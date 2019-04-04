 Берлин одобрил соглашение о сотрудничестве Армении и Евросоюза | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2019

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Европа

Берлин одобрил соглашение о сотрудничестве Армении и Евросоюза

Депутаты бундестага проголосовали за ратификацию соглашения о расширенном сотрудничестве Армении и ЕС. Оно было подписано на саммите "Восточного партнерства" в 2017 году.

Флаги Ес, Армении и Германии у здания Рейхстага в Берлине

Флаги Ес, Армении и Германии у здания Рейхстага в Берлине

Официальный Берлин одобряет укрепление политических и экономических отношений Евросоюза и Армении. Депутаты германского бундестага вечером в четверг, 4 апреля, без единого голоса против поддержали ратификацию соответствующего соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.

Контекст

Оправдались ли в Армении ожидания от первого визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Ереван? Подробности - у DW. (25.08.2018)

На саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе Армения и ЕС хотят подписать соглашение о расширенном партнерстве. Удастся ли это сделать со второй попытки и что оно дает Еревану, - у DW. (22.11.2017)

Это соглашение предусматривает, в частности, более тесное сотрудничество ЕС и Армении в областях безопасности и торговли. Помимо Армении, в "Восточное партнерство" Европейского Союза входят Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армении и Европейского Союза было подписано в ноябре 2017 года в рамках саммита "Восточного партнерства". Документ вступит в силу после того, как все страны Евросоюза и Армения ратифицируют его. Ереван ратифицировал соглашение в апреле 2018 года.

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