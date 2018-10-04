Берлин понимает жесткую позицию Израиля по Ирану

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила понимание жесткой позиции Израиля в отношении Ирана. Соответствующее заявление глава германского правительства сделала в четверг, 4 октября, во время своего визита в Иерусалим.

По словам канцлера, она солидарна с израильским правительством, что должны быть приложены все возможные усилия, "чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана". Меркель подчеркнула свою уверенность, что "существует реальная опасность" для Израиля со стороны Тегерана.

При этом она отметила, что угроза "стала еще больше" в свете вовлеченности Исламской Республики в сирийский конфликт.

"Сама мысль, что часть иранских войск размещена непосредственно за Голанскими высотами - безусловно, угроза сама по себе ", - отметила она.

"Неизменная ответственность" Берлина

Ангела Меркель также посетила израильский мемориальный центр "Яд Вашем", где увековечена память о евреях - жертвах нацизма. Там канцлер ФРГ напомнила о "неизменной ответственности" Германии за сохранение воспоминаний о "беспрецедентных преступлениях" против цивилизации. Берлин должен противостоять "антисемитизму, ксенофобии, ненависти и насилию", добавила канцлер.

В ходе визита Меркель в Израиль ей вручили диплом о присвоении звания почетного доктора философии Хайфского университета. Как отмечалось ранее в обосновании решения, степень присуждена "за лидерство, основанное на принципах равенства, свободы и прав человека".

В Иерусалиме 3 и 4 октября в седьмой раз проходят германо-израильские межправительственные консультации. Стороны обсуждают, среди прочего, экономику, информационные технологии и вопросы кибербезопасности.

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