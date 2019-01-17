 Берлин не намерен вмешиваться в проект ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2019

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Германия

Берлин не намерен вмешиваться в проект "Северного потока-2"

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер ответил на угрозы посла США, пригрозившего санкциями немецким фирмам, участвующим в строительстве газопровода.

Строительство немецкой части газопровода

Строительство немецкой части газопровода

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) спокойно отреагировал на письма посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". "Германия является страной, в которой гарантирована свобода мнений и печати. Поэтому нет необходимости комментировать каждое заявление. Но факт и то, что Германия является правовым государством", - заявил он в интервью агентству dpa, опубликованном в пятницу, 18 января.

Берлин готов к диверсификацию газовых поставок

Альтмайер отметил, что большая часть газопровода пройдет в международных водах, а необходимые разрешения отдельных государств уже получены. "У федерального правительства есть обязательство не вмешиваться в такого рода предпринимательские проекты", - указал министр.

По словам Альтмайера, в Берлине учитывают и обоснованную обеспокоенность Украины, которая и после строительства нового газопровода должна остаться страной - транзитером газа. Министр отметил, что в ходе своих визитов в Россию и Украину он подготовил почву для прямых переговоров по этому вопросу между Москвой, Киевом и Еврокомиссией.

Контекст

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс прокомментировал в интервью DW новые санкции, которые угрожают ввести США против фирм-участниц североевропейского газопроводного проекта. (11.01.2019)

Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, участвующим в реализации проекта "Северный поток - 2" письма с угрозами санкций. МИД ФРГ раскритиковал действия Гренелла, сообщает Bild am Sonntag. (13.01.2019)

Министр подчеркнул, что диверсификация газовых поставок отвечает интересам Германии. Поэтому необходимо создать инфраструктуру для импорта сжиженного газа из США или стран Ближнего и Среднего Востока. Цена на этот газ, отметил Альтмайер, конечно, должна быть конкурентоспособной на рынке.

Критики "Северного потока-2" опасаются проблем для Украины

Критики "Северного потока-2" опасаются, что после запуска нового газопровода Россия прекратит поставлять газ через Украину и тем самым лишит эту страну платежей за транзит. В настоящее время при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита.

Почти треть газопровода "Северный поток-2" протяженностью в 1200 километров уже проложена, хотя США и ряд восточноевропейских стран не оставляют попыток остановить этот проект. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл в январе разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с угрозами санкций. Этот демарш вызвал возмущение в немецких политических кругах.

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    Автор: Андрей Гурков


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