит бороться за это в рамках СБ ООН.

"Это является важным сигналом международного сообщества всем преступникам, которых в конце концов идентифицируют и привлекут к ответственности за их ужасные преступления", - подчеркнула представитель ведомства.

ОЗХО подтвердила факт химатаки, но не назвала виновных

Накануне было представлено заключение экспертов ОЗХО о том, что в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года было применено химическое оружие. Вероятнее всего, речь идет о применении хлора, говорится в документе.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума. Жертвами атаки стали мирные жители. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 49 человек и еще около 650 обратились в больницы за помощью.

По данным берлинской некоммерческой организации Global Public Policy Institute (GPPi), в Сирии более 300 раз использовалось химическое оружие. В 98 процентах случаев его применяли правительственные войска.

Германия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в апреле 2019 года.

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