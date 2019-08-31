Берлин не будет вести с Афинами переговоры о репарациях

Федеральное правительство не намерено вести с Афинами переговоры о репарациях за ущерб, нанесенный Германией Греции в ходе двух мировых войн. МИД Германии в пятницу, 18 октября, передал греческому послу дипломатическую ноту, содержащую отказ на требования греческого правительства. "Позиция федерального правительства по этому вопросу остается неизменной: все вопросы репараций окончательно урегулированы", - заявил официальный представитель МИД.

В начале июня Греция направила Германии дипломатическую ноту, официально призвав Берлин к переговорам о выплате репараций. Правительство в Афинах, во главе которого тогда находился левый политик Алексис Ципрас, предприняло этот шаг по требованию парламента. Греческая комиссия экспертов оценила причиненный стране ущерб нацистами в годы Второй мировой войны в 289 млрд евро. Сюда входит, в частности, ущерб от беспроцентного кредита, который греческий Центробанк был принужден выдать "третьему рейху".

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис продолжил политику своего предшественника по вопросу о репарациях. На встрече с федеральным канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel)29 августа Мицотакис напомнил о требовании прошлого греческого правительства. "Мы надеемся, что на это последует позитивная реакция", - заявил он.

Вопросы репараций Германией решены

Германия считает вопросы военных компенсаций давно решенными. Что касается репараций за Первую мировую войну, то Берлин полностью завершил их выплату в 2010 году.

Определение компенсаций ущерба, нанесенного нацистской Германией, началось сразу после окончания Второй мировой войны. На первой конференции по репарациям, которая состоялась осенью 1945 года в Париже, Греции была определена ее доля в общей сумме. Она получила от Западной Германии товаров на сумму, которая в пересчете на нынешний курс составила около 2 миллиардов евро. Кроме того, Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые, по договору от 1960 года покрыли все индивидуальные требования.

Правительство ФРГ считает тему закрытой, ссылаясь и на договор 1990 года о воссоединении Германии, в котором, по его мнению, окончательно урегулированы все правовые вопросы, касающиеся ущерба, причиненного в годы войны. Между тем в договоре, заключенном ФРГ, ГДР и четырьмя бывшими оккупационными державами США, СССР, Францией и Великобританией, вопрос о репарациях даже не упоминается. Кроме того, ни Греция, ни ряд других стран, пострадавших в период нацистской оккупации, в переговорах не участвовали и от претензий по репарациям не отказывались.

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