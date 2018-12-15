 Берлин намерен ужесточить правила покупки фирм иностранцами | Новости из Германии о Германии | DW | 16.12.2018

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Германия

Берлин намерен ужесточить правила покупки фирм иностранцами

В ФРГ планируется снизить финансовый порог для проверки сделок с участием иностранных инвесторов, пишет Handelsblatt. Речь идет о целом ряде сфер деятельности, в том числе СМИ.

Линия электропередач в Германии

Новое правило затронет немецких поставщиков электроэнергии

Правительство Германии намерено усложнить для иностранных инвесторов процедуру приобретения долей в немецких компаниях. Соответствующий законопроект уже согласован и должен быть одобрен на заседании кабинета министров ФРГ 19 декабря, сообщает газета Handelsblatt на своем сайте в воскресенье, 16 декабря.

В документе, с которым ознакомилось издание, предлагается снизить финансовый порог, при превышении которого сделка может быть подвергнута проверке, с 25 до 10 процентов приобретаемой доли. При этом речь идет только об инвесторах из стран, не входящих в Европейский Союз, и компаниях, "имеющих значение для безопасности" Германии. Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) предлагал снизить порог до 15 процентов.  

Подозрения в распространении дезинформации

Предполагается, что новое правило затронет фирмы, в частности, работающие в сферах обороны или так называемой критической инфраструктуры. Среди них, например, поставщики электроэнергии и крупные производители продуктов питания.

Контекст

В российской электроэнергетике доминируют госкомпании, но наиболее эффективными являются иностранные. Что служит стимулом для их работы и почему они не покидают рынок, выясняла DW. (21.05.2015)

Никогда еще зарубежные фирмы не реализовывали на немецком рынке такого количества инвестиционных проектов. С большим отрывом лидируют компании из США и Китая, однако в первую десятку попала и Россия. (01.05.2015)

В список компаний, деятельность которых связана с безопасностью, планируется также добавить фирмы, работающие в сфере СМИ. В обосновании отмечается, что иностранные инвесторы могут использовать немецкие масс-медиа для распространения дезинформации, указывает Handelsblatt.

Недоверие китайским инвесторам

Ужесточение внешнеторговых правил стало реакцией на рост числа сделок, в ходе которых немецкие компании или доли в них приобретают иностранные инвесторы, в основном из Китая, указывает Handelsblatt. В частности, беспокойство Берлина вызвала покупка 20-типроцентной доли оператора сети электропередач 50Hertz китайской стороной. Правительство ФРГ не имело возможности проверить сделку, так как до сих пор необходимый порог равен 25 процентам.

По данным Минэкономики ФРГ, ежегодно проводится проверка от 80 до 100 возможных сделок по приобретению долей в немецких фирмах. До сих пор еще ни одна из них по результатам таких проверок не была запрещена.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Handelsblatt о планах Берлина ужесточить правила для приборетения немецких компаний иностранцами

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