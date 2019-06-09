Берлин предостерегает Турцию от покупки у России систем С-400

Если Турция будет использовать российские системы С-400, Москва сможет заполучить данные об американском истребителе F-35 и других самолетах стран-членов НАТО, опасаются в ФРГ.
Правительство Германии в пятницу, 14 июня, прокомментировало намерение Турции приобрести у России комплексы противоракетной обороны С-400. Представитель Берлина выразила надежду на то, что Анкара "пересмотрит свое решение с учетом того, что состоит в НАТО". Покупка Турцией российских С-400 - тема, которая обсуждается между странами-членами Североатлантического альянса "непрерывно и очень остро".
Все боевые системы, которые используются странами НАТО, должны иметь возможность взаимодействовать друг с другом, обмениваться данными, пояснила представитель германского правительства. Так, если Турция будет использовать российские С-400, Москва может заполучить сведения о самолетах членов альянса.
Это опасение вполне обосновано, заявил в интервью DW эксперт Ульрих Кюн (Ulrich Kühn) из Института по изучению мира и политике безопасности в Гамбурге (IFSH). В частности, если системы С-400 будут использоваться на военных учениях, надо будет определять местонахождение ракет и самолетов, например, американского истребителя F-35. Тогда С-400, "конечно, кое-что "узнает" о технических возможностях F-35, его способности маневрировать", продолжил эксперт, отметив, что НАТО опасается возможной передачи такого рода данных в Россию.
Эксперт ХДС/ХСС говорит о возможной "катастрофе"
Кюн указывает на то, что, с другой стороны, Турция сможет ознакомиться с работой российских систем противоракетной обороны и передать эти данные другим странам НАТО. Но даже в такой ситуации ни одна из сторон не окажется в выигрыше, уверен эксперт. Он также отметил, что если США действительно откажутся в ответ на покупку российских С-400 поставлять Турции истребители F-35, то это негативно скажется на военной мощи НАТО на турецкой военной базе "Инджирлик".
Если Россия из-за применения Турцией С-400 получит какие-либо секретные данные о боевых самолетах стран НАТО, это станет катастрофой, считает внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt). Президент РФ Владимир Путин пытается использовать все возможные средства, чтобы рассорить членов НАТО и Евросоюза, и в случае со сделкой по продаже С-400 "ему это, возможно, уже удалось", продолжил член фракции ХДС/ХСС, обладающей большинством мандатов в правящей в ФРГ коалиции.
США угрожают Турции санкциями за покупку С-400
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, вопреки требованиям США, не намерена отказываться от покупки у России систем С-400. "Я говорю не о том, что Турция хочет купить систему С-400, а о том, что мы ее уже купили", - пояснил Эрдоган. Ранее США в случае осуществления сделки обещали ввести санкции, представляющие опасность для турецкой экономики. В качестве последнего срока для отказа от сделки с РФ в Белом доме назвали 31 июля.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: