Берлин приветствует сближение между Израилем и ОАЭ

Власти Германии приветствуют нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соглашение, выработанное при посредничестве США, является "открывающим широкие перспективы", заявил в субботу, 15 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Установление дипломатических отношений всегда является "вкладом в дело мира", отметил он. По его словам, этот шаг может способствовать решению ближневосточного конфликта в формате сосуществования двух стран, которое только и способно обеспечить мир в регионе.

Оман стал первым арабским государством, которое приветствовало нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ. МИД Омана выразил надежду, что соглашение между странами приведет к долгосрочному и справедливому мирному урегулированию.

Между тем Палестинская национальная автономия (ПНА) в четверг объявила об отзыве своего посла из Абу-Даби. В Палестинской автономии считают курс Абу-Даби на нормализацию отношений с Израилем "предательством Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела".

В четверг власти Израиля и ОАЭ объявили об установлении дипломатических отношений - это решение было принято при посредничестве президента США Дональда Трампа. Ожидается, что соответствующий документ будет подписан в США в течение нескольких недель. При этом в качестве жеста доброй воли Израиль откажется от аннексии обширных территорий на Западном берегу реки Иордан, к чему эту страну еще в июне призывали Германия и Франция.

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