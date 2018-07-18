Берлин намерен объявить Грузию безопасной страной происхождения

Грузия, Тунис, Марокко и Алжир могут уже в ближайшем времени быть признаны Германией странами безопасного происхождения, что ускорит процедуру обработки ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих государств. В среду, 18 июля, кабинет министров ФРГ утвердил соответствующий законопроект, подготовленный главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer).

Теперь документ поступит на рассмотрение бундестага. Правительство надеется, что новая норма поможет ускорить процесс обработки документов, поданных мигрантами, которые желают получить убежище, и снизить миграционный поток из этих стран.

Много ходатайств, мало утвердительных решений

Как отмечается в документе, сопровождающем проект закона, доля положительных решений по прошениям об убежище от граждан Грузии составляет 0,6 процента, от алжирцев - 2 процента, от марокканцев - 4,1 процента, от тунисцев - 2,7 процента. При этом количество подобных ходатайств от граждан этих четырех стран по-прежнему высоко: почти 9000 в 2017 году и более 3000 за первые три месяца 2018 года.

В начале 2018 года перед созданием нынешней правящей коалиции ее участники - блок ХДС/ХСС и социал-демократы - договорились внести в список "безопасных стран", высылка в которые допустима по упрощенной быстрой процедуре, Алжир, Марокко и Тунис. Кроме того, в перечень попадают все иные государства, если доля их граждан, получающих в Германии убежище, не превышает пяти процентов от общего числа подающих заявление.

В сентябре 2014 года была одобрена инициатива правительства ФРГ о внесении в список "безопасных стран" Сербии, Македонии, а также Боснии и Герцеговины. Позднее в него были внесены Албания, Косово и Черногория.

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