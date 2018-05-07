 Берлин осудил ракетные испытания в КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2019

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Мир

Берлин осудил ракетные испытания в КНДР

Пхеньян провел четвертое ракетное испытание за две недели. Вашингтон заявил, что не будет на это "бурно реагировать", Берлин призвал "прекратить провокации" и вернуться за стол переговоров.

В Южной Корее отслеживают ракетные испытания КНДР

В Южной Корее отслеживают ракетные испытания КНДР

МИД Германии во вторник, 6 августа, осудил ракетные испытания двух ракет малой дальности в Северной Корее. "Проведя уже четвертое ракетное испытание за столь короткое время, КНДР сегодня вновь нарушила свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН", - заявил официальный представитель министерства. Берлин призвал Пхеньян "прекратить подобные провокации" и вернуться за стол переговоров. 

В то же время министр обороны США Марк Эспер не выразил волнения по поводу сообщений об очередном ракетном испытании в Северной Корее. "Решающим остается то, что дверь для переговоров остается открытой. Мы не будем слишком бурно реагировать, но мы внимательно наблюдаем и видим все, что происходит",  - заявил он во вторник, 6 августа, на брифинге во время своего визита в Японию. За несколько часов до этого южнокорейские военные сообщили о том, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности у своего восточного побережья. Это уже четвертый запуск, произведенный КНДР за последние две недели.

Контекст

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил испытания новой ракетной системы, утверждает госагентство КНДР ЦТАК. Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил о новых запусках ракет Пхеньяном. (03.08.2019)

Президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки на демаркационной линии. В ходе встречи Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР. (30.06.2019)

В самой КНДР о новых испытаниях ничего не сообщается. Вместе с тем в правительственных заявлениях последних дней резко критикуются совместные учения США и Южной Кореи, которые начались 5 августа. Отмечается, что эти маневры являются нарушением дипломатических договоренностей и вынуждают КНДР к мерам по укреплению своей обороноспособности.

Президент США Дональд Трамп, комментируя предыдущий ракетный тест Пхеньяна, заявил, что тот является нарушением резолюции ООН, но не его соглашений с Ким Чен Ыном. 30 июня президент США и лидер Северной Кореи провели встречу, на которой договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации КНДР.

Тем временем ООН опубликовала сообщение, в котором говорится, что в результате хакерских атак на банки и биржи криптовалют Пхеньяну удалось украсть до двух миллиардов на развитие своей атомной и ракетной программы.

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    Автор: Григорий Аросев


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