Берлин пока не видит необходимости в предоставлении убежища Зеленскому

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти США и Великобритании ввели новые санкции в отношении России. DW следит за развитием событий пятницы, 25 февраля (время московское).

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Правительство Германии считает, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится в большой опасности из-за вторжения России в Украину. "Было бы наивно говорить, что он не находится в опасности", - заявил в пятницу в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Спикер охарактеризовал украинского лидера как "очень мужественного человека", не побоявшегося остаться в Киеве, несмотря на угрозу его жизни.

Сам Зеленский отмечал, что не знает, сколько ему осталось жить. Тем не менее, он решил остаться в Киеве и прямо из столицы координировать оборону своей страны. На вопрос о том, будет ли президенту Украины в случае необходимости предоставлено убежище в Германии и обеспечат ли ему также возможность сформировать украинское правительство в изгнании, Хебештрайт прямого ответа не дал. Вопрос об убежище для президента Украины в Германии будет решаться правительством ФРГ тогда, "когда он возникнет". На данный момент такой вопрос не стоит, подчеркнул официальный представитель кабинета министров.

В Берлине у ведомства федерального канцлера Германии второй день проходит акция солидарности с Украиной, подвергшейся нападению со стороны России

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обратился к президенту России Владимиру Путину с настоятельным призывом немедленно прекратить нападение на Украину. "Остановите безумие этой войны. Немедленно!" - заявил Штайнмайер в пятницу в Берлине. Путин "развязал агрессивную войну против Украины под лживыми предлогами", указал глава германского государства. Ужасно, через что приходится сейчас проходить живущим там людям. Штайнмайер подчеркнул, что никто не хочет вражды с российским народом. "Но эта несправедливость не может оставаться без ответа", - отметил он.

Штайнмайер призвал граждан Германии проявить солидарность с Украиной. По его словам, хорошо, что люди собираются на улицах и площадях по всей Германии, чтобы выразить протест против нападения России на Украину. "Российский президент ни на секунду не должен поверить, что люди в Германии и Европе просто мирятся с этим жестоким насилием". Германия "сделает все возможное, чтобы сдержать и отговорить Путина от насилия в отношении наших партнеров по альянсу", - сказал Штайнмайер, добавив при этом: "От нас, немцев, это потребует многого".

Папа римский посетил посольство России в Ватикане

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Папа римский Франциск предпринял необычный шаг в ответ на вторжение России в Украину. В пятницу он лично отправился в посольство РФ в Ватикане, сообщает пресс-служба Святого престола. Понтифик сообщил российскому послу о своей обеспокоенности в связи с вторжением РФ в Украину.

Это первый случай, когда глава Римско-католической церкви лично посетил посольство какого-либо государства во время спровоцированного им вооруженного конфликта. Обычно послы являются к папе римскому по вызову Государственного секретариата Ватикана.

По информации официального представителя Ватикана Маттео Бруни, Франциск провел в посольстве около 30 минут. Однако спикер не стал комментировать сообщение о том, что 85-летний понтифик, еще до вторжения войск РФ в Украину стремившийся найти дипломатическое решение конфликта, предложил посредничество Ватикана в конфликте между Россией и Украиной.

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Из-за нападения России на Украину "Формула-1" не будет проводить российский этап чемпионата мира в этом году. "Гран-при Сочи" был запланирован на 25 сентября. Однако его проведение невозможно "в сложившихся обстоятельствах", говорится в обнародованном в пятницу заявлении пресс-службы Международной автомобильной федерации (FIA). Как сообщается, решение было принято после встречи организаторов чемпионата мира, представителей команд "Формулы-1" и FIA. В принятии решения участвовали все заинтересованные стороны. "Мы с грустью и тревогой наблюдаем за событиями в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации", - говорится в заявлении.

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Москва в ответ на предложение Владимира Зеленского провести переговоры заявила о готовности направить российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией в Минск. В свою очередь Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, заверил белорусский правитель Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Владимиром Путиным в пятницу. Сообщение об этом обнародовал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Клиенты Deutsche Telekom могут звонить в Украину и из Украины бесплатно

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Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom, крупнейшая в Европе и третья по величине в мире, объявила в пятницу о том, что в знак солидарности с народом Украины предоставляет своим частным и бизнес-клиентам возможность совершать звонки и отправлять SMS-сообщения в Украину и из Украины на бесплатной основе. Такая услуга предоставляется пока до 31 марта 2022 года.

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Президент России Владимир Путин в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российская сторона заинтересована в переговорах с украинской на высоком уровне. Об этом сообщила китайская медиакомпания CCTV. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о том, что Москва будет готова к переговорам с Киевом только после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обвинил Владимира Путина в нарушении международного права и "разрушении Минских соглашений". По словам главы немецкого государства, это означает, что единственная основа для переговоров о мирном решении конфликта исчезла. "Это точно не путь к диалогу, а поиск конфронтации", - сказал Штайнмайер. Действия президента РФ должны встретить совместный и решительный ответ со стороны западных партнеров, сказал он. Их-за агрессии России против Украины Штайнмайер досрочно завершает официальный визит в Сенегал и возвращается в Берлин.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы предотвратить гибель людей. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook офис украинского лидера. "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский по-русски.

Глава Минздрава ФРГ диагностировал у Путина расстройство личности

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Карл Лаутербах

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.

Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.

Корреспондент DW: Ситуация в Киеве обостряется

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Около полудня жителей жилмассива Оболонь попросили не выходить из домов из-за угрозы боевых действий на улицах, сообщает корреспондент DW из столицы Украины. Ежечасно звучат сирены воздушной тревоги. Слышны звуки взрывов. Со стороны правительственного городка раздаются звуки перестрелки. Однако немногочисленные прохожие на центральных улицах не обращают на это никакого внимания.

В соцсетях публикуются рецепты изготовления "коктейлей Молотова". Украинцев призывают применять их против вражеской военной техники. У рекрутинговых центров территориальной обороны, еще до объявления всеобщей мобилизации мужчин призывного возраста, выстроились очереди желающих получить оружие и воевать против российских захватчиков. Однако оружие выдают только тем, кто подписал контракт и остался в центре в ожидании выезда на место дислокации. Унести домой автоматы невозможно.

Хроника событий 25 февраля 00.00-14.00 >>>

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Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

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Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

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