 Берлин намерен объявить Грузию безопасной страной происхождения | Новости из Германии о Германии | DW | 18.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Берлин намерен объявить Грузию безопасной страной происхождения

Правительство ФРГ утвердило законопроект, который позволит быстрее обрабатывать ходатайства о предоставлении убежища от граждан Грузии, Марокко, Алжира и Туниса.

Здание бундестага

Грузия, Тунис, Марокко и Алжир могут уже в ближайшем времени быть признаны Германией странами безопасного происхождения, что ускорит процедуру обработки ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих государств. В среду, 18 июля, кабинет министров ФРГ утвердил соответствующий законопроект, подготовленный главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer).

Контекст

Теперь документ поступит на рассмотрение бундестага. Правительство надеется, что новая норма поможет ускорить процесс обработки документов, поданных мигрантами, которые желают получить убежище, и снизить миграционный поток из этих стран.

Много ходатайств, мало утвердительных решений

Как отмечается в документе, сопровождающем проект закона, доля положительных решений по прошениям об убежище от граждан Грузии составляет 0,6 процента, от алжирцев - 2 процента, от марокканцев - 4,1 процента, от тунисцев - 2,7 процента. При этом количество подобных ходатайств от граждан этих четырех стран по-прежнему высоко: почти 9000 в 2017 году и более 3000 за первые три месяца 2018 года.

В начале 2018 года перед созданием нынешней правящей коалиции ее участники - блок ХДС/ХСС и социал-демократы - договорились внести в список "безопасных стран", высылка в которые допустима по упрощенной быстрой процедуре, Алжир, Марокко и Тунис. Кроме того, в перечень попадают все иные государства, если доля их граждан, получающих в Германии убежище, не превышает пяти процентов от общего числа подающих заявление.

В сентябре 2014 года была одобрена инициатива правительства ФРГ о внесении в список "безопасных стран" Сербии, Македонии, а также Боснии и Герцеговины. Позднее в него были внесены Албания, Косово и Черногория.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:31
Now live
02:31 мин

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить  

Что означают итоги саммита ЕС для мигрантов и для Меркель?  

Чеченцы в Германии подрались с афганцами и пожаловались президенту ФРГ  

Также по теме

Spanien Malaga 55 gerettete Migranten

Европейская погранслужба предупредила о новом маршруте беженцев в Европу 07.07.2018

Глава Европейской пограничной службы Frontex Фабриче Леджери рассказал, как можно бороться с нелегальным провозом мигрантов в ЕС.

CSU Innenminister Horst Seehofer - Familiennachzug

Берлин признает Грузию и Армению "безопасными странами" 09.04.2018

Глава МВД Германии выступает за внесение в список "безопасных стран" Грузии и Армении. ФРГ удовлетворяет лишь малую долю заявок на предоставление убежища от граждан этих стран.

Frankreich Antonio Tajani im EU-Parlament in Straßburg

Глава Европарламента призвал заключить договор с Северной Африкой по беженцам 25.06.2018

Брюссель должен выделить не менее 6 миллиардов евро на заключение миграционного соглашения с североафриканскими странами по примеру турецкого, заявил глава Европарламента.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет (фото)  

СМИ: Сотрудник миссии ОБСЕ в Донбассе слил ФСБ секретные данные  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно