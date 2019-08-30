 Берлин приветствует вероятный обмен пленными между Россией и Украиной | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Берлин приветствует вероятный обмен пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными является частью минских соглашений и дорожной карты для реализации мира на востоке Украины, отметил представитель МИД ФРГ на правительственной пресс-конференции.

Здание МИД ФРГ в Берлине

Здание МИД ФРГ в Берлине

Правительство Германии приветствует возможный обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger) на правительственной пресс-конференции в пятницу, 30 августа.

"Обмен пленными является частью минских соглашений. Меры по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для реализации мира на востоке Украины", - заявил Бургер.

Представитель МИД Германии отметил, что правительство ранее неоднократно требовало освобождения украинских моряков. Обмен пленными между Россией и Украиной ожидается в ближайшее время.

Когда состоится обмен пленными?

В Службе безопасности Украины заявили, что 30 августа обмена ожидать не стоит, однако каких-либо препятствий этому процессу не существует, "все идет планово".

Контекст

Игнорируя протестную голодовку Сенцова, Москва привлекает к теме политзаключенных в РФ все больше внимания мирового сообщества. Рано или поздно Путину придется объясняться, пишет Сергей Руденко. (06.07.2018)

Хотя обмен пленными откладывается, никаких препятствий для процесса нет, все идет по плану, отметили в Службе безопасности Украины. Точная дата обмена пока неизвестна. (30.08.2019)

В Ночь на пятницу, 30 августа, в СМИ появились сообщения о начале обмена пленными и осужденными между Москвой и Украиной.

Позже администрация президента Украины сообщила, что процедура обмена пленными еще не завершена, и пообещала: "Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам".

28 августа в Киеве был освобожден главный редактор портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский, который был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве в мае 2018 года по обвинению в госизмене.

______________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 02:39

Олег Сенцов - лауреат премии Сахарова

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему фильм "Заложники Путина" показали в Европарламенте  

Олег Сенцов - лауреат премии Сахарова  

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

Также по теме

Russland Lefortovo Haftanstalt in Moskau

Обмена пленными между РФ и Украиной 30 августа не будет, заявила СБУ 30.08.2019

Хотя обмен пленными откладывается, никаких препятствий для процесса нет, все идет по плану, отметили в Службе безопасности Украины. Точная дата обмена пока неизвестна.

Ukraine | Demonstrationen zur Freilassung des in Russlands inhatierten Filmemachers Oleg Sentsov

В Раде сообщили о начале обмена пленными с Россией 30.08.2019

Задержанные у Керченского пролива моряки, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб возвращаются домой, сообщил в Facebook новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Ukrainische Politiker Wadim Rabinowitsch und Wiktor Medwedchuk

Медведчук назвал переговоры об обмене пленными между Москвой и Киевом успешными 30.08.2019

По мнению Виктора Медведчука, которого в СМИ называют кумом Путина, переговоры об обмене заключенными между Украиной и РФ проходят успешно. Он, однако, не смог назвать дату их окончания.

Реклама

Самые читаемые

В Раде сообщили о начале обмена пленными с Россией  

Ракетостроитель: "Буревестник" не даст России военного преимущества  

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно