Берлин осудил ракетные испытания в КНДР

МИД Германии во вторник, 6 августа, осудил ракетные испытания двух ракет малой дальности в Северной Корее. "Проведя уже четвертое ракетное испытание за столь короткое время, КНДР сегодня вновь нарушила свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН", - заявил официальный представитель министерства. Берлин призвал Пхеньян "прекратить подобные провокации" и вернуться за стол переговоров.

В то же время министр обороны США Марк Эспер не выразил волнения по поводу сообщений об очередном ракетном испытании в Северной Корее. "Решающим остается то, что дверь для переговоров остается открытой. Мы не будем слишком бурно реагировать, но мы внимательно наблюдаем и видим все, что происходит", - заявил он во вторник, 6 августа, на брифинге во время своего визита в Японию. За несколько часов до этого южнокорейские военные сообщили о том, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности у своего восточного побережья. Это уже четвертый запуск, произведенный КНДР за последние две недели.

В самой КНДР о новых испытаниях ничего не сообщается. Вместе с тем в правительственных заявлениях последних дней резко критикуются совместные учения США и Южной Кореи, которые начались 5 августа. Отмечается, что эти маневры являются нарушением дипломатических договоренностей и вынуждают КНДР к мерам по укреплению своей обороноспособности.

Президент США Дональд Трамп, комментируя предыдущий ракетный тест Пхеньяна, заявил, что тот является нарушением резолюции ООН, но не его соглашений с Ким Чен Ыном. 30 июня президент США и лидер Северной Кореи провели встречу, на которой договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации КНДР.

Тем временем ООН опубликовала сообщение, в котором говорится, что в результате хакерских атак на банки и биржи криптовалют Пхеньяну удалось украсть до двух миллиардов на развитие своей атомной и ракетной программы.

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