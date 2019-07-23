Берлин осудил снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме

Германия, Франция, Испания и Великобритания во вторник, 23 июля, сделали совместное заявление по ситуации в Восточном Иерусалиме, где Израиль в ночь на понедельник начал сносить постройки палестинцев. "Снос построек в занятых областях является, кроме редких и исключительных случаев, нарушением международного гуманитарного права", - говорится в документе.

Разрушение домов приводит к "ненужным страданиям палестинских мирных жителей" и в качестве "опасного прецедента" угрожает решению ближневосточного конфликта в форме сосуществования двух государств, считают Берлин, Париж, Мадрид и Лондон. Страны ЕС осудили действия Израиля.

Израиль начал сносить постройки палестинцев в населенном пункте на окраине Восточного Иерусалима Сур Бахер в ночь на понедельник. В июне Верховный суд Израиля постановил, что постройки палестинцев в одном из кварталов Сур Бахера - Вади аль-Хумусе - нарушают запрет на строительство. Крайний срок, который суд отвел для их демонтажа, истек 19 июля.

В свою очередь, владельцы построек заявили, что получили разрешения на их возведение от властей Палестинской национальной автономии. Формально Вади аль-Хумус считается кварталом Палестинской автономии, но фактически построенные здесь дома стоят на расстоянии ближе четырехсот метров от разделительной стены, что запрещено законами Израиля.

Предвыборное заявление Биньямина Нетаньяху

В апреле, перед выборами в израильский парламент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность аннексии областей с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега, где проживают более 400 000 человек.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:38 Поделиться Поселение на Голанах назовут именем Трампа Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3KbPi Поселение на Голанских высотах назовут именем Трампа