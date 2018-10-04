 Берлин понимает жесткую позицию Израиля по Ирану | Новости из Германии о Германии | DW | 04.10.2018

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Германия

Берлин понимает жесткую позицию Израиля по Ирану

Канцлер ФРГ Ангела Меркель находится с визитом в Израиле. Она побывала в мемориальном центре "Яд Вашем" и удостоилась звания почетного доктора Хайфского университета.

Ангела Меркель в Хайфском университете

Ангела Меркель в Хайфском университете

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила понимание жесткой позиции Израиля в отношении Ирана. Соответствующее заявление глава германского правительства сделала в четверг, 4 октября, во время своего визита в Иерусалим.

По словам канцлера, она солидарна с израильским правительством, что должны быть приложены все возможные усилия, "чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана". Меркель подчеркнула свою уверенность, что "существует реальная опасность" для Израиля со стороны Тегерана.

При этом она отметила, что угроза "стала еще больше" в свете вовлеченности Исламской Республики в сирийский конфликт.

"Сама мысль, что часть иранских войск размещена непосредственно за Голанскими высотами - безусловно, угроза сама по себе ", - отметила она.

"Неизменная ответственность" Берлина

Ангела Меркель также посетила израильский мемориальный центр "Яд Вашем", где увековечена память о евреях - жертвах нацизма. Там канцлер ФРГ напомнила о "неизменной ответственности" Германии за сохранение воспоминаний о "беспрецедентных преступлениях" против цивилизации. Берлин должен противостоять "антисемитизму, ксенофобии, ненависти и насилию", добавила канцлер. 

Контекст

Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров. (12.04.2018)

В Кремле озабочены решением США признать Иерусалим столицей Израиля, хотя Москва сделала такой же шаг еще в апреле. В чем разница и что Россия может предложить для урегулирования на Ближнем Востоке. (12.12.2017)

Путин ничем не сможет помочь своему главному ближневосточному союзнику – Ирану. Кремль будет держаться в стороне от нарастающего конфликта Тегерана с США и Израилем, считает Константин Эггерт. (10.05.2018)

В ходе визита Меркель в Израиль ей вручили диплом о присвоении звания почетного доктора философии Хайфского университета. Как отмечалось ранее в обосновании решения, степень присуждена "за лидерство, основанное на принципах равенства, свободы и прав человека".

В Иерусалиме 3 и 4 октября в седьмой раз проходят германо-израильские межправительственные консультации. Стороны обсуждают, среди прочего, экономику, информационные технологии и вопросы кибербезопасности.

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    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

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    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

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    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Пережившая Холокост 92-летняя виолончелистка выступила в бундестаге

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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